Les leaders de l'aviation intègrent des données de surveillance mondiale au salon aéronautique de Dubaï

HERNDON, Va., 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Metron Aviation, un leader mondial des solutions de gestion des flux de trafic aérien (ATFM), s'associera à FlightAware lors d'une présentation le 13 novembre 2023 au salon aéronautique de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

La présentation couvrira les objectifs opérationnels de l'ATFM, l'importance de la précision des prévisions en fonction de l'intégration des données et les capacités accrues que les fournisseurs de surveillance mondiale comme FlightAware peuvent fournir dans un environnement ATFM. L'élargissement des ensembles de données de surveillance a permis à la solution Harmony ATFM de Metron Aviation d'améliorer de manière significative la précision des prévisions du trafic international long-courrier pour les traversées de l'espace aérien et les heures d'arrivée aux aéroports avant que les événements ne se produisent. Cette amélioration de la précision des prévisions basée sur un ensemble de données plus large sera démontrée dans un cas d'utilisation client réel, ainsi que par l'exploration de nouveaux domaines d'intégration entre les deux partenaires industriels.

Le lundi 13 novembre 2023, Brett Fujisaki, vice-président des ventes et du développement commercial, Metron Aviation, et Toby Tucker, directeur des ventes, EMEA, FlightAware, s'adresseront aux participants sur le thème « Les leaders de l'aviation intègrent des données de surveillance mondiale - actuelles et futures ». Ils résumeront les concepts et les avantages de l'ATFM et fourniront des exemples d'applications opérationnelles réelles et futures dans le monde entier.

À propos de FlightAware

FlightAware, qui fait partie de Collins Aerospace, est l'un des principaux fournisseurs d'informations de vol historiques et en temps réel et d'observations pour la communauté aéronautique mondiale. FlightAware dessert tous les segments du marché de l'aviation grâce à des applications et des services de données de premier ordre qui fournissent des informations complètes sur les mouvements actuels et prévus des aéronefs. En tant que source unique de données précises et exploitables pour les acteurs, grands et petits, de l'aviation, FlightAware est au cœur même de l'aviation (Central to Aviation®).

À propos de Metron Aviation

Metron Aviation est un leader mondial des solutions de gestion des flux de trafic aérien pour les fournisseurs de services de navigation aérienne, les compagnies aériennes, les aéroports et le gouvernement fédéral américain. Notre logiciel technique est mis en œuvre par le biais d'un déploiement sur site ou de solutions sur le cloud afin de soutenir notre objectif principal : être la marque mondiale en matière de fourniture de services d'excellence dans l'industrie de l'aviation et inspirer les clients grâce à une expérience exceptionnelle.

