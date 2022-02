Les politiques ESG de Yadea ouvrent la voie à l'innovation durable dans l'industrie mondiale des deux-roues électriques

MUNICH, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le monde est aux prises avec une urgence croissante de lutter contre le changement climatique, Yadea (01585:HK), la première marque mondiale de deux-roues électriques, mène la charge avec ses politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) globales. En introduisant constamment de nouvelles politiques ESG parallèlement à ses produits et technologies de pointe, Yadea a établi sa position de pionnier du développement durable dans l'industrie des deux-roues électriques.

« Dans le monde d'aujourd'hui, le développement durable est à la fois un consensus mondial de l'industrie et une référence importante pour mesurer la valeur et le potentiel d'une entreprise. Chez Yadea, nous défendons des politiques ESG solides et les mettons en œuvre de manière holistique dans toutes les opérations, ce qui a profité à notre entreprise, à nos clients et à la planète », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

La conservation de l'énergie et la réduction des émissions sont deux objectifs fondamentaux que Yadea s'efforce continuellement d'atteindre dans le cadre de sa contribution indépendante à la protection de l'environnement. Avec plus de 50 millions de véhicules électriques vendus en deux décennies, Yadea a réduit sa consommation de gaz de 9,07 millions de tonnes et ses émissions de CO2 de 31,63 millions de tonnes par rapport aux véhicules à essence traditionnels, ce qui équivaut à la plantation de 1,58 milliard d'arbres.

En outre, Yadea promeut des transports sûrs et respectueux de l'environnement avec son festival annuel 717 Cycling Festival, où elle encourage les consommateurs à adopter les voyages écologiques de haute technologie avec 100 millions de RMB de subventions pour les véhicules à faibles émissions. Yadea a également coopéré avec des ministères et des célébrités pour l'événement, et a établi une alliance pour faciliter l'élimination et le recyclage en toute sécurité des batteries au plomb-acide.

Parallèlement aux contributions environnementales, Yadea continue de soutenir des initiatives de protection sociale en Chine. Au cours des dernières années, la société a créé cinq écoles primaires Hope à travers le pays, fondé le Chongqing Modern Manufacturing Vocational College, et fourni une aide financière aux zones sinistrées. En outre, Yadea a fait don de 10 000 nouveaux véhicules électriques aux normes nationales et d'un grand nombre de fournitures médicales lorsque la COVID-19 a frappé en 2020.

En tant que première entreprise de deux-roues électriques cotée à Hong Kong, Yadea s'engage à développer le réseau ESG de la Chine et à mettre en œuvre les normes et cadres nationaux de l'industrie. En octobre 2021, Yadea a mis en place un comité ESG pour promouvoir la gouvernance moderne et la transformation verte. Parallèlement, elle a renforcé la diffusion des politiques ESG et tient activement les investisseurs et le public informés des initiatives et des résultats écologiques grâce à des rapports réguliers.

Cet engagement continu en faveur de la transparence a amplifié les performances de Yadea depuis 2020. Alors que les ventes montent en flèche, les investisseurs mondiaux ont pris note de sa croissance : le cours de l'action de Yadea a presque décuplé en deux ans et sa dernière valorisation boursière a dépassé 33 milliards de dollars de Hong Kong. De plus, les réalisations de Yadea en matière de développement durable l'ont amenée à devenir l'une des rares entreprises chinoises classées comme société MSCI ESG AAA en 2021.

Avec l'émergence de l'économie verte comme une tendance de développement clé, Yadea est sur le point de jouer un rôle essentiel en tant que pionnier ESG dans l'industrie mondiale des véhicules électriques. Alors que l'entreprise amène l'industrie à collaborer, à construire et à partager le potentiel du développement durable, Yadea fera avancer le monde vers une nouvelle ère d'innovation en matière de technologies vertes et aidera des millions de personnes à « électrifier votre vie ».

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde entier. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier votre vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale pour construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

