Les nouveaux ordinateurs de mission U-C860X conformes à SOSA d'Aitech offrent un traitement de pointe haute performance et une IA / un apprentissage machine accéléré grâce aux processeurs Intel Core Ultra de la 14e génération.

CHATSWORTH, Californie, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, leader mondial des systèmes informatiques embarqués durcis activés par l'IA pour les applications de défense et spatiales, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de deux nouveaux ordinateurs monocartes (SBC) pour les systèmes militaires et aérospatiaux. Les nouveaux U-C8600 et U-C8601 sont les premiers SBC robustes à architecture Intel qui intègrent un CPU X86 multicœur hybride avec un GPU haute performance et une unité de traitement neuronal (NPU) afin d'activer l'IA en temps réel pour les missions où chaque milliseconde compte.

S'appuyant sur le succès de leur prédécesseur, l'U-C850X, les U-C8600 et U-C8601 sont les seules solutions disponibles basées sur la technologie Intel® 14e generation Core™ Ultra, offrant des améliorations de performance de ~2,5 fois pour le CPU et ~2 fois pour le GPU. Ils fournissent l'informatique avancée nécessaire à l'accélération de l'IA à la périphérie tactique, en offrant une connectivité à haut débit, une optimisation innovante de la puissance avec une performance exceptionnelle par watt et un fonctionnement fiable, même dans les environnements les plus difficiles. Grâce à cette architecture et à ces capacités de performance, les nouveaux SBC fournissent une accélération et des performances avancées en matière d'IA/d'apprentissage machine pour les missions terrestres et avioniques.

Offrant deux ordinateurs haute performance conformes à SOSA™ et efficaces en termes de SWaP-C (taille, poids, consommation énergétique, coût), l'U-C8600 est optimisé pour les charges de travail intensives en E/S et l'U-C8601 est optimisé pour les charges de travail intensives en calcul.

« Avec des SBC spécialisés pour les besoins intensifs en E/S et en calcul conformes à la norme SOSA, Aitech fournit aux entreprises de défense et aux intégrateurs de plates-formes les solutions informatiques de pointe nécessaires pour fournir des systèmes intelligents en réseau qui leur permettent de rester adaptables, innovants et prêts à relever les défis à venir », a déclaré Boris Baer, directeur technique d'Aitech. « Ces SBC durcis de nouvelle génération combinent un calcul haute performance avec une accélération intégrée de l'IA et du traitement des données, une connectivité embarquée à haut débit et des capacités de mise en réseau pour transformer les données en intelligence en temps réel. »

Les U-C8600 et U-C8601 intègrent des capacités de calcul, de GPU et d'IA dans un format compact, répondant ainsi aux besoins de calcul et de connectivité haute performance, conformes à SOSA, qui accélèrent la collecte de données, le traitement et la prise de décision tout en respectant les contraintes strictes associées aux paramètres SWaP-C. Ils permettent des applications hautes performances grâce à une connectivité ultra-rapide, prenant en charge 40 Gbps Ethernet et PCIe Gen4 pour une mise en réseau puissante et des transferts de données rapides et offrent de grandes baies de mémoire ainsi qu'une gamme de fonctions de sécurité standard et avancées.

Disponibilité et détails techniques

Les U-C8600 et U-C8601 sont désormais disponibles pour le développement de missions. Pour plus d'informations, consultez le site aitechsystems.com/product/u-c860x/.

À propos d'Aitech

Aitech est le premier innovateur indépendant au monde dans le domaine des systèmes ouverts COTS/MOTS (produit commercial prêt à l'emploi/produit commercial modifié). La société propose des cartes et des sous-systèmes robustes qui constituent les éléments de base de solutions informatiques et de mise en réseau intégrées. Avec plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace, Aitech fournit des solutions personnalisables et éprouvées dans les domaines maritime, terrestre, aérien et spatial. Parmi ses clients figurent Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael et Virgin Galactic.

Aitech s'engage à construire un avenir meilleur grâce à des systèmes embarqués fiables et rentables, conçus pour les missions les plus exigeantes. Pour plus d'informations, consultez le site www.aitechsystems.com.

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