Les produits gagnants de demain - La Spielwarenmesse présente trois fortes tendances pour 2023

Prometteurs : Discover !, Brands for Fans et MetaToys

Nouveau concept : l'espace ToyTrends dans le hall 3A

NUREMBERG, Allemagne, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Rassemblant une impressionnante palette de produits, de nouveautés et d'innovations, la Spielwarenmesse est le principal salon du jouet au monde. Pour sa prochaine édition, les membres internationaux de son TrendCommittee ont identifié trois tendances très prometteuses : « Discover! », « Brands for Fans » et « MetaToys ». Les visiteurs professionnels pourront les découvrir au centre des expositions de Nuremberg du 1er au 5 février 2023. Les produits ainsi sélectionnés seront présentés sur les 400 m2 du ToyTrends, l'espace de découverte nouvellement agencé dans le hall 3A. Les conférences proposées dans le Toy Business Forum tout proche complèteront le programme.

The ToyTrends of the Spielwarenmesse 2023: Discover!, Brands for Fans, MetaToys The ToyTrends of the Spielwarenmesse 2023: Discover!, Brands for Fans, MetaToys The ToyTrends of the Spielwarenmesse 2023: Discover!, Brands for Fans, MetaToys



Discover ! – Découvrir de nouveaux mondes

Les trois tendances représentent pour les commerçants des orientations leur permettant d'établir un assortiment générateur de revenus. Le nom de la tendance « Discover ! » est tout un programme. Il s'agit en effet d'aborder de nouveaux mondes et thèmes inédits. Pays lointains, cultures et langues étrangères, merveilles de la nature ou galaxies inconnues – après avoir éveillé l'intérêt, on fournit des réponses sur le pourquoi et le comment. Les produits s'inscrivant dans cette tendance attisent la curiosité pour l'inexploré et incitent à découvrir de nouveaux univers pour mieux les comprendre.

Brands for Fans – Enthousiasmer petits et grands

Ce sont des licences et produits rétro qui forment la base de la deuxième tendance, « Brands for Fans ». Le Rubik's Cube ou le jeu des petits chevaux sont ainsi des classiques du genre. Les figurines représentant des caractères de dessins animés, films ou séries télévisées ont quant à elles aujourd'hui encore beaucoup de succès. Souvent, la fascination que ces produits ont exercée sur l'enfant reste chez l'adulte et est même transmise à la génération suivante. Les licences, qu'elles soient nouvelles ou classiques, reflètent cette tendance et sont en mesure, tout comme les jeux et jouets rétro, de déclencher de véritables engouements tant chez les petits que chez les grands.

MetaToys – Une nouvelle dimension de jouets

Les approches et technologies novatrices sont au cœur de la tendance « MetaToys ». Le monde numérique ne cesse de se développer et nous offre non seulement de nouvelles possibilités dans notre vie quotidienne, mais aussi au secteur du jouet une large liberté créatrice. Cette tendance englobe ainsi des activités se déroulant dans le Web3, des technologies telles que la réalité augmentée ou encore des produits expliquant le métavers et tout ce qui y touche.

Tendances et connaissances

Dans l'espace ToyTrends, hall 3A de la Spielwarenmesse, chaque tendance dispose d'une zone individuelle. Les visiteurs peuvent y obtenir des informations détaillées, découvrir les produits et les tester sur place. Tout à côté, dans le Toy Business Forum, des experts tiennent chaque jour des conférences sur des thèmes actuels du secteur et sur les défis auxquels celui-ci va devoir faire face, mais traitent également de ces principales tendances. Les présentations se font en allemand et en anglais et peuvent par ailleurs être suivies en ligne sur la plateforme professionnelle de la Spielwarenmesse.

Vous trouverez sur www.spielwarenmesse.de/en/trends toutes les informations concernant les tendances ici présentées.

A l'attention des rédactions : ce texte est mis gracieusement à leur disposition. Photos disponibles sur www.spielwarenmesse.de/media. Veuillez nous faire parvenir un exemplaire de votre publication.

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. L'événement professionnel constitue une plateforme unique de communication et de commande pour les exposants nationaux et internationaux. La présentation de nouveautés et l'aperçu des activités du secteur entier représentent un précieux répertoire d'informations pour

le commerce spécialisé du monde entier dans le cadre de l'étude annuelle du marché. En 2022,

la nouvelle plateforme multifonctionnelle Spielwarenmesse Digital est venue compléter l'offre de la Spielwarenmesse®. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du Spielwarenmesse® : du mercredi 1 au dimanche 5 février 2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918480/Discover_MetaToys.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918481/Brands_for_Fans.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918482/Meta_Toys.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1918483/Spielwarenmesse_toyTrends_2023_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG