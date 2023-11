Os produtos ASTRO N7s ZBB-TF TOPCon, líderes mundiais, beneficiarão os mercados de GD e residencial no mundo inteiro

HANGZHOU, China, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Especialmente projetada para os mercados de geração distribuída (GD) e residencial no mundo inteiro, a Astronergy revelou a primeira tecnologia de fabricação ZBB (Zero BusBar Interconnection Technology) – TF (Tiling Film) do mundo, alimentada pelos produtos de módulo fotovoltaico ASTRO N7s n-type TOPCon, que tem a maior eficiência de conversão de mais de 23% entre os principais produtos GD e residenciais.

Um pôster demonstra as tecnologias ZBB-TF utilizadas nos módulos fotovoltaicos ASTRO N7s n-type TOPCon.

Pronto para entrar no mercado e beneficiar mais usuários de sistemas solares comerciais, industriais e residenciais, o produto recém-ampliado da série ASTRO N7s da Astronergy é um tipo de produto TOPCon tipo n ZBB que obteve a certificação TÜV Rheinland, a primeira certificação do mundo para esse tipo de produto.

Para eliminar os espaços entre células e aumentar significativamente a eficiência do módulo, a Astronergy aplicou com maestria a tecnologia TF na fabricação do produto ASTRO N7s com suas 54 peças de células TOPCon fabricadas com tecnologia ZBB, e encapsulação de alta densidade nos produtos do módulo.

Segundo Jack Zhou, gerente-geral de Serviço Técnico de Produtos Globais da Astronergy, a tecnologia TF empilha as bordas de duas pastilhas de silício uma sobre a outra e estende um filme fino sobre a sobreposição das células para fornecer um efeito de amortecimento, reduzindo o risco de fissuras ocultas e maximizando a potência do produto do módulo para mais de 460 W e a eficiência para mais de 23%.

Devido às tecnologias ZBB e TF, os produtos ASTRO N7s podem ser fabricados em temperaturas mais baixas e ser compatíveis com pastilhas de silício mais finas, ajudando assim a reduzir mais de 20% do consumo de pasta de prata e cortar as emissões de carbono causadas pela fabricação do produto do módulo.

Com essas tecnologias, os produtos se tornarão muito mais ecológicos e sustentáveis, além de terem um desempenho melhor de resistência à flexão.

Essas tecnologias também poderiam ajudar a aumentar a área de recepção de luz das células fotovoltaicas e reduzir as perdas ópticas dos módulos fotovoltaicos. Devido à remoção do barramento e à eliminação de folgas entre as células, o módulo ASTRO N7s ZBB-TF possui melhor eficiência de coleta de portadores de corrente e ótima estética.

Como um produto recém-ampliado do ASTRO N7s, o produto também tem as vantagens de maior taxa de bifacialidade (para a versão de vidro duplo), menor LID e LETID, maior confiabilidade, excelente desempenho em situações de baixa irradiação e maior potência por watt.

Prontos para serem produzidos em massa, espera-se que os módulos fotovoltaicos ASTRO N7s ZBB-TF beneficiem mais áreas para a geração de energia verde e sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280176/image_1.jpg

FONTE Astronergy