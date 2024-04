Astronergy modernizuje flagowe urządzenia do zastosowań domowych o mocy 460 W, wprowadzając bardziej ekologiczne wzornictwo

HANGZHOU, Chiny, 26 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Z myślą o zapewnieniu klientom jeszcze większego zadowolenia z produktów, które charakteryzują się mniejszym szkodliwym wpływem na środowisko i większymi korzyściami w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii, firma Astronergy ponownie zmodernizowała swoje produkty dla gospodarstw domowych. W ramach tych działań stworzono ASTRO N7s – produkt wykorzystujący mniej zbędnych elementów konstrukcyjnych, wyróżniający się na rynku paneli słonecznych dla gospodarstw domowych ze względu na wysoką moc 460 W, imponującą sprawność konwersji wynoszącą 23% i znacznie bardziej przyjazne dla środowiska wykorzystanie materiałów.

Without harpoon-like grid lines, the ASTRO N7s product could be higher in aesthetics, higher reliability and compatible with all residential application scenarios.

Począwszy od premiery w czerwcu 2023 r., wyjątkowa wydajność paneli słonecznych ASTRO N7s typu n TOPCon do zastosowań mieszkaniowych zdobyła doskonałą renomę dzięki zwiększonej wydajności w porównaniu do innych produktów do zastosowań domowych oraz właściwościom ekologicznym w postaci mniejszej ilości pasty srebrnej i zastosowanych szkodliwych materiałów. Z początkiem tego roku firma Astronergy wprowadziła na rynek UE pierwsze panele ASTRO N7s o mocy ponad 43 MW, a kolejne zamówienia są w trakcie realizacji.

Wykorzystując niezależnie opracowaną technologię ogniw słonecznych TOPCon 4.0 jako podstawę, firma kładzie nacisk na kluczowy element swojego projektu, czyniąc go mniej szkodliwym dla środowiska, zachowując przy tym korzystny wpływ na użytkowanie w budynkach mieszkalnych.

Na powierzchni panelu mniejszej niż 2 metry kwadratowe firma Astronergy usunęła zakrzywione linie siatki w rogach każdego ogniwa słonecznego, co zapewnia wysoką estetykę produktu i wykończenie w intensywnie czarnym kolorze, przy zużyciu ponad 20% mniej pasty srebrnej podczas produkcji.

Co więcej, dzięki wykorzystaniu niższych temperatur podczas produkcji, mniejszemu zużyciu ołowiu i zerowej ilości lotnych związków organicznych (VOC) w trakcie procesu technologicznego ZBB-TF produkty N7s charakteryzują się wyższą wydajnością i są przyjazne dla środowiska, co podkreśla ich ekologiczny charakter.

Z perspektywy całości, przy 460 W mocy wyjściowej i 23% sprawności konwersji, nowatorskie, bardziej ekologiczne i estetyczne produkty ASTRO N7s mogą generować od 20 do 45 W mocy o zdecydowanie bardziej ekologicznym charakterze niż inne produkty PERC i TOPCon tej samej wielkości, dzięki czemu cykl odzyskiwania emisji dwutlenku węgla może zostać skrócony o około 26%.

Astronergy, kierując się zasadami odpowiedzialnego biznesu, dąży do tego, aby pozwolić większej liczbie użytkowników cieszyć się bardziej ekologiczną energią i sprawić, że produkty do użytku domowego będą w pierwszej kolejności charakteryzować się niższą emisją dwutlenku węgla. W przyszłości coraz bardziej ekologiczne produkty, jak np. ASTRO N7s, będą wykorzystywane w większej liczbie zastosowań. Uwzględniając światowy proces transformacji energetycznej prowadzący do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, produkty takie jak N7 powinny być projektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z myślą o przyszłości.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2397117/Without_harpoon_like_grid_lines_ASTRO_N7s_product_higher_aesthetics_higher.jpg