Los nuevos módulos fotovoltaicos de ultra alta eficiencia de DMEGC Solar han sido certificados por TÜV SÜD

JINHUA, China, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 3 de noviembre, DMEGC Solar, fabricante de módulos fotovoltaicos de primer nivel, recibió las últimas certificaciones IEC 61215 e IEC 61730 del organismo de certificación TÜV SÜD. Esta certificación abarca sus módulos de ultra alta potencia fabricados con la tecnología más avanzada.

La aclamada serie Infinity G12RT-B66, incluida en la certificación, presenta un tamaño ideal de 2.382 mm x 1.134 mm, lo que la hace muy popular para plantas a gran escala y también idónea para proyectos en azoteas. DMEGC Solar es la primera empresa del sector fotovoltaico en adoptar un nuevo enfoque para aplicar la tecnología CJ (unión cementada) al diseño de módulos. Esta tecnología utiliza sellador de butilo como material encapsulante entre las células y el marco, lo que mejora significativamente la potencia y la fiabilidad del módulo.

Según el certificado emitido por TÜV SÜD, el módulo G12RT-B66 alcanza una impresionante potencia máxima de 655 W. En la lista de los mejores módulos de TaiyangNews de octubre, este módulo ocupó el quinto puesto con una potencia de producción en masa de 635 W, solo ligeramente inferior a la de los módulos BC y HJT, de mayor precio. En términos de coste BOS y LCOE del proyecto, actualmente podría ser la mejor opción de módulo fotovoltaico para promotores y operadores de proyectos. DMEGC Solar prevé producir en masa y enviar este módulo de 650 W en el primer trimestre de 2026, lo que reforzará aún más sus ventajas en la generación de energía del sistema, basándose en su alta fiabilidad.

Cabe destacar que la tecnología de unión cementada es compatible con tecnologías populares como BC, corte múltiple y pantalla completa. Los equipos de Producto e I+D de DMEGC revelaron que están investigando diversas tecnologías de celdas y módulos, y que implementarán una o dos de ellas próximamente. Esto abre nuevas posibilidades para una mayor potencia y genera gran expectativa en el mercado.

Además de obtener la certificación TÜV SÜD, los módulos CJ superaron pruebas exhaustivas como la DH2000 en un laboratorio fotovoltaico interno, con resultados superiores a los de los módulos convencionales anteriores, lo que confirma la fiabilidad de la tecnología.

DMEGC Solar es uno de los pocos fabricantes de módulos clasificados simultáneamente como Tier 1 por BNEF, S&P y SMM. Sus módulos de la serie Infinity son reconocidos por su diversa cartera de productos, alta eficiencia, fiabilidad, atractivo estético y certificaciones de alto nivel en materia de bajas emisiones de carbono y criterios ESG. La firma global de investigación energética Wood Mackenzie clasificó a DMEGC Solar en quinto lugar en su ranking global de fabricantes de módulos solares de 2025.

