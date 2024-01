Les performances de Zoomlion en 2023 montent en flèche en raison d'une expansion mondiale rapide, le bénéfice net augmentant de plus de 40 % en glissement annuel

CHANGSHA, Chine, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), l'un des principaux fabricants chinois de machines et d'équipements de construction, a récemment publié des prévisions de performance, prévoyant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en 2023 sera compris entre 3,38 milliards et 3,62 milliards de yuans, soit une augmentation de 46,57 % à 56,98 % en glissement annuel. Ces résultats sont dus à des résultats remarquables dans sa pénétration du marché international et à une croissance rapide dans les segments d'activité émergents, associés à une réduction des coûts internes et à une efficacité accrue.

La croissance continue des activités internationales est l'une des principales raisons pour lesquelles la croissance du bénéfice net de Zoomlion au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année a dépassé les attentes. D'après son rapport du troisième trimestre, les revenus des activités internationales se sont élevés à 13,03 milliards de yuans entre janvier et septembre, soit une augmentation de 100,5 % en glissement annuel, les revenus des activités internationales représentant 36,7 %. Au troisième trimestre, les revenus internationaux se sont élevés à 4,66 milliards de yuans, faisant passer leur proportion dans le revenu total à 40 %, soit une augmentation de 5 % par rapport au premier semestre 2023.

L'entreprise est présente dans plus de 138 pays, avec plus de 350 points de vente et 3 000 employés internationaux, qui constituent plus de 90 % de sa main-d'œuvre. Les projets de l'entreprise visent à ce que les activités internationales représentent plus de 50 %. Les exportations clés, telles que les grues de construction et les engins de terrassement, sont importantes dans les pays de l'initiative « la Ceinture et la Route » (« Belt and Road »). En utilisant un système commercial direct de bout en bout, l'entreprise prévoit d'améliorer la couverture du marché et la pénétration des produits. La future ville industrielle intelligente de Zoomlion devrait stimuler l'efficacité de la fabrication et la qualité des produits grâce à des technologies avancées et des applications numériques. Les prévisions de performance de l'entreprise mettent l'accent sur les améliorations opérationnelles grâce à des transformations globales, des applications numériques et des mesures de réduction des coûts.

Ces dernières années, Zoomlion a accéléré la transformation de son modèle d'entreprise international grâce aux concepts de village mondial et de localisation, réalisant des progrès notables au niveau des produits et marchés clés. En 2023, Zoomlion occupait la plus grande part de marché dans le secteur des grues de génie civil au Moyen-Orient et dans les régions russophones. L'entreprise a également établi des records d'exportation pour la grue de plus grand tonnage de la Chine vers l'Amérique du Sud et les Philippines.