Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Guangdong erreichen mit 13 Goldmedaillen bei den WorldSkills Lyon 2024 einen Meilenstein

Die „Berufsweltmeisterschaften" WorldSkills Lyon 2024 gingen am Abend des 15. Septembers (Ortszeit) mit einer großen Abschlusszeremonie zu Ende, bei der die unglaublichen Talente junger Fachleute aus der ganzen Welt gefeiert wurden. Für die chinesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein Abend voller Stolz und Emotionen, denn das Team China führte den Medaillenspiegel an: 36 Goldmedaillen, 9 Silbermedaillen, 4 Bronzemedaillen und 8 Medaillen für hervorragende Leistungen in allen 59 Kategorien. Das Land hat in diesem Jahr einen neuen Meilenstein erreicht und liegt im Medaillenspiegel sowohl bei den Goldmedaillen als auch bei der Gesamtzahl der Medaillen vorn.

Insbesondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Provinz Guangdong haben bemerkenswerte Leistungen gezeigt. Sie errangen 13 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille in verschiedenen Kategorien, darunter CNC-Fräsen, Schreinerei, Mechanik, Engineering CAD, autonome mobile Roboter, Produktionsteam-Challenge, Kälte- und Klimatechnik, Modetechnologie, Visual Merchandising, Industriedesign, Optoelektronik und andere mehr. Im Bereich Visual Merchandising holte Yao Nijun die erste Goldmedaille für China und setzte damit einen neuen Maßstab für Spitzenleistungen. Die Provinz setzte ihre Dominanz im CNC-Fräsen fort und sicherte sich die fünfte Meisterschaft in Folge. Der Wettbewerb in Engineering CAD war von besonders großer Bedeutung, da Guangdong seit der ersten Teilnahme Chinas an der Veranstaltung stets vorne mit dabei war.

Zhou Qinfei, eine Teilnehmerin vom Guangzhou Baiyun Technician College of Business, die Gold in der Kategorie Modetechnik gewann, erzählte uns, wie stolz sie auf ihren Erfolg ist. „Als ich heute auf dem Podium stand, fühlte ich mich unglaublich geehrt und war sehr stolz", sagte Zhou Qinfei. „Die Arbeit meines Teams und meine Arbeit wurden anerkannt. Ich denke, das ist etwas, worüber man sich wirklich freuen kann", fügte sie hinzu. „Dass sogar die Franzosen davon Notiz nehmen, ist ein Zeichen für das Niveau des chinesischen Designs und zeigt, dass sich das chinesische Design ständig weiterentwickelt."

Long Weijie vom Guangdong Machinery Technician College, Goldmedaillengewinner im CNC-Fräsen, blieb während des gesamten Wettbewerbs ruhig und konzentriert. Er sagte: „Vielleicht hielten die Leute anfangs nicht viel von einer technischen Ausbildung. Aber nur diejenigen, die sich für diesen Weg wirklich entschieden haben, wissen, wie interessant und lohnend er ist. Wenn man sich für ein Fachgebiet entschieden hat, das man liebt, sollte man sich darin vertiefen und nach Perfektion streben."

Zhuo Jiapeng vom Shenzhen Institute of Technology, der Gold in der Kategorie Industriedesign gewann, führte seinen Erfolg auf seine Beharrlichkeit und Inspiration zurück. „Es dreht sich alles um Beharrlichkeit", sagte er. „Ich bin bei jedem Detail und während des gesamten Prozesses voll da gewesen. Und am Ende habe ich die hart verdiente Goldmedaille bekommen." Zhuos kreativer Prozess wurde durch seine Erkundung von Lyon inspiriert – das Kopfsteinpflaster in den Straßen der Stadt beeinflusste sein Design. „Design kommt aus der Umwelt und wird von ihr inspiriert", sagte er. „Als ich an diesem Tag das Thema des Wettbewerbs erhielt, hatte ich einen Geistesblitz und habe die Form dieser Pflastersteine in meinen Entwurf aufgenommen."

Chen Jun'an vom Shenzhen Institute of Infomation Technology, Goldmedaillengewinner im Fach Optoelektronik, brachte seinen tiefen Stolz auf sein Heimatland zum Ausdruck. „Da der 75. Jahrestag der Volksrepublik China bevorsteht, fühle ich mich geehrt und bin stolz, meinem Land diese Goldmedaille zu schenken", sagte Chen. „In erster Linie bin ich Lehrer. Ich habe an diesem Wettbewerb teilgenommen, um meinen Schülern ein Beispiel zu geben. Ich hoffe, dass meine Erfahrung sie dazu inspirieren kann, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich in den Dienst unseres Landes zu stellen.

Ein weiterer bedeutender Höhepunkt des Abends war die offizielle Übergabe von Lyon an Shanghai als Veranstaltungsort, die sehr feierlich begangen wurde. Die Übergabe der WorldSkills-Flagge von der aktuellen Gastgeberstadt an die nächste markierte ein neues Kapitel für den Wettbewerb und einen stolzen Moment für China. Shanghai wird Gastgeber der WorldSkills 2026 sein, die auf den Erfolgen des diesjährigen Wettbewerbs aufbauen und die Spitzenleistungen im Bereich der beruflichen Fähigkeiten auf globaler Ebene weiter fördern werden. Die Übergabe symbolisiert Chinas wachsende internationalen Rolle im Bereich der beruflichen Qualifikation und sein Engagement für die Verbesserung der beruflichen Bildung.

Die Abschlussfeier war nicht damit nur ein Ende, sondern auch eine Feier dessen, was bisher erreicht wurde und was noch kommen wird. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Guangdong sind die heutigen Auszeichnungen ein Meilenstein in ihrem beruflichen Werdegang und eine Quelle der Inspiration für künftige Generationen. Wenn sie mit ihren Medaillen und Erfahrungen nach Hause zurückkehren, bringen sie den Geist von WorldSkills mit – den Geist der Innovation, des Engagements und der Kraft, die in der Fähigkeit liegt, Leben zum Besseren zu verändern. Der große Erfolg für das Team China, angeführt von den außergewöhnlichen Leistungen der Mannschaft aus Guangdong, bedeutet eine glänzende Zukunft für die qualifizierten Arbeitskräfte des Landes auf der Weltbühne.

