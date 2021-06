Les lauréats du prix principal et du prix Safe City du concours international de design inspiré par les objectifs de développement durable de BE OPEN et Cumulus ont été sélectionnés

LONDRES, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le jury du concours étudiant « Design for Sustainable Cities », organisé conjointement par BE OPEN et Cumulus pour soutenir le programme des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, a sélectionné deux des quatre lauréats du concours : les gagnants du prix principal et du prix Safe City.

Nous avons reçu des centaines de propositions d'étudiants et de diplômés de toutes les universités d'art, de design, d'architecture et de médias du monde entier. Le concours vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs. Le concours est axé sur l'ODD11 :Villes et communautés durables des Nations unies. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations unies, a souligné l'importance de l'ODD en déclarant : « Nous n'avons pas de plan B car il n'y a pas de planète B. »

Le prix principal, d'un montant de 5 000 euros, a été attribué au projet ayant obtenu la meilleure note, « Renova » , de Hacer Beril Beden, issu de l'École polytechnique de Milan. La solution consiste à récupérer des matériaux en bon état grâce à la déconstruction et à mettre en place une plateforme pour les proposer à des acheteurs potentiels, transformant ainsi les déchets en ressources. Ce projet vise à concevoir un modèle commercial durable pour la régénération des villes.

Le prix Safe City, de 2 000 euros, a été décerné à Zhixiang Yang, de l'université Shandong University of Art & Design, en Chine, pour son projet « Rénovation urbaine autour de l'hôpital Qilu » . Le projet propose un plan de rénovation et de réaménagement de la zone de l'hôpital Qilu, guidé par les principes de la rénovation urbaine et de la conservation historique, la micro-introduction du « Big Data », de la « ville intelligente » et de la gestion communautaire, ainsi que la technologie de la « ville éponge ».

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina a félicité les gagnants et remercié tous les participants pour leur travail et leur créativité : « Le concours « Design for Sustainable Cities » a été un voyage incroyable qui nous a fait découvrir les résultats les plus étonnants de dizaines et de dizaines de projets soigneusement étudiés et magnifiquement conçus. J'ai été heureuse de voir combien de participants se sont concentrés sur la catégorie Safe City (« ville sûre ») et ont élaboré des solutions susceptibles de soulager la vie urbaine en cas de pandémie. Nous espérons que ces idées, dont nous avions grandement besoin, inspireront très bientôt des changements réels. Chacune des soumissions a à cœur le meilleur pour l'humanité et s'efforce de faire une réelle différence pour nous tous. Elles méritent donc toutes d'être applaudies et célébrées de toutes les manières possibles. BE OPEN continuera à développer des programmes visant à soutenir les jeunes talents créatifs dans le monde entier. »

Au nom de Cumulus, Eija Salmi, secrétaire générale et le Dr Mariana Amatullo, présidente : « Nous sommes ravis de récompenser le souffle créatif des soumissions gagnantes du concours « Design for Sustainable Cities » coorganisé par BE OPEN et Cumulus. Cumulus a une longue tradition de défense de la conception durable et responsable. Ce concours était l'occasion d'inviter la prochaine génération de leaders du domaine de la conception parmi nos institutions membres, nos étudiants, à proposer des solutions novatrices pour l'avenir de nos villes. Nous sommes profondément inspirés par l'excellence des propositions gagnantes et leur alignement sur la mission des objectifs de développement durable des Nations unies et de l'ODD 11 : Villes et communautés durables ».

