Les modules grand format 210 mm de GCLSI reçoivent la certification IEC de TÜV Rheinland

Pionnier dans le secteur des énergies renouvelables, CGLSI s'est engagé depuis longtemps à fournir des services et des produits de la plus haute qualité à l'échelle mondiale. Son esprit d'amélioration constante a fait de CGLSI l'un des leaders de l'innovation dans le domaine des énergies propres. Les deux certifications de la Commission électrotechnique internationale (CEI) témoignent de l'expertise de l'entreprise dans le développement de modules et de composants photovoltaïques aux performances et à la fiabilité de pointe, ainsi que de la reconnaissance de ses efforts pour rejoindre la ligne de front des entreprises mondiales dans la lutte contre le changement climatique.

« La qualité, la sécurité et la durabilité de nos nouveaux modules solaires de 210 mm ont été vérifiées par une série de tests rigoureux afin de s'assurer que leurs performances répondent aux normes internationales les plus strictes. La reconnaissance de la part de TÜV Rheinland, un prestataire de services techniques international de premier plan, prouve la solidité de nos prouesses en matière de recherche et développement. Il consolide notre réputation et nous donne la confiance nécessaire pour créer des produits innovants qui répondent aux normes de qualité les plus strictes au niveau mondial et font avancer le développement du secteur des nouvelles énergies », a déclaré Shu Hua, président de GCLSI.

Bénéficiant d'une série de technologies de fabrication de pointe, y compris le découpage non destructif et l'emballage à haute densité, le dernier portefeuille de produits de GCLSI dans la gamme de modules monocristallins mono faciaux/bifaciaux de 210 mm présente un faible taux de dégradation, un rendement élevé et une fiabilité exceptionnelle avec une puissance de sortie maximale de 670 W, conçue pour réduire le coût du kWh et relever divers défis liés à la production d'énergie solaire.

GCLSI a également reçu la certification TÜV pour sa nouvelle base de production de modules PV à Hefei, en Chine. Avec un investissement total de 18 milliards de RMB et une capacité de production prévue de 60 GW par an, l'usine sera construite en quatre phases, la ligne de production de la phase 1 devant entrer en service prochainement. Une fois le projet achevé en 2023, GCLSI disposera de la plus grande capacité de production de modules solaires au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1679785/GCLSI_in_2021_INTERSOLAR_EUROPE.jpg

SOURCE GCLSI