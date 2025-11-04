Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů
Nov 04, 2025, 12:17 ET
MILÁN, 4. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Yadea se na veletrh EICMA vrátila již poosmé a představila své nejnovější úspěchy v oblasti výkonnosti a energetické technologie elektromobilů, zejména pak svou přepracovanou produktovou řadou a komplexní nabíjecí ekosystém. Inovace představené na zahajovací akci 4. listopadu podtrhují úsilí společnosti Yadea podporovat udržitelné cestování po celém světě.
Hlavním bodem prezentace společnosti Yadea byl Yadea Velax, vysoce výkonný elektrický motocykl s pozoruhodně rychlým nabíjením, které za pouhých 20 minut dobije baterii na 80 %. Verze Velax U je poháněna dvěma vyměnitelnými lithiovými bateriemi ATL 74V28Ah, které umožňují dojezd až 110 km. Jeho motor o kapacitě 3000W (s maximálním výkonem 4900 W a točivým momentem 176 N-m) zajišťuje okamžité, responzivní zrychlení. Účinnost optimalizuje režim ECO s rekuperačním brzděním. Spolehlivost i bezpečnost jezdce zajišťuje sofistikovaný systém řízení spotřeby energie s více než 40 ochrannými prvky BMS.
Vedle své hlavní funkce má Velax přinášet také zážitek z jízdy, který se vyznačuje vytříbeným komfortem a inteligentní konektivitou. Velax prošel rozsáhlým laděním a více než milionem vibračních testů, aby byla zaručena stabilní a pohodlná jízda. Spolehlivou kontrolu nad řízením zajišťuje robustní brzdový systém s 220mm kotoučovými brzdami se systémem CBS. Zážitek z jízdy navíc umocňuje sada chytrých funkcí. Uživatelé mohou k zařízení Velax bezproblémově přistupovat prostřednictvím funkce bluetooth nebo aplikace Yadea APP, která umožňuje sdílení klíčů až s pěti oprávněnými uživateli, což nabízí praktické pohodlí pro rodiny.[1]
Po modelu Yadea Keeness, prvního elektrického motocyklu na světě oceněného cenou Red Dot Award, byla na veletrhu EICMA 2025 představena také edice Yadea Keeness Long-Range Edition. Ta je poháněna lithiovou baterií 72V109Ah a dosahuje dojezdu až 170 km, takže nabízí ještě větší výdrž.
Společnost Yadea zavádí kompletní nabíjecí ekosystém, který podporuje plynulou jízdu a prodlužuje dojezd. Tato dobíjecí síť nabízí pohodlná, účinná a udržitelná energetická řešení pro každý scénář a zahrnuje domácí rychlonabíječky, solární systémy na bázi sodíku, komunitní nabíjecí stanice a skříně pro výměnu baterií.
Základním kamenem tohoto ekosystému je sodíková baterie s výjimečnou životností a více než 1 500 nabíjecími cykly. Baterie podporuje ultrarychlé nabíjení 1,5C, poskytuje spolehlivý dojezd přes 100 km a zároveň si zachovává stabilní výkon i při teplotách až -20 °C. Společnost Yadea, která symbolizuje významný pokrok v kombinaci s bezpečností, odolností a ekologičností, plánuje zpřístupnit tuto zelenou technologii dalším uživatelům po celém světě, jelikož chystá rozšíření své řady modelů poháněných sodíkem.
Osmá účast společnosti Yadea na veletrhu EICMA podtrhuje její dlouhodobý zájem o působení na globálním trhu a důslednou snahu o technologické inovace. O jejím odhodlání svědčí i strategická expanze značky v Evropě: připravuje se otevření nových vlajkových prodejen v klíčových městech včetně Milána, Curychu, Londýna a Budapešti. To je v souladu s hlavním posláním společnosti Yadea, kterým je zajišťovat globálním uživatelům úžasnou cestu, která zlepšuje zážitek z cestování pro rostoucí zákaznickou základnu.
[1] Veškeré specifikace jsou založeny na verzi Yadea Velax U
