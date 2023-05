Les nouvelles capacités de définition de processus de PIMS améliorent l'assurance de la qualité et la validation pour les fabricants pharmaceutiques

WOKING, Royaume-Uni, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- IDBS est heureux d'annoncer de nouvelles améliorations aux capacités de définition de processus dans la dernière version de PIMS, PIMS 5.0. Offrant un accès contextualisé aux données de fabrication agrégées, PIMS fournit une source unique de données véridiques pour permettre une collecte, un partage et une analyse efficaces de données critiques liées aux processus de fabrication et à la qualité. Ces fonctionnalités appuient la vérification continue des processus, les enquêtes et l'optimisation des processus.

Les capacités de définition de processus de PIMS permettent déjà aux fabricants pharmaceutiques de visualiser leurs processus et leurs paramètres spécifiques pour toutes les étapes principales du processus et pour tous les lots de fabrication. Cette dernière version ajoute des fonctionnalités de gestion des versions et d'approbation de la définition de processus, en vue d'alléger les exigences manuelles des procédures normales d'exploitation et d'améliorer l'assurance de la qualité.

« Nos clients recherchent continuellement des moyens de réduire le traitement manuel des données, mais, plus important encore, ils essaient d'améliorer la traçabilité de leurs données de processus au fil du temps, déclare Pietro Forgione, directeur général d'IDBS. La présence de leurs données de processus critiques dans PIMS leur donne déjà une assurance quant à l'intégrité des données, et ces nouvelles améliorations rendent encore plus facile d'effectuer les étapes d'assurance de la qualité et de validation. »

À propos d'IDBS

IDBS aide les organisations biopharmaceutiques à accélérer la découverte, le développement et la fabrication de la prochaine génération de thérapies qui changent la vie et font progresser la santé humaine dans le monde entier. Du laboratoire à la fabrication, IDBS s'appuie sur ses plus de 30 ans d'expérience de travail avec une liste diversifiée de clients - dont 18 des 20 plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales - et une expertise approfondie en informatique scientifique et en gestion des données de processus pour relever les défis les plus complexes d'aujourd'hui.

Connu pour son produit phare, l'IDBS E-Workbook, IDBS a étendu ses solutions à l'ensemble de la chaîne de valeur pour la gestion du cycle de vie biopharmaceutique (BPLM) . Basées sur une technologie centrée sur l'analyse et native du cloud, les plateformes IDBS Polar et Skyland PIMS sont alimentées par une dorsale de données numériques pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes dans le développement de médicaments et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus, consultez : idbs.com.

