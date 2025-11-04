Yadea žiari na veľtrhu EICMA 2025 s novým systémom Yadea Velax a komplexným ekosystémom nabíjania
Nov 04, 2025, 12:15 ET
MILÁNO, 4. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Yadea sa vracia na veľtrh EICMA už po ôsmykrát, aby predstavila svoj najnovší pokrok v oblasti výkonu a energetických technológií elektrických vozidiel. V premiére uvádza modernizovaný sortiment produktov spolu s komplexným ekosystémom nabíjania. Inovácie predstavené počas úvodného podujatia 4. novembra podčiarkujú záväzok spoločnosti Yadea podporovať udržateľné cestovanie po celom svete.
Ústredným bodom prezentácie spoločnosti Yadea je novinka Yadea Velax, vysokovýkonný elektrický motocykel s pozoruhodne rýchlym nabíjaním, ktoré dobije batériu až na 80 % už za 20 minút. Verziu Velax U napájajú dve vymeniteľné lítiové batérie ATL s kapacitou 74 V a 28 Ah, ktoré umožnia dojazd až 110 km. Jeho 3000 W motor (s maximálnym výkonom 4900 W a krútiacim momentom 176 N)•m krútiaci moment) zabezpečí okamžité a citlivé zrýchlenie. Účinnosť optimalizuje režim ECO s rekuperačné brzdenie, zatiaľ čo sofistikovaný systém riadenia energie s ochranou viac ako 40 BMS zaručuje spoľahlivosť aj bezpečnosť jazdca.
Okrem základného výkonu je Velax pripravený poskytnúť zážitok z jazdy s kultivovaným komfortom a inteligentnou konektivitou. Velax prešiel rozsiahlym ladením a viac ako miliónom vibračných testov, aby zaručil stabilnú a pohodlnú jazdu, zatiaľ čo spoľahlivé ovládanie zaisťuje robustný brzdový systém s 220 mm kotúčovými brzdami s CBS. Zážitok z jazdy je navyše vylepšený súborom inteligentných funkcií. Používatelia majú jednoduchý prístup k systému Velax cez Bluetooth alebo aplikáciu Yadea, ktorá umožňuje zdieľanie kľúčov až s piatimi autorizovanými používateľmi, čo ponúka praktické pohodlie pre rodiny.[1]
Po uvedení Yadea Keeness, prvého elektrického motocykla na svete s ocenením Red Dot Award, bola na veľtrhu EICMA 2025 predstavená aj edícia Yadea Keeness Long-Range. Vďaka lítiovej batérii s kapacitou 72 V a 109 Ah umožňuje dojazd až 170 km a ponúka ešte väčšiu výdrž.
Pre podporu plynulého zážitku z jazdy a predĺženie dojazdu ponúka značka Yadea komplexný ekosystém nabíjania. Táto sieť zaisťuje pohodlné, efektívne a udržateľné energetické riešenia pre každý scenár, vrátane domácich rýchlonabíjačiek, solárnych systémov na báze sodíka, komunitných nabíjacích staníc či staníc na výmenu batérií.
Základným kameňom tohto ekosystému je sodíková batéria, ktorá je navrhnutá pre výnimočnú životnosť s viac ako 1500 nabíjacími cyklami. Batéria podporuje ultrarýchle nabíjanie 1,5 C a poskytuje spoľahlivý dojazd viac ako 100 km, pričom si udržiava stabilný výkon aj pri teplotách až -20 °C. Yadea plánuje sprístupniť túto zelenú technológiu väčšiemu počtu jazdcov po celom svete rozšírením ponuky modelov poháňaných sodíkovými batériami. Ide o významný pokrok v kombinácii bezpečnosti, odolnosti a ohľadu voči životnému prostrediu.
Ôsma účasť spoločnosti Yadea na veľtrhu EICMA podčiarkuje jej dlhodobý záväzok voči globálnemu trhu a neustálu snahu o technologické inovácie. Toto odhodlanie ďalej preukazuje strategická expanzia značky v Európe. Spoločnosť plánuje otvoriť nové vlajkové predajne v kľúčových mestách vrátane Milána, Zürichu, Londýna a Budapešti. Tento vývoj je v súlade s hlavným poslaním spoločnosti Yadea, ktorým je poskytnúť používateľom po celom svete úžasnú cestu, ktorá vylepší zážitok z cestovania pre jej rastúcu medzinárodnú používateľskú základňu.
[1] Všetky špecifikácie vychádzajú z verzie Yadea Velax U.
