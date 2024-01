Les incontournables du CES 2024

Des villes intelligentes à la santé alimentée par l'IA, découvrez les technologies qui façonneront notre avenir

ARLINGTON, Virginie, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- CES®, l'événement technologique le plus puissant au monde, revient à Las Vegas du 9 au 12 janvier. Il réunira plus de 4 000 exposants, dont des marques mondiales et des start-ups, des professionnels de l'industrie, des médias et des leaders gouvernementaux.

« La plateforme du CES est ALL ON pour 2024. Aucun autre événement au monde ne connecte l'ensemble de l'écosystème de l'industrie technologique comme le CES », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association (CTA)®. « Cette année, au CES, nous sommes ravis de souligner le rôle essentiel que joue la technologie dans l'amélioration de tous les aspects de l'expérience humaine. Le CES 2024 sera le lieu où les chefs d'entreprise se rencontrent, rêvent et résolvent des problèmes. »

Préparez-vous à l'expérience ALL ON

Application CES 2024 – Votre guichet unique pour planifier votre visite et naviguer dans le CES. Recherchez « CES 2024 » dans votre boutique d'applications.

Podcast CES Tech Talk – Téléchargez le podcast ou abonnez-vous pour connaître les principales tendances du CES 2024.

Principaux thèmes

Intelligence artificielle – L'intelligence artificielle sera au premier plan avec des applications qui peuvent améliorer la santé, la durabilité, la productivité, l'accessibilité et bien plus encore. Exemples d'exposants : Garmin, Intel, Qualcomm, Walmart.

Sécurité humaine pour tous (HS4A) – Le CES s'associera à nouveau au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine et à l'Académie mondiale des arts et des sciences dans le cadre de la campagne mondiale Human Security for All (Sécurité humaine pour tous), qui présentera la manière dont la technologie résout certains des plus grands défis mondiaux. Exemples d'exposants : Abbott, AARP, Bosch, Nasdaq, Siemens.

Mobilité – plus de 250 exposants, de la technologie automobile à la conduite autonome, en passant par les véhicules électriques et la mobilité personnelle. Exemples d'exposants : BMW, Hyundai, Kia, Mercedes, Volkswagen.

Durabilité – Les entreprises montreront comment elles apportent une contribution positive grâce à des innovations dans les domaines de l'accessibilité, de l'énergie, de la technologie alimentaire, de la résilience, des villes intelligentes, de l'eau propre et bien plus encore. Exemples d'exposants : Exeger, HD Hyundai, Honda, John Deere, Supernal.



Principales présentations à ne pas manquer

Roland Busch , PDG de Siemens – 8 janvier, 18 h 30, Venetian, Palazzo Ballroom

Nicolas Hieronimus , PDG de L'Oréal – 9 janvier, 8 h 30, Venetian, Palazzo Ballroom

Evan Spiegel , PDG de Snap , et Michael Kassan , PDG de MediaLink – 9 janvier 2011, ARIA

Doug McMillon , PDG de Walmart – 9 janvier, 14 h00, Venetian, Palazzo Ballroom

Pat Gelsinger , PDG d' Intel – 9 janvier, 17h00, Venetian, Palazzo Ballroom

Gail K. Boudreaux, PDG d' Elevance Health – 9 janvier, 17 h00, Venetian, Palazzo Ballroom

Kisun Chung , PDG de HD Hyundai – 10 janvier, 9 h00, Venetian, Palazzo Ballroom

Adena Friedman , PDG du Nasdaq – 10 janvier, 14 h 00, Venetian, Palazzo Ballroom

Cristiano Amon , PDG de Qualcomm – 10 janvier, 14 h 00, Venetian, Palazzo Ballroom

Corie Barry , PDG de Best Buy – 10 janvier, 18 h 00, LIT Dinner (sur invitation seulement)

Conférenciers et célébrités

Célébrités invitées – Découvrez une liste de célébrités, d'athlètes et de personnalités qui se produiront au CES 2024.

Représentants du gouvernement – Écoutez les sénateurs américains Jacky Rosen (D-NV), Ben Ray Lujan (D-NM) et Cynthia Lummis (R-WY), le commissaire de la FDA Robert Califf, les commissaires de la FCC Brendan Carr et Anna Gomez , la commissaire de la FTC Rebecca Slaughter et bien d'autres encore.

Principaux thèmes et contenus des conférences

Accessibilité – Découvrez les technologies qui aident les personnes de tous les âges et de toutes les conditions. Événements marquants de la CTA Foundation au CES Sommet AgeTech de l' AARP – 10 janvier, 10 et 11 heures, Venetian, niveau 4, Marcello 4404 Stimuler l'innovation grâce à un design inclusif – 10 janvier, 10 h 00, Venetian Expo, Hall G, Startup Stage L'évolution des jeux accessibles – 10 janvier, 11 h 00, LVCC West, niveau 2, W218 Appareils auditifs en vente libre : une mise à jour – 11 janvier, 15 h 00, Venetian niveau 4, Marcello 4404



C Space – présente les industries du marketing, du divertissement et des médias qui explorent les tendances technologiques ayant un impact sur la consommation de contenu, la publicité et le comportement des consommateurs. C Space Storytellers – présente des influenceurs et des professionnels de l'information qui racontent leurs histoires et présentent leurs meilleures pratiques et leurs études de cas à la communauté des marques et des contenus au CES. Omnicom : Travailler ensemble pour une IA plus inclusive – 10 janvier, 9 h 00, ARIA niveau 2, Mariposa 4 Arsenal FC x LA Rams : La technologie au service du football – 10 janvier, 10 h 00, ARIA niveau 2, Mariposa 4 Du projet pilote au produit - leçons de coach, Dr. Martens et Gen Phoenix – 10 janvier, 15 h 00, ARIA niveau 2, Mariposa 4 C Space Studio Interviews – Entretiens avec des dirigeants de grandes marques internationales, notamment Deloitte, General Mills, iHeartMedia, Uber Ads, The Female Quotient et Tik Tok .



Sommet de la santé numérique – Découvrez les innovations qui permettent de réduire les coûts, d'améliorer l'équité en matière de santé et de donner aux consommateurs les moyens de prendre leur santé en main. Événements marquants en santé numérique au CES La politique peut-elle avoir une incidence sur l'innovation en santé? – 9 janvier, 13 heures, LVCC North Level 2, N262 Exploration des innovations en santé mentale – 9 janvier, 16 h 00, Venetian Expo, Hall G, Startup Stage L'IA générative et l'avenir des soins de santé – 10 janvier, 13 h 00, LVCC Nord, niveau 2, N250 La composante humaine – Découverte de la nouvelle série de vidéos de la CTA et de BBC Storyworks – 10 janvier, 16 h 00, LVCC, Grand Lobby, CTA Stage Cette fois, c'est différent : Quand la transformation des soins de santé réussit – 11 janvier, 16 h 30, LVCC Nord, niveau 2, N250



Great Minds – La série Great Minds explorera la nouvelle ère d'innovation qui s'annonce et présentera les grands esprits qui aident les entreprises à traverser une période d'incroyables changements sociétaux et à ouvrir la voie à un nouvel avenir alimenté par la technologie. Grands esprits, visions audacieuses : quelle est la prochaine étape en matière d'IA ? 9 janvier, 10 h 00, LVCC ouest, niveau 2, W232 À l'intersection de la musique et de la technologie – 10 janvier, 9 h 00, LVCC ouest, niveau 2, W232 Une longueur d'avance : révolutionner la sécurité des athlètes grâce aux nouvelles technologies de la santé – 10 janvier, 10 h 00, LVCC ouest, niveau 2, W232 Comment penser comme un innovateur et changer le monde – par l'envoyé du secrétaire général des Nations unies pour la technologie, 10 janvier, 13 h 00, LVCC ouest, niveau 2, W232



Innovation for All – Le programme Innovation for All (Innovation pour tous) réunira des leaders d'opinion et des alliés pour créer des occasions d'engagement, de réseautage et pour partager les meilleures pratiques de promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans l'industrie de la technologie. L'avenir du responsable de la diversité : Quelle est la prochaine étape ? – 9 janvier, 14 h 00, LVCC, CTA Stage Les technologies émergentes qui façonnent la main-d'œuvre technologique – 10 janvier, 9 h 00, Venetian, Hall G, Startup Stage Combler le fossé de l'équité entre les sexes – 10 janvier, 13 h 00, LVCC, Grand Lobby, CTA Stage



Sommet sur les politiques d'innovation – Le CES réunit des décideurs politiques du monde entier pour discuter des questions de politiques technologiques à l'échelle nationale et mondiale, notamment la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, et bien plus encore. Entretien avec un commissaire – 10 janvier, 10 h 20, LVCC, Hall nord, N262 Entretiens avec des dirigeants du gouvernement américain – 11 janvier, 10 h 20, LVCC, Hall nord, N262 Perspectives du Sénat sur les nouvelles politiques technologiques – 12 janvier, 11 h 00, LVCC, Hall ouest, W232



Sommet sur la recherche – Découvrez les tendances des consommateurs et des entreprises dans tous les secteurs verticaux. Tendances à surveiller au CES 2024, présenté par la CTA – 8 janvier, 10 h 00, LVCC, Hall ouest, niveau 2, W232 La voiture intelligente à la loupe : qu'est-ce qui la définit vraiment ? – 8 janvier, 15 h 00, LVCC West Level 2, W232 Technologie et IA : construire un avenir durable, sûr et meilleur , présenté par HS4A – 8 janvier, 16 h 00, LVCC, Hall ouest, niveau 2, W232



Découvrez le CES dans l'espace d'exposition

Explorez les expositions interactives, les programmes attrayants et les visions des nouveaux exposants, notamment : EssilorLuxottica, Fandom, Kroger Precision Marketing, Kubota, Madhive, Midea, Nexstar Media Group, Noom, Paramount, Purdue, Pyxis, Recaro, ResMed, Supernal et la marine américaine.

La CTA célèbre 100 ans d'histoire et d'innovation. Le CTA Center prévoit une activation en 3D pour réfléchir au chemin parcouru, à la manière dont nous en sommes arrivés là et, surtout, à ce qui nous attend. LVCC, Grand Lobby. La boutique officielle du CES est de retour au CES pour l'édition 2024, et propose des articles de marque de haute qualité aux participants du CES 2024. LVCC (Grand Lobby, Hall ouest, Central Plaza) et Venetian.

Le jumeau virtuel du cœur humain de Dassault Systèmes peut aider les médecins à comprendre les maladies cardiaques, et à simuler des procédures cardiaques complexes. LVCC, Hall nord, n° 8705.

Exeger présentera Powerfoyle, une cellule solaire unique qui convertit toutes les formes de lumière en énergie électrique. Venetian, Hall A-D, n° 53713.

Garmin présentera les fonctions d'accessibilité à la santé et à la remise en forme, ainsi que Autoland, le premier système certifié de ce type au monde conçu pour l'atterrissage des avions. LVCC, Hall ouest, n° 3519.

Goodyear exposera son emblématique dirigeable Goodyear, afin de présenter ses innovations en matière de développement durable et de mobilité. LVCC, Hall ouest, n° 4917.

Honda présentera le Motocompacto, un appareil de mobilité électrique compact, pliable et portable qui occupe près de 20 % d'espace en moins qu'une valise de cabine. LVCC, Hall nord, n° 10015.

Indy Autonomous Challenge , l'innovateur mondial en matière de courses autonomes, revient pour repousser les limites des courses autonomes et présenter l'avenir de la mobilité autonome. LVCC, Hall ouest, n° 5901 et Las Vegas Motor Speedway.

Prix de l'innovation : Les produits les plus en vogue cette année sont récompensés dans le cadre du programme des prix de l'innovation du CES, un concours annuel qui honore la conception et l'ingénierie exceptionnelles des produits technologiques grand public. Voir la vitrine au Venetian, niveau 2, n° 56332.

Kangsters Wheely-X présentera son appareil de fitness stationnaire destiné aux utilisateurs de fauteuils roulants. Venetian, Eureka Park, n° 62919.

Netflix proposera de découvrir Le Problème à 3 corps pour la série dramatique de science-fiction du duo de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss et d'Alexander Woo. LVCC, Hall central, n° 17048.

SK organisera un stand de parc d'attractions interactif (SK Wonderland) qui comprendra un train à énergie propre, un tapis magique et un véhicule électrique dansant. LVCC, Hall central, n° 18730.

Startups – Découvrez plus de 1200 des pionniers et startups technologiques les plus prometteurs au monde à Eureka Park et une programmation captivante sur la Startup Stage . Visitez les pavillons de la France , de l'Italie, du Japon, de la Corée, des Pays-Bas, de l' Ukraine et d'autres pays encore. Venetian Expo, Hall G. Concours de pitch de la CTA Foundation : technologies de la santé – observez huit startups incroyables du monde entier s'affronter pour remporter le grand prix dans le cadre du concours de cette année, consacré aux technologies de la santé. 10 janvier, 14 h 00, Venetian, Eureka Park, Startup Stage. Lauréats du concours d'accessibilité de l'Eureka Park – découvrez les cinq innovations incroyables destinées à améliorer la vie des personnes handicapées ou âgées qui ont remporté le concours d'accessibilité de la CTA Foundation de cette année. Concha Labs (60448), OneCourt (60450), DreamFace (60452), Glidance (60454) et VisionAid (60259). Appel à candidatures de Shark Tank . 12 janvier, 9 h 00, Venetian, niveau 1, salle 101.

Supernal dévoile son premier eVTOL au CES 2024. LVCC, Diamond Lot , n° DL-110.

Événement d'inscription au programme TSA PreCheck ® . LVCC, Hall nord, n° 9671.

Valeo x BMW présentera une solution de téléopération à partir d'un cockpit avec une grande fiabilité. Les visiteurs conduiront une BMW iX se trouvant sur le stand BMW tout en restant sur le stand Valeo. LVCC, Silver 3.

Vizio amènera son bus VIZIO au CES. LVCC, Central Plaza, n° CP-42.

Walmart organisera une exposition immersive de 10 000 pieds carrés mettant en valeur la prochaine génération de commerce de détail. LVCC, Central Plaza, n° CP-12.

Exclusivités pour les médias

Journées des médias

Des dizaines d'entreprises de premier plan du monde entier vous feront part de leurs dernières nouvelles lors de deux jours d'événements réservés aux médias, du 7 au 8 janvier au Mandalay Bay. De plus, vous aurez un accès anticipé à CES Unveiled, qui suit les tendances technologiques à surveiller.

Conférences de presse – Soyez les premiers à découvrir les marques qui annoncent leurs nouveautés, notamment Bosch, Doosan, Hyundai, Hisense, KIA, LG Electronics, Panasonic, Samsung, Sony, TCL et Valeo. Du 7 au 8 janvier.

Tendances technologiques à surveiller – Un aperçu exclusif des dernières recherches et tendances technologiques à surveiller au cours du CES 2024 lors de la présentation annuelle très attendue de la CTA. 7 janvier, 16 h 00, Lagoon.

Le CES a dévoilé Las Vegas – Présentation en avant-première des produits lancés au CES 2024, avec pour la première fois un espace de dégustation. 7 janvier, 17 h00, Shorelines.

Ressources pour les médias

B-Roll et photos – Des vidéos et des photos haute définition du CES sont disponibles pour un téléchargement facile.

Salles de presse – Salles de travail réservées aux médias qui offrent un espace de création de contenu, Internet, des ordinateurs portables, des salles de réunion, des imprimantes, des boissons et un déjeuner.

Communiqués de presse des exposants – Consultez tous les communiqués de presse des exposants du CES dans un seul flux.

À propos du CES

Le CES® est l'événement technologique le plus puissant au monde – le terrain d'essai pour les technologies de pointe et les innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus pointus entrent en scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2024 aura lieu du 9 au 12 janvier 2024 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez CES.tech et suivez le CES sur social.

À propos de la Consumer Technology Association

Étant la plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les principaux leaders de l'innovation dans le monde, qu'il s'agisse de startups ou de marques internationales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA possède et produit le salon CES® – l'événement technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

