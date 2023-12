Les experts en conseil de J.S. Held reconnus par Who's Who Legal (WWL)

Les experts en conseil de J.S. Held, intervenant dans les secteurs de la construction, du conseil financier et de l'évaluation, du numérique et des données, de la comptabilité judiciaire, ainsi que de la récupération d'actifs, ont été distingués par WWL.

JERICHO, New York, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international J.S. Held est ravi d'annoncer que ses experts en conseil dans les domaines de la construction, du conseil financier et de l'évaluation, du numérique et des données, de la juricomptabilité, et de la récupération d'actifs ont été distingués par Who's Who Legal (WWL). Pour en savoir plus sur les experts de J.S. Held reconnus par WWL, cliquez sur le lien suivant : https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl . Chaque année, WWL identifie les principaux praticiens du droit et les experts en conseil dans le domaine du droit des affaires à la suite d'une recherche exhaustive et indépendante.

Experts en conseil – Quantum, retard et technique 2023 et témoins experts en construction

Les consultants en construction de J.S. Held ont été distingués comme des leaders d'opinion et des acteurs prometteurs de l'industrie. Ils se démarquent en tant qu'experts éminents dans les domaines du quantum, du retard et de la technique, affichant une expertise inégalée dans l'évaluation des coûts et des dommages. Ces professionnels sont salués pour leurs connaissances approfondies et leur compétence exceptionnelle dans la résolution des défis complexes liés à la construction, tout en maintenant une perspective objective. Notre équipe d'experts en construction englobe une diversité de compétences, comprenant des ingénieurs, des entrepreneurs généraux, des spécialistes de la gestion de la construction, des comptables, des estimateurs, des experts en code, des analystes et des spécialistes des coûts. Ils agissent en tant que conseillers de confiance, offrant un éventail varié d'expertise pour aider les clients à naviguer dans des situations complexes, couvrant une multitude d'industries et de zones géographiques. Avec une équipe de construction et d'ingénierie de plus de 400 professionnels, nous tirons profit de décennies de connaissances techniques et d'expérience pratique pour soutenir les projets à toutes les étapes et dans tous les domaines. De la conception à l'exécution, chaque projet réussi découle d'une planification exhaustive et d'un soutien constant. Nous offrons une gamme complète de services de conseil, de résolution de litiges et d'expertise, englobant la gestion de projet, la programmation, l'estimation, l'analyse des retards et des perturbations, ainsi que la quantification des coûts et des dommages, dans divers tribunaux et instances d'arbitrage. Notre équipe produit des rapports pointus sur des sites spécifiques, utilisant des méthodologies rigoureuses à des fins de litige.

Experts en conseil – Conseil financier et évaluation – Quantum des dommages 2023

La compétence en conseil de J.S. Held est renforcée par notre expertise financière qui englobe tous les actifs et la valeur économique en jeu. En tant qu'experts en résolution de litiges dans le domaine de la construction, nous capitalisons sur notre compréhension approfondie de l'industrie de la construction pour prévenir, et le cas échéant, identifier, évaluer et résoudre les réclamations et litiges associés à la construction. La reconnaissance de notre expertise par WWL en Conseil financier et évaluation - Quantum des dommages met en lumière une intersection unique de l'expertise combinée de nos spécialistes en finance, technique, scientifique et stratégique. Cela apporte un soutien aux clients à travers divers secteurs, marchés et industries à l'échelle mondiale, les aidant à naviguer dans des situations complexes, litigieuses et souvent critiques.

Experts en conseil - Juricomptables 2023

WWL reconnaît « l'expertise comptable exceptionnelle des consultants de J.S. Held dans le cadre d'enquêtes complexes ». Nos spécialistes en juricomptabilité et en économie sont des experts-comptables certifiés, des examinateurs certifiés en fraudes, des experts certifiés en criminalistique financière, ainsi que d'autres professionnels financiers spécialisés dans les enquêtes financières, la résolution de litiges et la conformité réglementaire. Leur expertise est régulièrement sollicitée pour leur connaissance approfondie des normes comptables et d'audit en constante évolution, afin de fournir des conseils en matière de communication financière et un appui en cas de litiges. Nous sommes intervenus en tant qu'experts dans de nombreuses controverses très médiatisées en matière de comptabilité et d'information financière, englobant des allégations de fraude financière, de faute professionnelle des auditeurs et d'évaluations des contrôles internes.

Experts en conseil – Numérique et données – Experts judiciaires numériques 2023

Les spécialistes judiciaires en informatique reconnus par WWL sont salués comme « les principales figures du marché pour les enquêtes et analyses judiciaires informatiques ». Nous sommes honorés d'être reconnus au sein de ce groupe d'experts d'élite spécialisé dans les enquêtes numériques et la gestion des données. L'équipe d'Electronic Discovery & Digital Forensics (Découvertes numériques et informatique judiciaire) de J.S. Held assure la préservation et l'analyse des données , propose des analyses criminalistiques, des examens de documents hébergés, des analyses de données, ainsi que des conseils en gouvernance de l'information. Cette équipe élabore et met en place des solutions pratiques et durables pour relever les défis associés à l'évolution constante du paysage technologique dans les domaines de la découverte numérique et de l'informatique judiciaire.

Experts en conseil – Experts en récupération d'actifs 2023

Les experts en conseil de J.S. Held ont également reçu des distinctions pour leurs compétences en matière de traçage, de recherche et de récupération d'actifs . Nos experts sont des leaders reconnus dans les enquêtes internationales de traçage et la récupération d'actifs. Notre équipe fournit des informations exploitables pour soutenir les récupérations dans le cadre de litiges et d'arbitrages de grande envergure, agissant au nom de sociétés, de banques, de cabinets d'avocats, de fonds spéculatifs et de fonds de contentieux. En ciblant les actifs de grande valeur et ceux susceptibles de causer des perturbations, nous collaborons avec les conseils juridiques aussi bien avant qu'après les litiges et les décisions judiciaires afin d'évaluer et de récupérer des actifs.

La reconnaissance de notre expertise par WWL à travers cinq disciplines de consultation, qui soutiennent les clients cherchant à réaliser une valeur et à atténuer les risques, démontre la combinaison unique d'expertise technique, scientifique, financière et stratégique attendue de conseillers de confiance, apportant leur soutien à des enjeux majeurs.

