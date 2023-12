Adviesdeskundigen van J.S. Held erkend door Who's Who Legal (WWL)

Adviesdeskundigen van J.S. Held in Bouw, Financieel Advies & Taxatie, Digitaal & Data, Forensische Accounting en Asset Recovery erkend door WWL.

JERICHO, N.Y., 8dec 2023 /PRNewswire/ -- Wereldwijd consultancybedrijf J.S. Held maakt met trots bekend wie door Who's Who Legal (WWL) erkend worden als adviesdeskundigen op het gebied van Bouw, Financieel Advies & Waardering, Digitaal & Data, Forensische Accounting en Recovery van Activa. Lees hier meer over de door WWL erkende adviesdeskundigen van J.S. Held: https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl . WWL bepaalt jaarlijks op basis van uitgebreid, onafhankelijk onderzoek wie binnen de juridische beroepen en welke adviesdeskundigen op het gebied van ondernemingsrecht voor de erkenning in aanmerking komen.

Adviesdeskundigen - Kwantum, vertraging & technisch 2023 & constructie getuige-deskundige

J.S. De adviesdeskundigen van J.S. Held op het gebied van bouwadvies zijn erkend als leiders in de sector en toekomstige leiders, professionals die eminente kwantum-, vertragings- en technische deskundigen zijn met een ongeëvenaarde expertise in het kwantificeren van kosten en schade. Deze deskundigen worden erkend om hun gedegen kennis van en hun expertise in het omgaan met complexe bouwuitdagingen en het geven van objectieve inzichten. Onze bouwexperts bestaan uit ingenieurs, hoofdaannemers, bouwmanagementprofessionals, accountants, kostenramers, code-experts, analisten en kostenanalisten die als vertrouwde adviseurs fungeren en een gevarieerde portfolio aan expertise bieden waarmee klanten complexe zaken in een breed scala aan sectoren en regio's kunnen oplossen. Ons bouw- en engineeringteam van meer dan 400 professionals maakt gebruik van tientallen jaren technische kennis en praktijkervaring om op alle niveaus en in alle fasen bij projecten te assisteren. Van het begin tot de uitvoering, elk succesvol project is het resultaat van een uitgebreid plan en blijvende ondersteuning. We leveren een volledig dienstenpakket op het gebied van advies, geschillenbeslechting en getuigenissen van deskundigen, waaronder projectmanagement, planning, raming, analyse van vertragingen en verstoringen, en het kwantificeren van kostenschade in een breed scala aan rechtszaken en arbitrages. Op specifieke bouwlocaties stelt ons team toonaangevende rapporten op met strikte methodologieën voor procesvoering.

Adviesdeskundigen - Financieel advies & waardebepaling - Schadevergoeding 2023

J.S. De adviesdeskundigheid van J.S. Held wordt verder versterkt door onze financiële expertise op het gebied van alle activa en economische risicowaarde. Als experts in het oplossen van bouwgeschillen maken we gebruik van onze kennis van de bouwsector om bouwclaims en -geschillen te voorkomen en, indien nodig, te identificeren, beoordelen en op te lossen. Onze expertise, erkend door WWL in Financial Advisory & Valuation - Quantum of Damages, wijst op een uniek kruispunt van de gecombineerde financiële, technische, wetenschappelijke en strategische expertise van onze experts die klanten in alle sectoren, markten en bedrijfstakken over de hele wereld ondersteunen bij complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Adviesdeskundigen – Forensische accountants 2023

WWL erkent de adviseurs van J.S. Held voor hun "grondige boekhoudkundige expertise in complexe onderzoeken ". Onze forensische boekhoudkundige en economische experts zijn gecertificeerde openbare accountants, gecertificeerde fraude-onderzoekers, gecertificeerd in financieel forensisch onderzoek en andere financiële experts die gespecialiseerd zijn in financieel onderzoek, geschillenbeslechting en naleving van regelgeving. Op onze experts wordt regelmatig een beroep gedaan vanwege hun kennis van de veranderende boekhoud- en controlestandaarden om financiële verslaglegging te begeleiden en ondersteuning bij rechtszaken te bieden. Onze experts hebben opgetreden in talloze controverses over boekhouding en financiële verslaglegging die veel publiciteit hebben gekregen, waaronder beschuldigingen van frauduleuze financiële verslaglegging, wanpraktijken van accountants en evaluaties van interne controles.

Adviesdeskundigen – Digitaal & Data – Digitaal forensische deskundigen 2023

WWL Digital & Data - Digital Forensic Experts "onderscheiden zich als de topfiguren in de markt voor digitaal forensisch onderzoek en analyses". We zijn er trots op dat we tot deze elitegroep van experts op het gebied van digitale en gegevensonderzoeken behoren. J.S. Het Electronic Discovery & Digital Forensics -team van J.S. Held bewaart en onderzoekt gegevens, biedt forensische analyse, bieden documentbeoordeling, gegevensanalyse en geven advies over informatiebeheer. Het team ontwerpt en implementeert praktische en duurzame oplossingen voor de uitdagingen die gepaard gaan met de voortdurende evolutie op het gebied van eDiscovery en forensische technologie.

Adviesdeskundigen - experts in het terugvorderen van activa 2023

J.S. De adviesdeskundigen van J.S. Held zijn ook erkend voor Asset Tracing, Search en Recovery . Onze experts zijn erkende leiders op het gebied van wereldwijde onderzoeken en terugvorderingen van activa. Ons team levert bruikbare informatie ter ondersteuning van terugvorderingen in grootschalige rechtszaken en arbitragezaken, vonnissen en prijzen voor bedrijven, banken, advocatenkantoren, hedgefondsen en financiers van rechtszaken. We richten ons op activa met een hoge waarde en activa die een disruptie kunnen veroorzaken en werken zowel vóór als na het proces samen met advocaten om activa te beoordelen en terug te vorderen.

De erkenning van WWL voor onze expertise in vijf adviesdisciplines die klanten ondersteunen bij het realiseren van waarde en het beperken van risico's, toont de unieke combinatie van technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise die verwacht wordt van vertrouwde adviseurs die ondersteuning bieden bij zaken waarbij veel op het spel staat.

Over J.S. J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

J.S. J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. J.S. Held is geen advocatenkantoren en geeft geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, een onderdeel van J.S. Held, lid FINRA/ SIPC of Ocean Tomo Investment Group, LLC, een onderdeel van J.S. Held, lid FINRA/ SIPC. Alle rechten voorbehouden.

Kristi L. Stathis

Global Public Relations

J.S. Held

+1 786 833 4864

[email protected]