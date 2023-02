Les nouveaux prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif et l'innovation célèbrent l'avenir du secteur

Jonathan Anderson et Amina Muaddi seront récompensés aux côtés de Brunello Cucinelli, lauréat du prix Neiman Marcus 2023 pour service distingué dans le domaine de la mode.

DALLAS, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus Group (NMG) annonce l'extension de sa nouvelle plateforme Neiman Marcus Awards qui illustre le pouvoir des leaders visionnaires sur le secteur de la mode. L'ajout de ces deux récompenses signifie l'intention du programme de se tourner vers l'avenir du secteur tout en faisant un clin d'œil à l'héritage de 85 ans du détaillant de luxe qui célèbre les sommités mondiales de la mode.

Jonathan Anderson, directeur de la création de LOEWE, recevra le prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode, et la créatrice d'accessoires Amina Muaddi recevra le prix Neiman Marcus récompensant l'innovation dans le domaine de la mode. Un clin d'œil aux reconnaissances emblématiques de Stanley Marcus, qui croyait en la nécessité de célébrer plusieurs personnes dans l'année et choisissait souvent des créateurs à l'avant-garde de leur carrière, ces deux lauréats s'avèrent être des forces dynamiques à part entière. Dans le cadre de la plateforme des Awards, ils auront accès à toute la force de la magie du merchandising et du marketing de marque de Neiman Marcus. À leur tour, ces lauréats collaboreront avec le détaillant sur une expression unique de leur marque qui prendra vie grâce à des activités exclusives pour les clients de Neiman Marcus.

« Ces deux nouveaux prix célèbrent les pionniers de la créativité et de l'innovation dans le secteur du luxe aujourd'hui. Nous nous sommes engagés à révolutionner les expériences de luxe, et c'est exactement ce que font les lauréats de nos prix Creative Impact et Innovation à travers l'expression unique de leurs marques », a déclaré Geoffroy van Raemdonck, directeur général de NMG. « Notre investissement dans la propulsion de leur travail à travers la plateforme des Neiman Marcus Awards reflète notre engagement à approfondir nos relations avec les marques partenaires et à cultiver des relations profondes avec des clients de grande valeur. »

Jonathan Anderson a été sélectionné pour recevoir le prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode pour avoir été une voix prolifique et une force d'influence mesurable pour une maison historique. Dix ans après son entrée en fonction chez LOEWE, Anderson a revitalisé la maison de mode de luxe. Sa vision moderne de la riche histoire de la marque, associée à un engagement renouvelé envers l'artisanat, a permis à la maison de remporter un succès commercial et de faire d'Anderson une voix majeure de sa génération.

« La passion de Jonathan Anderson pour son métier est extraordinaire. Sa capacité à faire évoluer les tendances du secteur et à forger sa propre voie créative fait de lui un visionnaire hors pair, qui mérite amplement ce prix », a déclaré Lana Todorovich, directrice du merchandising, Neiman Marcus. « Son lien avec les arts et le sujet du surréalisme offre une perspective de design audacieuse et rafraîchissante. Sa mode qui pousse à la réflexion est une force qui transcende les catégories hommes et femmes avec une capacité courageuse à offrir l'inattendu et à garder les clients sur le qui-vive.

Grâce à cette plateforme de récompenses, Neiman Marcus renforcera son partenariat actuel avec LOEWE en mettant en œuvre des activités uniques et des expériences immersives afin de promouvoir la maison de mode et d'attirer le véritable client américain du luxe.

« C'est un tel honneur de recevoir le premier prix récompensant l'impact créatif », a déclaré Anderson. « Merci à Neiman Marcus de reconnaître l'incroyable voyage que nous avons vécu chez LOEWE au cours de la dernière décennie, et bien sûr, je remercie mon équipe. Ensemble, nous avons pu renouveler une maison vieille de plus de 175 ans, animés par un sens partagé de la curiosité et une passion pour l'artisanat moderne. »

Lauréate du premier prix Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion, Amina Muaddi représente le pouvoir de la créativité et a réussi une ascension fulgurante dans l'industrie du luxe. Ses modèles de chaussures innovants sont instantanément reconnaissables, combinant des formes uniques avec du volume et des matériaux inattendus. Après avoir lancé sa première collection officielle en 2018, Neiman Marcus a rapidement reconnu son talent et a lancé sa ligne à l'automne 2019 avec un grand succès. Depuis, l'empreinte de Muaddi auprès du détaillant de luxe a plus que triplé et sa trajectoire de vente continue de grimper, preuve qu'elle a saisi l'attention et la fidélité du client de Neiman Marcus. Muaddi traduit sa propre énergie dans des designs immaculés, offrant aux clients du luxe une expérience transformatrice lorsqu'ils portent ses pièces.

« Il est rare dans notre secteur qu'une jeune marque connaisse un succès aussi immédiat qu'Amina Muaddi », a déclaré Todorovich. « Amina ne s'est pas contentée de maîtriser une esthétique distinctive et une sensibilité cosmopolite conçues pour la femme d'aujourd'hui ; elle est aussi une chef d'entreprise accomplie qui a prouvé sa force en équilibrant des ventes impressionnantes avec l'importance de l'innovation, de l'authenticité et de la longévité de la marque. Grâce à notre partenariat, nous nous engageons à jouer notre rôle de créateur de marques, en lui offrant un accès illimité à notre plateforme pour accélérer son impact extraordinaire et soutenir le développement de son entreprise. » « J'étais tellement ravie de commencer à travailler avec Neiman Marcus peu après avoir lancé ma première collection », a déclaré Muaddi. « Leur engagement à commencer notre partenariat très tôt dans la vie de la marque nous a aidés à nous développer aux États-Unis et à nous connecter avec leur importante clientèle et leur merveilleuse communauté. Depuis le début de notre collaboration, ils ont été d'un soutien incroyable, ont toujours offert de précieux conseils et ont encouragé notre croissance dans leur univers. Je suis ravi de faire partie de cette famille et nous avons hâte de créer ensemble de nombreux projets et expériences spéciales ! »

NMG a précédemment annoncé que Brunello Cucinelli recevra le prix Neiman Marcus pour ses services remarquables dans le domaine de la mode en 2023, en reconnaissance de sa profonde influence sur la mode lifestyle de luxe et de son engagement en faveur du capitalisme humaniste. Dans le cadre de ce programme, Brunello Cucinelli a conçu la collection Icon pour Neiman Marcus, composée de prêt-à-porter féminin et masculin, de chaussures et de sacs, et sera exclusivement disponible dans 10 magasins Neiman Marcus et en ligne en avril 2023.

Les Neiman Marcus Awards récompenseront les trois lauréats de l'année 2023 le 5 mars pendant la Fashion Week de Paris, en réunissant des chefs d'entreprise et des forces créatives des principales marques partenaires du détaillant, des anciens lauréats des NM Awards et des notables de la mode pour une célébration unique du secteur.

Pour plus d'informations sur les NM Awards, visitez le site Web NM Awards

À PROPOS DES NM AWARDS

Les NM Awards sont une nouvelle plateforme destinée à récompenser et à mettre en valeur les pionniers de la mode dans le monde. Cette plateforme comprend le retour du prestigieux prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode, un héritage établi par Carrie Marcus Neiman et Stanley Marcus il y a 85 ans, ainsi que deux catégories étendues : le prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode et le prix Neiman Marcus récompensant l'innovation dans le domaine de la mode.

Le prix pour services remarquables a été décerné à plus de 150 sommités du secteur de la mode de luxe, dont Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder et Baccarat, entre autres.

Les prix réimaginés sont une extension de la stratégie de croissance de l'entreprise visant à révolutionner les expériences de luxe. Ils récompensent les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche innovante de NMG en matière de vente au détail et son engagement à créer un impact. En tant qu'entreprise relationnelle, la plateforme de récompenses incarne le modèle commercial différencié de l'entreprise, en connectant les partenaires de marque aux clients du luxe de manière entièrement nouvelle.

À PROPOS DU GROUPE NEIMAN MARCUS (NMG)

Le groupe Neiman Marcus est une entreprise relationnelle qui dirige avec amour tout ce qu'elle fait pour ses clients, ses associés, ses partenaires de marque et ses communautés. Notre tradition d'innovation et notre culture d'appartenance guident notre feuille de route pour révolutionner les expériences de luxe. En tant que l'un des plus grands détaillants de luxe multimarques aux États-Unis, avec les marques partenaires les plus désirables au monde, nous proposons des produits exceptionnels et des services intelligents, rendus possibles par nos investissements dans les données et la technologie. Grâce à l'expertise de nos plus de 10 000 associés, nous proposons et adaptons une expérience de luxe personnalisée sur nos trois trois facettes de la vente au détail intégrée : en magasin, en ligne et à distance. Notre culture NMG|Way, portée par nos collaborateurs, réunit les talents individuels en une force collective pour rendre la vie extraordinaire. Nos marques phares sont Neiman Marcus et Bergdorf Goodman. Pour en savoir plus, rendez-vous sur neimanmarcusgroup.com.

À PROPOS DE LOEWE

Créée en Espagne en 1846, LOEWE est l'une des principales maisons de luxe au monde depuis plus de 176 ans. Sous la direction créative de Jonathan Anderson depuis 2013, la marque entame un nouveau chapitre, se présentant au monde comme une maison axée sur l'artisanat et la culture ; en témoigne une approche intellectuelle, mais ludique de la mode, un style de vie espagnol audacieux et vibrant, et une expertise inégalée du cuir.

À PROPOS D'AMINA

Amina Muaddi est une marque internationale d'accessoires de luxe autoproclamée, fondée en 2018 par la créatrice jordanienne et roumaine éponyme. Conceptualisées à Paris et fabriquées en Italie, les collections de Muaddi combinent des siècles d'expertise en matière de fabrication de chaussures avec une perspective de mode globale moderne, une qualité intemporelle rencontrant des designs avant-gardistes. Amina Muaddi a élargi le placard à chaussures de la femme contemporaine, en proposant des silhouettes originales et reconnaissables dans ses talons. De la fidélité des consommateurs à l'influence de la marque sur la culture pop grâce à des collaborations avec Wolford et AWGE, à la mode cinématographique et télévisuelle avec des moments marquants dans Euphoria et Insecure de HBO, la marque s'est également étendue aux sacs à main en 2020 et aux bijoux personnalisés en 2021. Les chaussures et les accessoires d'Amina Muaddi peuvent être vus sur de nombreuses célébrités et figures les plus insaisissables du monde, comme Rihanna, Serena Williams, Dua Lipa, Julianne Moore ou Beyoncé, entre autres.

