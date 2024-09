Les participants venus de Guangdong remportent 13 médailles d'or aux WorldSkills Lyon 2024

GUANGDONG, Chine, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bulletin d'actualité de GDToday.

Le concours WorldSkills Lyon 2024 s'est achevé de manière triomphale dans la soirée du 15 septembre, avec la grande cérémonie de clôture célébrant les incroyables talents des jeunes professionnels du monde entier. Pour les concurrents chinois, la nuit a été remplie de fierté et d'émotions, car Team China est arrivée en tête du tableau des médailles, en remportant 36 médailles d'or, neuf d'argent, quatre de bronze et huit médaillons d'excellence dans les 59 catégories de compétences. Le pays a franchi un nouveau cap cette année en prenant la tête du classement des médailles d'or et du classement général.

En particulier, les concurrents de la province de Guangdong ont réalisé une performance remarquable. Ils ont remporté 13 médailles d'or, cinq d'argent et une de bronze dans diverses catégories de compétences, notamment le fraisage CNC, la menuiserie, la mécanique, la CAO d'ingénierie, la robotique mobile autonome, le défi de fabrication en équipe, la réfrigération et la climatisation, les technologies de la mode, le merchandising visuel, la technologie de conception industrielle et la technologie optoélectronique. En merchandising visuel, la concurrente Yao Nijun a décroché la première médaille d'or de la Chine, établissant une nouvelle référence en matière d'excellence. La province a poursuivi sa domination dans le domaine du fraisage CNC en remportant un cinquième championnat consécutif. Dans le concours de CAO d'ingénierie, l'enjeu était de taille, car le Guangdong a été un concurrent de poids depuis la première participation de la Chine à l'événement.

Zhou Qinfei, une concurrente du Guangzhou Baiyun Technician College of Business qui a remporté l'or en technologie de la mode, fait part de son profond sentiment d'accomplissement. « En montant sur le podium aujourd'hui, j'ai ressenti un grand sentiment d'honneur et de fierté », déclare Zhou Qinfei. « Le travail de mon équipe et le mien ont été reconnus. Je pense que c'est une chose dont on peut vraiment se réjouir », ajoute-t-elle. « Le fait que même les Français s'en rendent compte témoigne du niveau du design chinois et montre qu'il est en constante évolution. »

Long Weijie, du Guangdong Machinery Technician College, médaillé d'or en fraisage CNC, est resté calme et concentré tout au long de la compétition. Il déclare : « Peut-être qu'au début, les gens n'appréciaient pas l'enseignement technique à sa juste valeur. Mais seuls ceux qui ont vraiment emprunté cette voie se rendent compte à quel point c'est un parcours enrichissant et gratifiant. Lorsque vous avez choisi un domaine qui vous passionne, vous devez vous y plonger à fond et viser la perfection ».

Zhuo Jiapeng, de l'Institut de technologie de Shenzhen, qui a remporté l'or en technologie du design industriel, attribue sa victoire à la persévérance et à l'inspiration. « C'est une question de persévérance », déclare-t-il. « J'ai été calme et précis tout au long du processus. Cela m'a permis au final d'arracher cette médaille. » Le processus créatif de Zhuo a été inspiré par son exploration de Lyon, où il a vu des pavés qui ont influencé son design. « Le design est issu de la nature et s'en inspire », souligne-t-il. « Lorsque j'ai reçu le sujet du concours ce jour-là, j'ai eu un éclair d'inspiration et j'ai incorporé la forme de ces pavés dans mon dessin. »

Chen Jun'an, de l'Institut de technologie de l'information de Shenzhen, médaillé d'or en technologie optoélectronique, exprime son profond sentiment de fierté nationale. « À l'approche du 75e anniversaire de la République populaire de Chine, je suis honoré et fier d'offrir cette médaille d'or à mon pays », déclare Chen. « Avant toute chose, je suis un enseignant. J'ai participé à ce concours pour montrer l'exemple à mes élèves. J'espère que mon expérience les incitera à réussir dans leurs études et à servir la nation. »

Un autre moment fort de la soirée a été le transfert officiel de Lyon à Shanghai, qui s'est déroulé en grande pompe. Le passage du drapeau de WorldSkills de la ville hôte actuelle à la suivante a marqué un nouveau chapitre pour la compétition et un moment de fierté pour la Chine. Shanghai accueillera les WorldSkills 2026, en s'appuyant sur les résultats de la compétition de cette année et en promouvant l'excellence des compétences professionnelles sur la scène mondiale. Cette remise symbolise le rôle croissant de la Chine dans le mouvement international en faveur des compétences et son engagement à élever le niveau de l'enseignement professionnel.

La cérémonie de clôture n'était pas seulement la fin d'un événement, mais une célébration de ce qui a été accompli et de ce qui reste à venir. Pour les concurrents du Guangdong, les récompenses de ce soir constituent une étape importante dans leur parcours professionnel et une source d'inspiration pour les générations futures. En rentrant chez eux avec leurs médailles et leurs expériences, ils emportent avec eux l'esprit des WorldSkills, celui de l'innovation, du dévouement et du pouvoir transformateur des compétences. Cette performance de l'équipe de Chine, menée par les performances exceptionnelles de l'équipe de Guangdong, est le signe d'un avenir radieux pour la main-d'œuvre qualifiée du pays sur la scène mondiale.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2506125/9_16__2.mp4