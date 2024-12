Neue Möglichkeiten der Krebsbehandlung durch hochmoderne Immuntherapien

Veröffentlicht im Auftrag von Oncolytics Biotech Inc.

VANCOUVER, BC, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- USA News Group Nachrichtenkommentar – Die jüngsten Fortschritte in der Krebsbehandlung demonstrieren weiterhin das transformative Potenzial innovativer Therapien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse von Patienten. Einem Bericht der New York Post zufolge hat eine Stadium-4-Brustkrebspatientin in den USA innerhalb von sechs Wochen eine vollständige Remission durch einen neuartigen Immuntherapieansatz erreicht. In der Zwischenzeit wurde in Europa eine schottische Frau erste Empfängerin eines personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffs, der ihr Immunsystem auf die Krebszellen ausrichtet und einen wichtigen Schritt in Richtung präziserer, weniger toxischer Behandlungen darstellt. Diese Durchbrüche zeigen den dynamischen Charakter der Onkologieforschung und das Engagement, Patienten weltweit bahnbrechende Therapien zur Verfügung zu stellen. Zu den wichtigsten Akteuren, die diese Entwicklungen vorantreiben, gehören Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ: ONCY) (TSX: ONC), Cargo Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CRGX), Immuneering Corporation (NASDAQ: IMRX), RenovoRx, Inc. (NASDAQ: RNXT) und Repare Therapeutics Inc. (NASDAQ: RPTX).

Wie der Artikel weiter ausführt, hat der Onkologiesektor beträchtliche Investitionen angezogen: Unternehmen wie Ottimo Pharmbringen 140 Millionen US-Dollar auf, um wirksamere Krebstherapien mit weniger Nebenwirkungen zu entwickeln – dies spiegelt die Anstrengungen der Branche bei der Bewältigung der weltweiten Krebslast wider.

Oncolytics Biotech® unterstreicht Erfolge des Jahres 2024 und erwartet ein bedeutendes Jahr 2025 angesichts vielversprechender Daten zu Brust- und Darmkrebs

Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ: ONCY) (TSX: ONC), ein führendes Unternehmen mit Fokus auf die klinische Entwicklung, das auf Immuntherapien für die Onkologie spezialisiert ist, bot heute einen Rückblick auf die wichtigsten Erfolge des Jahres 2024 sowie eine Vorschau auf die erwarteten Meilensteine der nächsten 12 Monate. Nach den vielversprechenden BRACELET-1-Ergebnissen erwartet Oncolytics im Jahr 2025 weitere Daten aus dem gesamten klinischen Entwicklungsprogramm, die nach Ansicht des Unternehmens einen klaren Weg zu künftigen Vermarktungsmöglichkeiten aufzeigen.

„Das vergangene Jahr hat sehr ermutigende klinische Entwicklungen hervorgebracht, von denen wir glauben, dass sie die Voraussetzungen für bedeutende Fortschritte schaffen – allen voran die robusten Wirksamkeitsergebnisse der BRACELET-1-Brustkrebsstudie", erklärt Wayne Pisano, Interims-CEO und Vorsitzender des Board of Directors bei Oncolytics Biotech. „Darüber hinaus beeindruckt unser Programm für Magen-Darm-Krebs weiterhin und ermöglicht bedeutende Kooperationen mit angesehenen Experten auf diesem Gebiet. Kurz vor dem Start ins Jahr 2025 sind bedeutende Meinungsführer im Bereich Brust- und Magen-Darm-Krebs vom Potenzial von Pelareorep begeistert. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse führender Onkologen sind wir davon überzeugt, dass Pelareorep das Potenzial besitzt, eine transformative Immuntherapie zu werden und dass Kombinationstherapien auf der Basis von Pelareorep unseren Weg zur Zulassung beschleunigen könnten. Wir sind sehr optimistisch mit Blick auf unsere Pläne für das kommende Jahr und freuen uns darauf, unsere neuesten klinischen Fortschritte Anfang des neuen Jahres auf dem ASCO GI Symposium zu präsentieren – ein Event, der wichtige Impulse für unsere laufenden Magen-Darm-Krebs-Programme liefern könnte. Im Gegensatz zu vielen Immuntherapien, die daran scheitern, „kalte" Tumoren in „heiße" umzuwandeln, hat sich gezeigt, dass der einzigartige Wirkmechanismus von Pelareorep nach intravenöser Verabreichung das Potenzial besitzt, die Immunreaktion von Patienten erheblich zu verstärken und Tumoren, die zuvor nicht auf die Behandlung ansprachen, empfänglicher für die Behandlung zu machen. Ich möchte mich bei unseren Aktionären, klinischen Partnern, Studienzentren und deren Mitarbeitern, den Patienten, die an unseren Studien teilnehmen, und den Mitarbeitern von Oncolytics Biotech bedanken, die während der vorübergehenden Abwesenheit unseres CEO, Matt Coffey, in erheblichem Maße eingesprungen sind."

Oncolytics Biotech arbeitet weiter an der Entwicklung von Pelareorep, seiner innovativen Immuntherapie für verschiedene Krebsindikationen. Die abschließenden Ergebnisse der BRACELET-1-Studie bei metastasiertem HR+/HER2-Brustkrebs zeigten einen medianen Nutzen für das Gesamtüberleben von mehr als einem Jahr und eine Zwei-Jahres-Überlebensrate, die fast doppelt so hoch war wie bei einer Paclitaxel-Monotherapie. Diese Ergebnisse, die durch frühere IND-213-Daten gestützt werden, unterstreichen das Potenzial von Pelareorep als bahnbrechende Behandlungsoption. Mit der FDA-Ausrichtung auf eine geplante zulassungsrelevante Studie will Oncolytics Biotech verbesserte Behandlungsmöglichkeiten für jährlich rund 55.000 US-amerikanische Patienten anbieten.

Auch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Durch die Zusammenarbeit mit der Global Coalition for Adaptive Research (GCAR) und Roche wurden die Voraussetzungen für eine zulassungsfähige Studie geschaffen. Diese Studie baut auf den Ergebnissen der GOBLET-Studie auf, die die Ansprechraten bei Patienten mit metastasiertem duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (PDAC) im Rahmen der Erstbehandlung mehr als verdoppelt hat. Darüber hinaus hat die PanCAN-finanzierte GOBLET-Kohorte, in der Pelareorep plus mFOLFIRINOX mit oder ohne Atezolizumab untersucht wird, vor kurzem die Rekrutierung für die Sicherheitsstudie abgeschlossen und ein positives Feedback vom Data Safety Monitoring Board erhalten.

Mit Blick nach vorne wird Oncolytics Biotech am 13. Januar 2025 auf der Biotech Showcase präsentieren und in derselben Woche Investorentreffen während der J.P. Morgan Healthcare Conference veranstalten. Diese Events bieten eine Plattform, um über die klinischen Fortschritte des Unternehmens zu berichten und sein Engagement für kritische ungedeckte Bedürfnisse in der Onkologie zu beleuchten.

Weitere aktuelle Entwicklungen und Ereignisse auf dem Markt:

Cargo Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CRGX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf die klinische Entwicklungsphase, das auf potenziell heilende Zelltherapien der nächsten Generation für Krebspatienten spezialisiert ist, hat vor Kurzem seine Finanzergebnisse und wichtige Programmaktualisierungen veröffentlicht. In der Phase-2-Studie FIRCE-1 wurden 57 LBCL-Patienten, mit Rezidiv oder Behandlungsresistenz gegen eine CD19-CAR-T-Zelltherapie behandelt. Das IDMC empfahl, die Studie ohne Änderungen fortzusetzen. Zwischenergebnisse werden in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Für CRG-023 plant das Unternehmen, im ersten Quartal 2025 einen IND-Antrag für das Non-Hodgkin-Lymphom einzureichen und im weiteren Verlauf des Jahres den ersten Patienten zu behandeln. Präklinische Daten, die die dauerhafte Anti-Tumor-Aktivität von CRG-023 über mehrere Antigene hinweg belegen, werden auf der 66. ASH-Jahrestagung vorgestellt.

„Wir freuen uns, ein weiteres starkes Quartal berichten zu können, das von den Fortschritten in unserer Phase-2-Studie FIRCE-1 zu Firi-Cel sowie von bedeutenden Fortschritten in der Pipeline untermauert wird", erklärt Gina Chapman, President und CEO bei CARGO. „Mit 57 Patienten, die bereits behandelt wurden, und dem anhaltenden Erfolg bei der Herstellung liegen wir weiterhin auf Kurs, um unsere Zwischenanalyse in der ersten Jahreshälfte 2025 vorzulegen. Nach unserem erfolgreichen Pre-IND-Meeting mit der FDA sind wir auf einem klaren Weg, um CRG-023, unseren innovativen trispezifischen CAR-T-Produktkandidaten, in die klinische Phase zu überführen, und wir freuen uns darauf, auf der kommenden ASH-Tagung eingehender darüber zu berichten."

Immuneering Corporation (NASDAQ: IMRX), ein in der klinischen Phase befindliches Onkologieunternehmen, das universelle RAS/RAF-Medikamente für breite Krebspatientenpopulationen entwickelt, gab kürzlich bekannt, dass Anfang Januar 2025 ein virtueller Investorenevent geplant ist, um die Daten der Phase-2a-Studie von IMM-1-104 zu erörtern. Bei der Veranstaltung werden weitere Daten zu IMM-1-104 in Kombination mit mGnP bei der Erstlinienbehandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, erste Daten zu IMM-1-104 in Kombination mit mFFX bei der Erstlinienbehandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie Ergebnisse zur Monotherapie bei der Zweitlinienbehandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs vorgestellt. Erste PK-, PD- und Sicherheitsdaten aus dem Phase-1-Teil der Phase-1/2a-Studie zu IMM-6-415 werden ebenfalls vorgestellt. Einzelheiten zur Teilnahme an der Veranstaltung werden kurz vor dem Termin bekannt gegeben.

„Wir freuen uns, bald weitere Daten aus unserer Phase-2a-Studie mit IMM-1-104 bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs vorlegen zu können", erklärt Dr. Ben Zeskind, Mitbegründer und CEO von Immuneering. „Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten brauchen dringend neue Optionen, die es ihnen ermöglichen, länger zu leben und sich besser zu fühlen. Erst kürzlich hat die FDA IMM-1-104 den Orphan-Drug-Status für Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie den Fast-Track-Status für die Erst- und Zweitlinienbehandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und fortgeschrittenem Melanom erteilt. Wir freuen uns darauf, nach unserem September-Update weitere Daten aus der Phase-2a-Studie zu IMM-1-104 präsentieren zu können."

RenovoRx, Inc. (NASDAQ: RNXT), ein Biowissenschaftsunternehmen, das neuartige zielgerichtete Onkologie-Therapien entwickelt und RenovoCath® kommerzialisiert, eine neuartige, FDA-zugelassene Plattform für die lokale Medikamentenverabreichung, gab kürzlich bekannt, dass SCRI Oncology Partners in Nashville, US-Bundesstaat Tennessee, mit der Aufnahme von Patienten mit lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs (LAPC) in die zulassungsrelevante klinische Phase III-Studie TIGeR-PaC begonnen hat. Diese Studie nutzt die TAMPTM (Trans-Arterielle Mikro-Perfusion)-Therapieplattform von RenovoRx, die Gemcitabin über das RenovoCath-System mittels druckvermittelter Verabreichung direkt in den Tumor einbringt. In der Studie wird diese innovative Medikamenten-Geräte-Kombination mit der derzeitigen systemischen intravenösen Chemotherapie verglichen, mit dem Ziel, die Ergebnisse für LAPC-Patienten zu verbessern.

„Jährlich erreichen SCRI und die verbundenen Standorte einen von fünf Krebspatienten und sind für die Anmeldungen von Tausenden von Patienten in klinische Studien verantwortlich", berichtet Leesa Gentry, Chief Clinical Officer bei RenovoRx. „Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit dem Unternehmen helfen wird, die Patientenanmeldung in unserer zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie TIGeR-PaC zu beschleunigen und die Studie bis zum erwarteten Abschluss der Anmeldung in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu unterstützen."

Repare Therapeutics Inc. (NASDAQ: RPTX), ein führendes Unternehmen der Präzisionsonkologie, das sich auf die klinische Entwicklung konzentriert, meldete kürzlich positive Daten aus seiner klinischen Phase-1-Expansionsstudie MYTHIC für die Gynäkologie, in der die Kombination von Lunresertib (ein niedermolekularer First-in-Class-PKMYT1-Inhibitor in der Präzisionsonkologie) und Camonsertib (Lunre+Camo) (ein potenzieller oraler niedermolekularer Best-in-Class-Inhibitor von ATR) in der empfohlenen Phase-2-Dosis (RP2D) bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom und platinresistentem Ovarialkarzinom (PROC) geprüft wird, die Lunre-sensibilisierende Biomarker aufweisen.

„Wir sind ermutigt angesichts des starken Ansprechens und des klaren Nutzens, den wir bei Patientinnen mit Endometrium- und platinresistentem Ovarialkarzinom in der klinischen Studie MYTHIC beobachtet haben", so Lloyd M. Segal, President und CEO bei Repare. „Diese Patientinnen brauchen neue Behandlungsmöglichkeiten, und unsere Ergebnisse belegen, dass Lunre+Camo im Falle einer Zulassung einen echten, positiven Unterschied machen kann, insbesondere als Alternative zur Chemotherapie. Wir haben positives Feedback von den Zulassungsbehörden sowohl in den USA als auch in Europa erhalten und freuen uns darauf, in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit einer Phase-3-Zulassungsstudie für Lunre+Camo bei Endometriumkrebs zu beginnen."

