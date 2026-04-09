-Los nuevos ordenadores de misión U-C860X de Aitech, compatibles con SOSA, ofrecen procesamiento de alto rendimiento en el borde de la red e IA/ML acelerada con procesadores Intel Core Ultra de 14ª generación

CHATSWORTH, Calif., 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, un líder mundial en sistemas informáticos integrados robustos con IA para aplicaciones de defensa y espaciales, anunció hoy la disponibilidad de dos nuevos ordenadores de placa única (SBC) para sistemas militares y aeroespaciales. Los nuevos U-C8600 y U-C8601 son los primeros SBC robustos con arquitectura Intel que integran una CPU X86 multinúcleo híbrida con una GPU de alto rendimiento y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) para potenciar la IA en tiempo real en misiones donde cada milisegundo cuenta.

Basándose en el éxito de su predecesor, el U-C850X, los U-C8600 y U-C8601 son las únicas soluciones disponibles basadas en la tecnología Intel® Core™ Ultra de 14ª generación, que ofrecen mejoras de rendimiento de CPU de aproximadamente 2,5 veces y de GPU de aproximadamente 2 veces. Proporcionan la capacidad de computación avanzada necesaria para acelerar la IA en el entorno táctico, ofreciendo conectividad de alta velocidad, una optimización de energía innovadora con un rendimiento excepcional por vatio y un funcionamiento fiable incluso en los entornos más exigentes. Con esta arquitectura y capacidades de rendimiento, los nuevos SBC proporcionan aceleración y rendimiento avanzados de IA/ML para misiones terrestres y de aviónica.

Con dos ordenadores de alto rendimiento compatibles con SOSA™ y eficientes SWaP-C, U-C8600 está optimizado para cargas de trabajo con uso intensivo de E/S, mientras que U-C8601 lo está para cargas de trabajo con uso intensivo de cómputo.

"Con SBC especializados para las demandas de E/S y cómputo de SOSA, Aitech ofrece a los contratistas de defensa e integradores de plataformas soluciones informáticas de vanguardia necesarias para ofrecer sistemas inteligentes y conectados en red que les permitan ser adaptables, innovadores y estar preparados para los retos futuros", afirmó Boris Baer, director de tecnología de Aitech. "Estos SBC robustos de última generación combinan computación de alto rendimiento con IA integrada y aceleración del procesamiento de datos, conectividad a bordo de alta velocidad y capacidades de red para transformar los datos en inteligencia en tiempo real".

Los modelos U-C8600 y U-C8601 integran capacidades de computación, GPU e IA en un formato compacto, satisfaciendo la necesidad de computación y conectividad de alto rendimiento, alineadas con SOSA, que aceleran la recopilación, el procesamiento y la toma de decisiones de datos, cumpliendo al mismo tiempo con estrictas limitaciones SWaP-C. Permiten aplicaciones de alto rendimiento con conectividad de ultra alta velocidad, compatibles con Ethernet de 40 Gbps y PCIe Gen4 para una potente red y transferencias de datos rápidas, y ofrecen grandes matrices de memoria y una gama de funciones de seguridad estándar y avanzadas.

Disponibilidad y detalles técnicos

Los modelos U-C8600 y U-C8601 ya están disponibles para el desarrollo de misiones. Para obtener más información, visite aitechsystems.com/product/u-c860x/.

Acerca de Aitech

Aitech es el primer innovador mundial independiente de sistemas abiertos COTS/MOTS, que ofrece placas y subsistemas robustos que sirven como componentes básicos para soluciones integradas de computación y redes. Con más de 40 años de experiencia en los sectores aeroespacial, de defensa y espacial, Aitech ofrece soluciones personalizables y de eficacia probada en misiones marítimas, terrestres, aéreas y espaciales. Entre sus clientes se encuentran Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael y Virgin Galactic.

Aitech se compromete a construir un futuro mejor con sistemas embebidos fiables y rentables, diseñados para las misiones más exigentes. Para más información, visite www.aitechsystems.com.

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