Les prix des partenaires Appian présentent les réalisations dans l'automatisation des processus de bout en bout

PARIS, 4 mai 2023 /PRNewswire/ --Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui les lauréats du Partner Award 2023 lors de la conférence mondiale Appian World à San Diego. Les lauréats de cette année ont démontré leur capacité à créer des solutions commerciales innovantes et percutantes sur la plateforme Appian pour l'automatisation des processus de bout en bout tout en dépassant les attentes des clients et en maintenant un haut niveau d'excellence dans la prestation de services.

« Nous sommes ravis de récompenser nos partenaires exceptionnels qui ont démontré leur engagement à stimuler l'innovation et à offrir une valeur inégalée à nos clients », a déclaré Mark Dillon, vice-président principal de Global Partners Organization chez Appian. "Les Appian Partner Awards célèbrent les réalisations exceptionnelles de nos partenaires, et nous sommes fiers d'avoir une communauté mondiale aussi forte de professionnels dévoués et talentueux."

Prix de l'impact et de l'excellence des partenaires

Prix de la transformation pour les résultats commerciaux stratégiques : KPMG

KPMG LLP est récompensé par le prix Appian Partner Award le plus élevé pour ses résultats exceptionnels dans la prestation de programmes stratégiques mondiaux sur la plateforme Appian Low-Code. Au cours de l'année écoulée, KPMG a lancé plusieurs engagements transformationnels avec ses clients à l'échelle mondiale, en proposant des solutions percutantes pour améliorer l'expérience client, la transparence, l'efficacité et la conformité. KPMG continue de prendre les devants en comptant parmi le plus grand nombre de développeurs principaux certifiés au monde.

Prix de croissance pour la pratique Appian : RSM

En tant que principal fournisseur de services d'audit, de fiscalité et de conseil axés sur les moyennes entreprises, RSM US LLP a reçu le prix de la croissance en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans l'alignement, le développement et la croissance de sa pratique Appian. En tant que conseillers et consultants de confiance, RSM US LLP guide ses clients dans l'environnement commercial complexe d'aujourd'hui en leur démontrant une compréhension de leurs enjeux - rencontrer les clients là où ils se trouvent et rassembler les bonnes équipes pour accélérer les objectifs organisationnels. Leur dévouement à fournir des solutions innovantes et un service client exceptionnel a joué un rôle déterminant dans la mise à l'échelle de la pratique Appian chez RSM US LLP avec une croissance de 400 % de la valeur annuelle des contrats (ACV) et le doublement du nombre de développeurs Appian certifiés en un an.

Prix de l'innovation pour une solution impactante : Accenture

Accenture a reçu le prestigieux Appian Innovation Award pour son travail exceptionnel dans la création d'une fabrique d'innovation en collaboration avec Appian qui se concentre sur la création d'applications spécifiques à l'industrie et la fourniture de solutions de nouvelle génération et inédites pour les clients. Au cours de l'année écoulée, Accenture a développé plus de 10 solutions spécifiques à l'industrie, y compris des applications pour les procédures de laboratoire pharmaceutique, la gestion des actifs, l'intégration institutionnelle, l'automatisation des réclamations de détail et le traitement et la rédaction intelligents de documents. Accenture est connu pour sa capacité à concevoir, développer et déployer rapidement des solutions d'entreprise sur Appian qui automatisent les processus, améliorent l'expérience utilisateur et l'efficacité de ses clients.

Prix d'exécution pour la rapidité et l'excellence du projet : Ernst & Young (EY)

EY a démontré des réalisations exceptionnelles en tirant parti de la plateforme Appian pour une exécution rapide et de haute qualité qui dépasse constamment les attentes des clients. En seulement six mois, l'équipe EY Appian a créé un tout nouvel écosystème Appian chez un grand gestionnaire d'actifs et a conçu et mis en œuvre un cadre pour gérer le cycle de vie des fonds à l'aide d'une méthodologie agile. Le cadre utilise un modèle et une structure de cas, permettant aux utilisateurs professionnels de définir leurs propres workflows, sans avoir à passer par un cycle de développement complet. Fund Management LifeCycle, la première implémentation utilisant ce cadre, a remplacé les workflows manuels et les e-mails, permettant aux utilisateurs de suivre facilement toutes les informations et les tâches en attente d'action dans un système centralisé. Le cadre est conçu pour être suffisamment flexible pour être utilisé pour d'autres workflows, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché de toutes les applications futures.

Prix du mérite pour la réussite des clients : WNS-Vuram

En tant que partenaire mondial de confiance engagé dans la réussite de ses clients, WNS-Vuram fournit des solutions innovantes, critiques et d'excellents résultats commerciaux dans tous les secteurs depuis plus d'une décennie. Ce prix récompense les réalisations exceptionnelles de WNS-Vuram dans l'application des meilleures pratiques et méthodologies d'Appian en matière de service client, de réalisation de projets et d'assistance continue afin d'assurer une prestation de services à haute valeur ajoutée pour les clients.

Récompenses des partenaires commerciaux et technologiques

Partenaire commercial de l'année : Groupe Ignyte

Nommé l'un des « meilleurs cabinets de conseil en gestion » de Forbes en 2023, Ignyte Group a été nommé partenaire commercial de l'année pour avoir atteint le nouveau VCA net le plus élevé pour la revente et les transactions d'approvisionnement en Amérique du Nord. Basée à Washington, DC, Ignyte a aidé plusieurs organisations commerciales stratégiques et d'importantes agences fédérales américaines de santé et civiles à moderniser avec succès des processus métier critiques sur la plateforme Appian.

Partenaire technologique de l'année : Guidewire

Guidewire a été nommé Partenaire technologique de l'année en tant que partenaire stratégique mondial, il offre des opportunités innovantes pour étendre les capacités de la plateforme Appian. En moins d'un an, Guidewire est devenu l'un des partenaires technologiques les plus précieux d'Appian en investissant du temps et des ressources pour soutenir l'intégration technologique et les efforts de mise sur le marché. Ensemble, leur offre de partenariat conjointe combine la rapidité et l'agilité de la plateforme Appian avec la plateforme d'assurance leader du marché de Guidewire pour générer une valeur significative pour les clients.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068313/Partner_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian