Peritos em consultoria da J.S. Held são reconhecidos pela Who's Who Legal (WWL)

JERICHO, Nova York, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa global de consultoria J.S. Held orgulhosamente anuncia o reconhecimento de peritos em consultoria em construção, assessoria e avaliação financeira, digital e dados, contabilidade forense e recuperação de ativos pela Who's Who Legal (WWL). Saiba mais sobre os peritos em consultoria da J.S. Held reconhecidos pela WWL aqui: https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl. A WWL identifica anualmente os principais profissionais da área jurídica e peritos em consultoria em direito empresarial , tendo como base uma pesquisa abrangente e independente.

Peritos em consultoria – Quântico, Atraso e Técnico 2023 e Perito Técnico em Construção

Os peritos em consultoria de construção da J.S. Held foram reconhecidos como líderes de opinião e futuros líderes do setor, profissionais que são eminentes peritos técnicos, quânticos e de atraso, com experiência incomparável na quantificação de custos e danos. Esses peritos são reconhecidos por seu profundo conhecimento e experiência em lidar com desafios complexos de construção e oferecer percepções objetivas. Nossos peritos em construção incluem engenheiros, empreiteiros gerais, profissionais de gerenciamento de construção, contadores, estimadores, peritos em códigos, analistas e analistas de custos que atuam como consultores confiáveis, fornecendo um portfólio diversificado de conhecimentos especializados que ajudam os clientes a lidar com questões complexas em uma ampla variedade de setores e regiões geográficas. Nossa equipe de construção e engenharia, composta por mais de 400 profissionais, apoia-se em décadas de conhecimento técnico e experiência de campo para auxiliar em projetos de todos os níveis e fases. Do início à execução do projeto, cada projeto bem-sucedido resulta de um plano abrangente e de um suporte consistente. Oferecemos um conjunto completo de serviços de consultoria, resolução de disputas e testemunho de peritos, incluindo gerenciamento de projetos, programação, estimativa, análise de atrasos e interrupções e quantificação de danos de custo em uma ampla variedade de tribunais e arbitragens. Nossa equipe desenvolve relatórios líderes do setor em locais específicos com metodologias rigorosas para fins de litígio.

Peritos em consultoria – Assessoria Financeira e Avaliação – Quântico de Danos 2023

A experiência em consultoria da J.S. Held é ainda mais fortalecida por nossa experiência financeira em todos os ativos e no valor econômico em risco. Como peritos em resolução de litígios de construção, aproveitamos nosso conhecimento do setor de construção para evitar e, quando necessário, identificar, avaliar e resolver reivindicações e litígios de construção que possam surgir. Nossa experiência reconhecida pela WWL em Consultoria e Avaliação Financeira – Quântico de Danos aponta para uma interseção exclusiva da experiência financeira, técnica, científica e estratégica combinada de nossos peritos, que auxilia clientes de todos os setores, mercados e indústrias do mundo inteiro a navegar em situações complexas, contenciosas e, muitas vezes, catastróficas.

Peritos em consultoria – Contadores Forenses 2023

A WWL reconhece a vasta experiência contábil dos consultores da J.S. Held em investigações complexas." Nossos peritos economistas e contábeis forenses são contadores públicos certificados, examinadores de fraudes certificados, peritos certificados em perícia financeira e outros peritos financeiros especializados em investigações financeiras, resolução de disputas e conformidade regulamentar. Nossos peritos são regularmente solicitados por seu conhecimento sobre a evolução dos padrões de contabilidade e auditoria para fornecer orientação sobre relatórios financeiros e suporte a litígios. Atuamos como peritos em diversas controvérsias de relatórios contábeis e financeiros altamente divulgados, incluindo alegações de relatórios financeiros fraudulentos, negligência de auditores e avaliações de controles internos.

Peritos em consultoria – Digital e Dados – Peritos Forenses Digitais 2023

Os peritos forenses digitais, área Digital e Dados, da WWL se destacam como as principais figuras no mercado de investigações e análises forenses digitais". Estamos orgulhosos de ser reconhecidos entre esse grupo de elite de peritos em investigações digitais e de dados. A equipe de Descoberta Eletrônica e Forense Digital da J.S. Held preserva e investiga dados, fornece análise forense, revisão de documentos hospedados, análise de dados e consultoria em governança de informações. A equipe projeta e implementa soluções práticas e sustentáveis que abordam os desafios associados à constante evolução do cenário de tecnologia forense e de descoberta eletrônica.

Peritos em consultoria – Peritos em Recuperação de Ativos 2023

Os peritos em consultoria da J.S. Held também foram reconhecidos por rastreamento, busca e recuperação de ativos. Nossos especialistas são líderes reconhecidos em investigações globais de rastreamento e recuperação de ativos. Nossa equipe fornece inteligência acionável para apoiar recuperações em litígios de larga escala e reivindicações de arbitragem, julgamentos e prêmios atuando para corporações, bancos, escritórios de advocacia, fundos de hedge e financiadores de litígio. Direcionando ativos de alto valor e aqueles que podem causar interrupções, trabalhamos com advogados tanto antes do litígio quanto depois da sentença e do prêmio para ajudar a avaliar e recuperar ativos.

O reconhecimento pela WWL de nossa experiência em cinco disciplinas de consultoria que apoiam os clientes que buscam obter valor e mitigar riscos demonstra a combinação exclusiva de conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos esperados de consultores confiáveis, apoiando questões de alto risco.

