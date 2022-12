Les nouveaux alternateurs Toyota LC300 à haut rendement sont disponibles dès maintenant pour l'amélioration de la puissance des véhicules blindés et spécialisés

American Power Systems, Inc. a lancé quatre nouvelles mises à niveau de puissance d'alternateur à haut rendement pour le nouveau Toyota Land Cruiser 300 (LC300).

DAVENPORT, Iowa, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le fabricant a développé des alternateurs HPI de 255 et 360 ampères pour les moteurs diesel 3,3 L et les moteurs à essence 3,5 L qui s'installent dans la position de montage OEM pour la dernière version de la plateforme populaire Land Cruiser de Toyota. APS offre également l'option d'un contrôleur de ralenti élevé pour aider à la production au ralenti du véhicule.

Lancé à l'étranger par Toyota Motor Corporation en août 2021, le nouveau Land Cruiser 300 Series tout-terrain est une refonte complète de la série 200 sortante . Le Land Cruiser a une réputation de fiabilité, de durabilité et de performance tout-terrain, ce qui en fait un choix de transport populaire dans les environnements difficiles.

« En tant que véhicules de sécurité ou de défense, les diverses plateformes Toyota sont souvent équipées d'un blindage et/ou d'un matériel spécial qui permet aux utilisateurs finaux de rester connectés, de collecter des informations et même d'effectuer des activités de surveillance silencieuse. Cependant, tous ces matériels augmentent le poids du véhicule et génèrent une consommation de courant que les systèmes d'origine ne peuvent satisfaire », a déclaré Amy Lank, présidente et directrice générale d'APS. « Ces nouveaux alternateurs à haut rendement peuvent résister aux environnements les plus difficiles pour fournir une alimentation stable et fiable nécessaire pour rendre ces véhicules prêts pour la mission et permettre aux utilisateurs finaux de rester en sécurité et connectés sur le terrain. »

APS a une longue histoire de développement d'alternateurs de rechange d'origine robustes à haut rendement pour de multiples plateformes Toyota, y compris pour les séries précédentes Land Cruiser, Hilux, Fortuner, Tacoma, Tundra, Hi Ace et Regius, entre autres. Les clients utilisent ses alternateurs à haut rendement pour alimenter des équipements tels que des brouilleurs anti-EI, des systèmes de communication, des équipements satellites, des systèmes de refroidissement, etc. sur de nombreuses plateformes de véhicules.

En plus de la série TLC 300, les alternateurs HPI de 255 et 360 ampères d'APS sont des alternateurs de remplacement compatibles pour les Lexus LX600 et LX500D de 2022. Pour les spécifications techniques, veuillez visiter le blog d'APS. .

À propos d'American Power Systems, Inc.

Depuis 2006, APS conçoit et fabrique des systèmes d'alimentation mobiles avancés, des alternateurs, des convertisseurs, des régulateurs et des générateurs de puissance pour les véhicules blindés, les véhicules de sécurité, les véhicules commerciaux, les véhicules marins et les véhicules spécialisés construits à cet effet, tels que les véhicules récréatifs et les autocars de luxe. L'entreprise, basée à Davenport, dans l'Iowa, se spécialise dans l'innovation et la fabrication sur mesure de systèmes de conversion et de distribution d'énergie par un personnel possédant près de 300 ans d'expérience combinée dans les divers domaines d'expertise qu'elle traite.

Pour plus d'informations, consultez le site Web www.americanpowerinc.com .

