Les inscriptions à la 6e édition du Prix Guangzhou sont maintenant ouvertes

GUANGZHOU, Chine, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 23 février, la cérémonie de lancement du 6e Prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine (« Prix Guangzhou ») a eu lieu à Barcelone, en Espagne, dans le cadre du Séminaire de 2023 de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Lors de la réunion, CGLU, l'Association mondiale des Grandes Métropoles (Metropolis) et la ville de Guangzhou ont conjointement annoncé l'ouverture des inscriptions pour le 6e Prix Guangzhou. M. Deng Changxiong, directeur adjoint de la Commission des affaires étrangères du Comité municipal de Guangzhou, Mme Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU, et M. Jordi Vaquer, secrétaire général de Metropolis, ont assisté à la réunion et ont prononcé des discours.

M. Changxiong a lu un message de félicitations de la Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) dans son discours. « La CPAFFC est prête à travailler avec les gouvernements de toutes les villes pour aider CGLU et Metropolis à jouer un plus grand rôle, et continue de faire bon usage des plateformes internationales comme le Forum mondial des maires et le Prix Guangzhou pour créer des possibilités de coopération et de développement entre les villes du monde. »

Mme Saiz et M. Vaquer ont vivement apprécié les réalisations et les contributions de Guangzhou dans la promotion active des échanges internationaux et de la coopération entre les villes et dans la promotion du développement novateur des villes mondiales, et ont exprimé leur soutien indéfectible au développement du Prix Guangzhou.

Coparrainé par la ville de Guangzhou, CGLU et Metropolis, le Prix Guangzhou vise à reconnaître l'innovation dans l'amélioration de la durabilité sociale, économique et environnementale et de la bonne gouvernance urbaine dans les villes et les régions, afin d'améliorer la prospérité et la qualité de vie de leurs citoyens. Cinq cycles ont eu lieu jusqu'à présent, attirant plus de 1 300 initiatives dans le monde. Le Prix Guangzhou est devenu une plateforme mondiale pour l'apprentissage d'une ville à l'autre et la documentation, la diffusion et l'analyse de la mise en œuvre locale des programmes mondiaux, y compris les objectifs de développement durable et le Nouveau programme pour les villes.

Le 6e Prix Guangzhou invite maintenant toutes les villes et les gouvernements locaux du monde entier à participer aux initiatives en cours ou récemment terminées, y compris celles qui sont mises en œuvre en collaboration avec des partenaires du secteur privé et de la société civile. Pour en savoir plus sur les lignes directrices détaillées : http://www.guangzhouaward.org/The6thGuangzhouAward?lang=en

