Komputer Misi Terbaru U-C860X Aitech yang Sesuai Standar SOSA Menghadirkan Pemrosesan Edge Berkinerja Tinggi dan AI/ML yang Dipercepat dengan Prosesor Intel Core Ultra Generasi ke-14

CHATSWORTH, Calif., 9 April, 2026 /PRNewswire/ -- Aitech adalah pemimpin global dalam sistem komputasi tertanam yang tangguh dan bertenaga AI untuk aplikasi pertahanan dan luar angkasa. Hari ini Aitech mengumumkan ketersediaan dua Single Board Computer (SBC) baru untuk sistem militer dan kedirgantaraan. U-C8600 dan U-C8601 baru ini adalah SBC tangguh berbasis arsitektur Intel pertama yang mengintegrasikan CPU X86 multi-core hibrida dengan GPU berkinerja tinggi dan Neural Processing Unit (NPU) untuk mendukung AI di waktu nyata bagi misi-misi di mana setiap milidetik sangat penting.

Melanjutkan kesuksesan pendahulunya, yakni U-C850X, U-C8600 dan U-C8601 adalah satu-satunya solusi yang tersedia berdasarkan teknologi Intel® Core™ Ultra generasi ke-14 dengan peningkatan kinerja CPU sekitar 2,5 kali dan GPU sekitar 2 kali. Solusi ini menyediakan komputasi canggih yang dibutuhkan untuk mempercepat AI di edge taktis dengan menghadirkan konektivitas berkecepatan tinggi, optimasi daya inovatif dengan kinerja per watt yang luar biasa, dan pengoperasian yang andal di lingkungan yang paling keras sekalipun. Dengan arsitektur dan kemampuan performa ini, SBC baru tersebut menyediakan akselerasi dan performa AI/ML yang canggih untuk misi di darat dan misi avionik.

Menghadirkan dua komputer berkinerja tinggi yang sesuai dengan SOSA™ dan efisien dalam SWaP-C, U-C8600 dioptimalkan untuk beban kerja intensif I/O dan U-C8601 dioptimalkan untuk beban kerja intensif komputasi.

"Dengan SBC khusus untuk kebutuhan I/O intensif dan komputasi intensif SOSA, Aitech menyediakan solusi komputasi mutakhir bagi kontraktor pertahanan dan integrator platform guna menghadirkan sistem jaringan cerdas agar selalu adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan," kata Boris Baer, CTO Aitech. "SBC tangguh generasi berikutnya ini menggabungkan komputasi berkinerja tinggi dengan AI terintegrasi dan akselerasi pemrosesan data, konektivitas onboard berkecepatan tinggi, dan kemampuan jaringan untuk mengubah data menjadi kecerdasan di waktu nyata."

U-C8600 dan U-C8601 mengintegrasikan kemampuan komputasi, GPU dan AI dalam faktor bentuk yang ringkas untuk memenuhi kebutuhan komputasi dan konektivitas berkinerja tinggi yang sesuai dengan SOSA dalam mempercepat pengumpulan data, pemrosesan, dan pengambilan keputusan sekaligus memenuhi batasan SWaP-C yang ketat. Keduanya memungkinkan aplikasi berkinerja tinggi dengan konektivitas berkecepatan sangat tinggi yang mendukung Ethernet 40 Gbps dan PCIe Gen4 untuk jaringan yang kuat dan transfer data yang cepat serta menawarkan susunan memori yang besar dan berbagai fitur keamanan standar dan canggih.

Ketersediaan dan Rincian Teknis

U-C8600 dan U-C8601 telah tersedia untuk pengembangan misi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi aitechsystems.com/product/u-c860x/.

Tentang Aitech

Aitech adalah inovator COTS/MOTS open system independen pertama di dunia yang menawarkan papan dan subsistem tangguh yang berfungsi sebagai landasan bagi solusi komputasi dan jaringan terintegrasi. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang kedirgantaraan, pertahanan, dan luar angkasa, Aitech menyediakan solusi yang telah terbukti dalam misi dan dapat disesuaikan di domain laut, darat, udara, dan luar angkasa. Pelanggan Aitech antara lain adalah Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael, dan Virgin Galactic.

Aitech berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan sistem tertanam yang andal dan hemat biaya, yang dirancang untuk berbagai misi yang paling menuntut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aitechsystems.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2950005/Aitech_Logo.jpg

SOURCE Aitech