Les perspectives de Yili Group sont passées à « stable » et sa note « A- » a été confirmée par S&P Global

L'engagement de Yili à maintenir un faible effet de levier tout en poursuivant sa croissance appuie le rehaussement de ses perspectives à « stable ».

Yili pourrait atteindre son objectif de croissance de 2025 par le biais de la croissance organique uniquement.

HUHHOT, Chine, 19 février 2022 /PRNewswire/ -- S&P Global Ratings a annoncé qu'elle avait révisé ses perspectives de notation pour Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (« Yili ») à « stable » et a confirmé la note de crédit d'émetteur à long terme « A- » de Yili et la note d'émission « A- » des billets non garantis de premier rang que la société garantit.

S&P a déclaré que la perspective stable reflète son opinion selon laquelle Yili aura la capacité et la discipline nécessaires pour atteindre ses objectifs de croissance. S&P a également noté qu'avec sa politique financière disciplinée, sa croissance organique robuste et son flux de trésorerie disponible stable, Yili pourrait maintenir sa position de levier minimal tout en poursuivant sa croissance.

Yili, qui est actuellement le cinquième producteur de produits laitiers au monde, a dévoilé ses nouveaux objectifs stratégiques à moyen et long terme. S&P a déclaré que l'entreprise devrait augmenter son chiffre d'affaires de plus de 10 % par an pour devenir l'un des trois premiers acteurs mondiaux du secteur laitier d'ici 2025, ajoutant que Yili pourrait atteindre cet objectif par le seul biais de la croissance organique.

Les données montrent qu'au cours des trois premiers trimestres de 2021, Yili a enregistré un revenu brut de 85,007 milliards de RMB et un bénéfice net de 7,967 milliards de RMB, soit une augmentation de 15,23 % et 31,82 % respectivement en glissement annuel.

S&P prévoit de manière significative que la taille des autres acquisitions externes potentielles, au-delà de l'acquisition stratégique d'Ausnutria, n'aura pas d'impact concret sur les ratios de levier financier de Yili. De plus, la croissance saine de l'EBITDA et le solide flux de trésorerie d'exploitation de la société devraient soutenir son faible effet de levier, selon S&P.

D'une part, le bon contrôle des coûts d'exploitation de Yili pourrait mieux compenser l'impact de la hausse des prix des matières premières. Yili bénéficie également d'une meilleure tarification, d'une gamme de produits de qualité supérieure et d'une structure à marge plus élevée pour son activité de production de lait en poudre. S&P prévoit que la marge EBITDA de la société augmentera progressivement pour atteindre 11,2-12,0 % en 2021 et 2022, contre 11,1 % en 2020.

D'autre part, l'avantage de Yili en matière de liquidité s'est encore renforcé grâce à ses solides flux de trésorerie d'exploitation et à ses réserves de trésorerie adéquates sur son bilan et ses placements privés. La société bénéficie également d'un accès solide au marché des capitaux, ainsi que de relations fortes et de longue date avec les banques, comme l'indique son émission d'obligations à faible taux d'intérêt nominal. S&P estime donc que le flux de trésorerie d'exploitation libre de Yili se maintiendra entre 2,5 milliards et 4,0 milliards de RMB en 2022 et que l'abondance du flux de trésorerie d'exploitation favorisera la hausse des dépenses d'investissement en 2023.

À la fin de l'année 2021, Yili a dévoilé sa Nouvelle Vision pour la création de valeurs d'entreprise à travers des aspects clés, notamment un développement de haute qualité, des performances commerciales exceptionnelles et la poursuite de la valeur pour les actionnaires, qui ensemble consolideront davantage la dynamique de croissance stable et saine de Yili.

