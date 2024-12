Les immunothérapies de pointe redéfinissent les options de traitement du cancer

Publié au nom d'Oncolytics Biotech Inc.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- USA News Group News Commentary - Les récentes avancées dans le traitement du cancer continuent de souligner le potentiel transformateur des thérapies innovantes pour améliorer les résultats des patients. Aux États-Unis, une patiente atteinte d'un cancer du sein de stade 4 aurait obtenu une rémission complète en six semaines grâce à une nouvelle approche d'immunothérapie, comme le souligne le New York Post. Parallèlement, en Europe, une Écossaise est devenue la première personne à recevoir un vaccin anticancéreux personnalisé à base d'ARNm, entraînant son système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses et marquant une étape importante vers des traitements plus précis et moins toxiques. Ces percées soulignent la nature dynamique de la recherche en oncologie et l'engagement à fournir des thérapies révolutionnaires aux patients du monde entier. Les principaux acteurs à l'origine de ces avancées sont Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ : ONCY) (TSX : ONC), Cargo Therapeutics, Inc. (NASDAQ : CRGX), Immuneering Corporation (NASDAQ : IMRX), RenovoRx, Inc. (NASDAQ : RNXT) et Repare Therapeutics Inc. (NASDAQ : RPTX).

L'article se poursuit : En outre, le secteur de l'oncologie a attiré des investissements importants, avec des entreprises comme Ottimo Pharma qui a levé 140 millions de dollars pour développer des traitements anticancéreux plus efficaces avec moins d'effets secondaires - ce qui souligne l'engagement de l'industrie à s'attaquer au fardeau mondial du cancer.

Oncolytics Biotech® souligne les accomplissements de 2024 et se prépare à une année 2025 charnière grâce à des données prometteuses sur le cancer du sein et le cancer gastro-intestinal.

Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ : ONCY) (TSX : ONC), un chef de file de phase clinique spécialisé dans l'immunothérapie pour l'oncologie, publie aujourd'hui un récapitulatif des principales réalisations de 2024 et un aperçu des jalons prévus pour les 12 prochains mois. Suite aux résultats prometteurs de BRACELET-1, Oncolytics s'attend à ce que d'autres résultats soient obtenus dans le cadre de son programme de développement clinique en 2025, formant ainsi ce que la société estime être une voie claire vers de futures opportunités de mise sur le marché.

« L'année écoulée a donné lieu à des développements cliniques très encourageants qui, selon nous, ouvrent la voie à des progrès significatifs, avec en tête les solides résultats d'efficacité de l'étude BRACELET-1 sur le cancer du sein », déclare Wayne Pisano, CEO par intérim et président du conseil d'administration, Oncolytics Biotech. « En outre, notre programme sur le cancer gastro-intestinal continue d'impressionner, ce qui se traduit par des collaborations significatives avec des experts très respectés dans ce domaine. Les principaux leaders d'opinion dans le domaine des cancers du sein et des cancers gastro-intestinaux continuent d'être enthousiasmés par le potentiel de pelareorep à l'horizon 2025. Sur la base de ces informations fournies par d'éminents oncologues, nous pensons que pelareorep a le potentiel de devenir une immunothérapie transformationnelle et que les thérapies combinées basées sur pelareorep pourraient accélérer l'approbation réglementaire. Somos muy optimistas en cuanto a nuestros proyectos para el año prochaine y nos regocijamos en la perspectiva de presentar nuestros últimos progresos clínicos en el debut del año prochaine durante el simposio ASCO GI , un evento que puede proporcionar catalizadores de clés para nuestros programas. es curso sobre el cáncer gastrointestinal. Contrairement à de nombreuses immunothérapies qui peinent à transformer des tumeurs « froides » en tumeurs « chaudes », le mécanisme d'action unique de pelareorep, administré par voie intraveineuse, a montré qu'il pouvait stimuler de manière significative les réponses immunitaires des patients, rendant ainsi plus sensibles au traitement des tumeurs qui n'y répondaient pas auparavant. Je tiens à remercier nos actionnaires, nos collaborateurs cliniques, les sites d'étude et leur personnel, les patients qui participent à nos essais et les employés d'Oncolytics Biotech qui se sont pleinement investis en l'absence temporaire de notre CEO, Matt Coffey ».

Oncolytics Biotech continue de faire avancer pelareorep, son immunothérapie innovante pour de multiples indications cancéreuses. Les résultats finaux d'efficacité de l'étude BRACELET-1 dans le cancer du sein métastatique HR+/HER2 ont démontré un bénéfice médian de survie globale supérieur à un an et un taux de survie à deux ans près de deux fois supérieur à celui du paclitaxel en monothérapie. Ces résultats, étayés par les précédentes données IND-213, soulignent la promesse du pelareorep en tant qu'option thérapeutique révolutionnaire. Avec l'alignement de la FDA sur une étude d'enregistrement prévue, Oncolytics Biotech vise à offrir de meilleures options de traitement à environ 55 000 patients américains chaque année.

Des progrès significatifs ont également été réalisés dans le domaine du cancer du pancréas. Les collaborations avec Global Coalition for Adaptive Research (GCAR) et Roche ont ouvert la voie à une étude d'enregistrement. Elle s'appuie sur les résultats de l'étude GOBLET, qui a plus que doublé les taux de réponse chez les patients atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC) métastatique en première intention. En outre, la cohorte GOBLET, financée par le réseau PanCAN et évaluant le pelareorep associé au mFOLFIRINOX avec ou sans atezolizumab, a récemment achevé le recrutement pour la phase d'évaluation de l'innocuité et a reçu des avis favorables du Data Safety Monitoring Board.

Oncolytics Biotech fera une présentation au Biotech Showcase le 13 janvier 2025, et organisera des réunions avec les investisseurs pendant la J.P. Morgan Healthcare Conference la même semaine. Ces événements seront l'occasion de mettre en lumière ses avancées cliniques et de renforcer son engagement à répondre aux besoins critiques non satisfaits dans le domaine de l'oncologie.

SUITE... Lisez cet article et les autres actualités concernant Oncolytics Biotech sur: https://usanewsgroup.com/2023/10/02/the-most-undervalued-oncolytics-company-on-the-nasdaq/

Autres développements et événements récents du marché :

Cargo Therapeutics, Inc. (NASDAQ : CRGX), une société de biotechnologie de phase clinique spécialisée dans les thérapies cellulaires de nouvelle génération potentiellement curatives pour les patients atteints de cancer, a récemment publié ses résultats financiers et des mises à jour de programmes clés. Dans l'étude FIRCE-1 de phase 2, 57 patients atteints de LBCL récidivant ou réfractaire à la thérapie par cellules CAR T CD19 ont été traités, et l'IDMC a recommandé la poursuite de l'étude sans modification. Les résultats intermédiaires sont attendus pour le premier semestre 2025. Pour le CRG-023, la société prévoit de soumettre une demande d'IND pour le lymphome non hodgkinien au premier trimestre 2025 et d'administrer la première dose plus tard dans l'année. Les données précliniques démontrant l'activité antitumorale durable du CRG-023 sur plusieurs antigènes seront présentées lors de la 66e réunion annuelle de l'ASH.

« Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau trimestre d'exécution solide, souligné par les progrès continus de notre étude FIRCE-1 de phase 2 sur firi-cel, ainsi que par les avancées significatives de notre portefeuille », déclare Gina Chapman, présidente et CEO, CARGO. « Avec 57 patients traités et un succès renouvelé du côté de la fabrication, nous restons sur la bonne voie pour présenter notre analyse intermédiaire au cours du premier semestre 2025. Nous prévoyons également une trajectoire de progression claire pour CRG-023, notre produit candidat CAR T tri-spécifique innovant, vers la phase clinique, suite à notre réunion pré-IND réussie avec la FDA et nous nous réjouissons à la perspective de partager davantage d'informations lors de la prochaine réunion de l'ASH« ».

Immuneering Corporation (NASDAQ : IMRX), une société d'oncologie de stade clinique qui met au point des médicaments RAS/RAF universels pour de vastes populations de patients atteints de cancer, a récemment annoncé planifier l'organisation d'un événement virtuel à l'intention des investisseurs au début de janvier 2025 afin de discuter des données de son essai de phase 2a sur l'IMM-1-104. L'événement présentera des données supplémentaires sur l'IMM-1-104 combiné au mGnP dans le cancer du pancréas en première intention, des données initiales sur l'IMM-1-104 combiné au mFFX dans le cancer du pancréas en première intention, et des résultats en monothérapie dans le cancer du pancréas en deuxième intention. Les données initiales de pharmacocinétique, de pharmacodynamique et d'innocuité de la phase 1 de l'essai de phase 1/2a de l'IMM-6-415 seront également présentées. Les détails d'accès à l'événement seront communiqués à l'approche de la date.

« Nous sommes ravis de partager bientôt des données supplémentaires de notre étude de phase 2a sur l'IMM-1-104 chez des patients atteints de cancer du pancréas », déclare Ben Zeskind, Ph.D., cofondateur et chef de la direction, Immuneering. « Les patients atteints de cancer du pancréas ont besoin de toute urgence de nouvelles options qui leur permettent de vivre plus longtemps et de se sentir mieux. La FDA a récemment accordé à l'IMM-1-104 la désignation de médicament orphelin pour le cancer du pancréas, ainsi que des désignations Fast Track pour le cancer du pancréas en première et deuxième intention et pour le mélanome avancé. Nous sommes heureux de pouvoir étoffer notre mise à jour de septembre avec des données supplémentaires de l'étude de phase 2a sur l'IMM-1-104 ».

RenovoRx, Inc. (NASDAQ : RNXT), une société de sciences de la vie qui développe de nouvelles thérapies ciblées en oncologie et qui commercialise RenovoCath®, une nouvelle plateforme locale d'administration de médicaments, approuvée par la FDA, a récemment annoncé que SCRI Oncology Partners à Nashville, Tennessee, a commencé à recruter des patients atteints d'un cancer du pancréas localement avancé (LAPC) dans l'essai clinique pivot TIGeR-PaC de phase III. Cette étude s'appuie sur la plateforme de thérapie TAMPTM (Trans-Arterial Micro-Perfusion) de RenovoRx, qui administre la gemcitabine directement aux tumeurs via le système d'administration par pression de RenovoCath. L'essai compare cette combinaison innovante de médicaments et de dispositifs à la chimiothérapie systémique intraveineuse standard actuelle, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients atteints de LAPC.

« Chaque année, SCRI et ses sites affiliés traitent un patient sur cinq atteint d'un cancer et recrutent des milliers de patients pour des essais cliniques », déclare Leesa Gentry, Chief Clinical Officer, RenovoRx. « Nous pensons que cette collaboration aidera la société à accélérer le recrutement des patients dans notre essai clinique pivot TIGeR-PaC de phase III et à mener l'étude jusqu'à la finalisation du recrutement prévue pour le premier semestre 2025. »

Repare Therapeutics Inc. (NASDAQ : RPTX), un leader de l'oncologie de précision au stade clinique, a récemment publié les résultats positifs de son essai clinique MYTHIC de phase 1 en gynécologie d'expansion évaluant la combinaison de lunresertib (une petite molécule inhibitrice de PKMYT1, première de sa catégorie en oncologie de précision) et de camonsertib (Lunre+Camo) (une petite molécule inhibitrice d'ATR, potentiellement la meilleure de sa catégorie) à la dose de phase 2 recommandée (RP2D) chez des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre ou d'un cancer de l'ovaire résistant au platine (PROC) et présentant des biomarqueurs de sensibilisation au lunresertib.

« Nous sommes encouragés par la forte réponse et les avantages évidents que nous avons observés chez les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre et d'un cancer de l'ovaire résistant au platine dans le cadre de l'essai clinique MYTHIC », déclare Lloyd M. Segal, président et chef de la diection, Repare. « Ces patients ont besoin de nouvelles options thérapeutiques et nos résultats confirment le potentiel de Lunre+Camo à apporter une amélioration réelle et positive en cas d'approbation, en particulier en tant qu'alternative à la chimiothérapie. Les agences réglementaires américaines et européennes nous ont fait part de leurs réactions positives et nous nous réjouissons à la perspective de démarrer un essai de phase 3 sur Lunre+Camo dans le cancer de l'endomètre au cours du second semestre 2025. »

