Les produits ASTRO N7s ZBB-TF TOPCon, leaders mondiaux, profiteront aux marchés de la production décentralisée et résidentiels dans le monde entier

HANGZHOU, Chine, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Astronergy a dévoilé les premières technologies de fabrication ZBB (Zero BusBar Interconnection Technology) - TF (Tiling Film) au monde, spécialement conçues pour les marchés résidentiels et de la production décentralisée. Elles alimentent les modules photovoltaïques TOPCon de type n ASTRO N7s, dont l'efficacité de conversion est supérieure à 23 % parmi les produits de production décentralisée et résidentiels courants.

A poster demonstrates the ZBB-TF techs utilized in ASTRO N7s n-type TOPCon PV modules.

Prêt à entrer sur le marché pour profiter à un plus grand nombre d'utilisateurs de systèmes d'énergie solaire commerciaux, industriels et résidentiels, le nouveau produit de la série ASTRO N7s d'Astronergy est un produit TOPCon de type n ZBB qui a obtenu la certification TÜV Rheinland, la première certification au monde pour ce type de produit.

Afin d'éliminer les interstices entre les cellules et d'augmenter considérablement l'efficacité des modules, Astronergy a appliqué la technologie TF aux 54 cellules TOPCon fabriquées selon la technologie ZBB et à l'encapsulation à haute densité des modules du produit ASTRO N7s.

Selon Jack Zhou, directeur général du service technique mondial des produits chez Astronergy, la technologie TF consiste à empiler les bords de deux plaques de silicium et à étendre un film fin sur le chevauchement des cellules afin de fournir un effet d'amortissement. Cela réduit le risque de fissure cachée, et optimise la puissance du module à plus de 460 W et l'efficacité à plus de 23 %.

Grâce aux technologies ZBB et TF, les produits ASTRO N7s peuvent être fabriqués à des températures plus basses et être compatibles avec des plaques de silicium plus fines, ce qui permet de réduire de plus de 20 % la consommation de pâte d'argent et de diminuer les émissions de carbone causées par la fabrication des modules.

Grâce à ces technologies, les produits deviendront beaucoup plus respectueux de l'environnement et plus durables, tout en offrant une meilleure résistance à la flexion.

Ces technologies pourraient également contribuer à augmenter la surface de réception de la lumière des cellules photovoltaïques et à réduire les pertes optiques des modules photovoltaïques. Grâce à la suppression du busbar et à l'élimination des interstices entre les cellules, le module ASTRO N7s ZBB-TF présente une meilleure efficacité de collecte des courants porteurs et une grande esthétique.

En tant que produit nouvellement étendu d'ASTRO N7s, il présente également les avantages d'un coefficient de bifacialité plus élevé (pour la version à double verre), d'un LID et d'un LETID plus faibles, d'une plus grande fiabilité, d'excellentes performances dans les situations de faible irradiation et d'une puissance de sortie par watt plus élevée.

Prêts à être produits en masse, les modules photovoltaïques ASTRO N7s ZBB-TF devraient profiter à davantage de régions pour produire de l'énergie verte et durable.