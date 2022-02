Perspectiva do Yili Group atualizada para estável e rating confirmado em "A-" pela S&P Global

O compromisso da Yili em manter baixa alavancagem enquanto busca crescimento apoia a atualização de sua perspectiva para estável.

A Yili pode atingir sua meta de crescimento de 2025 apenas por meio do crescimento orgânico.

HUHHOT, China, 18 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A S&P Global Ratings anunciou que revisou sua perspectiva de classificação para o Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili") para estável e confirmou a classificação "A-" da Yili como emissor de crédito de longo prazo e a classificação "A-" nos títulos das dívidas sem garantias que a empresa avaliza.

A S&P disse que a perspectiva estável reflete sua visão de que a Yili terá a capacidade e disciplina para cumprir suas metas de crescimento. A S&P também observou que, com sua política financeira disciplinada, crescimento orgânico robusto e fluxo de caixa livre estável, a Yili pode manter sua posição de alavancagem mínima à medida que busca o crescimento.

A Yili, atualmente a quinta maior produtora de laticínios do mundo, apresentou seus novos objetivos estratégicos de médio a longo prazo. A S&P disse que a empresa precisaria aumentar a receita em mais de 10% anualmente para se tornar uma das três principais empresas globais de laticínios até 2025, acrescentando que a Yili poderia obter isso apenas por meio do crescimento orgânico.

Os dados mostram que nos primeiros três trimestres de 2021, a Yili registrou receita bruta de RMB 85,007 bilhões e lucro líquido de RMB 7,967 bilhões, representando um aumento de 15,23% e 31,82% em relação ao ano anterior, respectivamente.

Significativamente, a S&P previu que o tamanho de outras aquisições externas potenciais além da aquisição estratégica da Ausnutria não terá um impacto material nas taxas de alavancagem da Yili. Além disso, o crescimento do EBITDA saudável da empresa e o fluxo de caixa operacional sólido devem suportar sua baixa alavancagem, de acordo com a S&P.

Por um lado, os bons controles de custos operacionais da Yili poderiam compensar melhor o impacto dos preços mais altos das matérias-primas. A Yili também tem melhores preços, um mix de produtos premium e uma estrutura de margem mais alta para seu negócio de leite em pó. A S&P prevê que a margem de EBITDA da empresa aumente gradualmente para 11,2 a 12% em 2021 e 2022, acima dos 11,1% em 2020.

Por outro lado, a vantagem da Yili em liquidez foi ainda mais fortalecida devido ao seu forte fluxo de caixa operacional, reservas de caixa adequadas em seu balanço e oferta privada. A empresa também possui forte acesso ao mercado de capitais, bem como relacionamentos sólidos e duradouros com bancos, conforme indicado por sua emissão de títulos com baixa taxa de cupom. Portanto, a S&P estimou que o fluxo de caixa operacional livre da Yili permanecerá entre RMB 2,5 bilhões a RMB 4,0 bilhões em 2022 e que o amplo fluxo de caixa operacional ajudará a aumentar as despesas de capital em 2023.

No final de 2021, a Yili revelou sua New Vision para a criação de valor corporativo em aspectos-chave, incluindo desenvolvimento de alta qualidade, desempenho excepcional de negócios e a busca de valor para os acionistas, que juntos consolidarão ainda mais o impulso de crescimento estável e saudável da Yili.

FONTE Yili Group

