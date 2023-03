Les nouveaux clubs de golf PXG 0311 GEN6 sont très performants

Les drivers, bois de parcours, hybrides et fers PXG 0311 GEN6 sont conçus pour améliorer le jeu de chaque golfeur du tee au green

SCOTTSDALE, Arizona, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- PXG PXG monte en puissance avec l'introduction des nouveaux clubs de golf PXG® 0311® GEN6 . Ultra-rapides, très tolérants et absolument magnifiques, les drivers, fairways, hybrides et fers PXG 0311 GEN6 sont dotés de technologies avancées, sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure et sont équipés système de pondération de précision le plus performant de l'industrie du golf.

Avec la dernière version de PXG, l'entreprise s'est concentrée sur la performance des coups manqués. Du design de la tête à la face, en passant par le matériau, la forme et l'épaisseur, le poids réglable et le polissage robotisé, les clubs de golf PXG GEN6 présentent un design raffiné, conçu pour être construit selon les spécifications.

« Nous avons pris en compte chaque détail et poussé les designs, les matériaux et les technologies à l'extrême lors de la conception de nos nouveaux clubs de golf PXG GEN6 », a déclaré Bob Parsons, fondateur et PDG de PXG. « Nos fers, dont beaucoup disaient qu'ils ne pouvaient pas être meilleurs, sont plus rapides, plus longs et plus précis. En fait, il s'agit peut-être des meilleurs fers jamais fabriqués par qui que ce soit. Je pense également que nous avons développé le meilleur driver du marché. »

Dotés d'une technologie de face à haute vitesse, d'une couronne en fibre de carbone à haute résistance et d'une technologie Precision Weighting, les drivers, fairways et hybrides GEN6 sont à la fois explosifs et tolérants, aidant les golfeurs à frapper loin et en plein milieu du terrain. Tous les bois PXG GEN6 sont disponibles en deux formes de tête - 0311 et 0311 XF - optimisées pour les différentes préférences des joueurs.

PXG continue également à repousser les limites avec l'introduction des fers PXG 0311 GEN6. Ces fers forgés cinq fois sont dotés d'une face de club usinée d'épaisseur variable, 15 % plus fine que celle de son prédécesseur, de la technologie Power Channel, d'un noyau exclusif en résine à grande vitesse (XCOR2) et de la technologie Precision Weighting. Disponibles en deux modèles - Players (P) et Xtreme Performance (XP) - les fers GEN6 sont les clubs les plus longs et les plus tolérants que PXG ait jamais mis sur le marché.

Pour en savoir plus sur PXG et la technologie GEN6, rendez-vous sur www.PXG.com .

À PROPOS DE PARSONS XTREME GOLF

Fondé par Bob Parsons, entrepreneur et fou de golf autoproclamé, PXG incarne sa conviction que chaque nouveau produit, des clubs de golf aux vêtements de mode sportive, devrait être nettement meilleur. Chaque innovation doit améliorer sensiblement vos performances. Et chaque moment d'impact doit augmenter votre plaisir. Aujourd'hui, PXG propose une gamme complète de clubs de golf, notamment des drivers, des bois de parcours, des hybrides, des fers, des wedges et des putters, ainsi que des vêtements et des accessoires de golf.

