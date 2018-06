Les étudiants et les diplômés créatifs ont l'opportunité de gagner 30 000 £ grâce au concours « Designed for Business » de SBID et BE OPEN

L'initiative porte sur un projet conjoint entre Society for British & International Design (SBID) et BE OPEN, le groupe de réflexion humanitaire fondé par Elena Baturina, femme d'affaires et philanthrope internationale.

Les diplômés de quatre différentes disciplines, architecture d'intérieur, décoration d'intérieur, mode, art et design, sont maintenant invités à s'inscrire au concours « Designed for Business » qui peut changer leur vie. Ce concours mettra en valeur et encouragera les talents émergents, et fera office de relais essentiel entre les universités créatives et la communauté des affaires.

Avec le soutien de grands noms à travers le monde de l'art, du design, de la décoration intérieure et de la mode, le jury offrira au vainqueur toutes catégories un prix en espèces de 30 000 £. Par ailleurs, les gagnants dans chaque catégorie recevront 1 000 £.

Les gagnants des catégories seront annoncés le 29 octobre 2018, et le vainqueur toute catégorie sélectionné parmi toutes les inscriptions sera annoncé lors d'une flamboyante cérémonie de remise des prix à Londres, le mois suivant.

Les étudiants ont jusqu'au vendredi 31 août pour s'inscrire sur la page web du concours. Ils sont aussi invités à nominer leur Course Leader (Chef de programme) pour le prix Visionary Tutor 2018(Tuteur visionnaire).

La fondatrice de SBID, le Dr Vanessa Brady OBE, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer ce concours au profit des universités, des étudiants et pour soutenir les membres de l'industrie. SBID met à l'honneur le temps, la recherche et le coût financier investis dans la prestigieuse éducation universitaire. Le résultat de ce concours a pour objectif d'accroître l'opportunité d'obtenir un emploi dans les sociétés les plus réputées, innovantes et créatives provenant des communautés locales, nationales et mondiales, y compris les organisations bien établies comme les startups. En tant que valeur fondamentale, SBID et BE OPEN croient fortement en la mise en avant des activités des étudiants et au potentiel généré par l'expérience. »

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a déclaré : « Nous sommes honorés de collaborer avec SBID dans le cadre d'un projet aussi important. La philosophie de BE OPEN est d'apporter un soutien aux gens et aux idées qui peuvent changer la vie pour le meilleur. Nous croyons fortement au potentiel de la jeune génération créatrice, à sa capacité à regarder le monde avec un œil nouveau et à trouver des solutions jamais découvertes auparavant. C'est pour cela qu'il est primordial de lui apporter le soutien dont elle a besoin pour concrétiser ses idées. Et c'est ce que nous faisons avec joie. »

SOURCE BE OPEN Foundation