LES RÉALISATIONS DE PAN GLOBAL EN 2023 OUVRENT LA VOIE À UN PROGRAMME D'EXPLORATION RICHE EN ÉVÉNEMENTS EN 2024 POUR LE PROJET ESCACENA, DANS LE SUD DE L'ESPAGNE

Les forages de 2023 ont permis d'étendre de plus de 25 % la zone de minéralisation de surface en cuivre-étain-argent de La Romana.

Le plan de forage de 2024 est axé sur la poursuite de l'expansion de la minéralisation de La Romana en vue d'une première estimation des ressources minérales

Les résultats attendus des neuf forages réalisés à La Romana seront publiés en janvier

La campagne de forage de 2023 à Escacena a abouti à une nouvelle découverte de cuivre et d'or à Cañada Honda, et les résultats d'autres forages sont attendus en janvier 2024

Le programme de forage d'extension de 11 trous à Cañada Honda, commencé en novembre, reprendra en janvier 2024 pour tester le potentiel d'expansion de la découverte

Pipeline croissant de nouvelles cibles géophysiques pour le projet Escacena

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FSE : 2EU) a le plaisir de présenter un résumé de ses réalisations marquantes en 2023 et ses plans pour 2024. Le plan 2024 mettra l'accent sur le projet Escacena, détenu à 100 % par la société, situé dans la ceinture pyriteuse ibérique dans le sud de l'Espagne, un district polymétallique prolifique de sulfures massifs volcanogènes (SMV) et une juridiction minière de premier niveau.

« L'équipe de Pan Global a atteint ses principaux objectifs en 2023 concernant le projet Escacena, fleuron de la société. Les dimensions de la minéralisation en cuivre-étain-argent de La Romana ont été considérablement accrues, ce qui a permis de réduire davantage les risques du projet. Les essais métallurgiques préliminaires ont confirmé des taux de récupération du cuivre parmi les plus élevés de l'industrie. En outre, l'équipe a fait une nouvelle découverte de cuivre et d'or sur la cible très prometteuse de Cañada Honda. En outre, le pipeline de nouvelles cibles d'exploration à Escacena a été renforcé au cours de l'année à la suite d'études géophysiques poussées », a déclaré Tim Moody, président et directeur général de Pan Global.

« Grâce aux fonds mis en place pour faire avancer le projet Escacena en 2024, les investisseurs devraient s'attendre à un flux régulier de nouvelles. Les résultats des forages supplémentaires à La Romana devraient permettre d'étendre davantage les étendues ouest et nord de la minéralisation de La Romana avant une première estimation des ressources minérales. Le forage de la cible Cañada Honda devrait également élargir la découverte, et des plans ont été élaborés pour commencer l'exploration de la cible Bravo, à l'est de La Romana, dès que nous aurons accès au champ d'exploitation. Nous sommes bien placés pour vivre une année passionnante, qui nous permettra d'étendre nos deux découvertes à Escacena et de développer un pipeline croissant de cibles d'exploration », a déclaré M. Moody.

Faits marquants pour 2023

Réalisation de 60 trous de forage (14 992 m) sur cinq cibles

Achèvement des essais métallurgiques préliminaires pour La Romana confirmant des récupérations de cuivre de 86,4 % à 89,5 % à une taille de broyage plus grossière (moins d'énergie) par rapport aux mines régionales en exploitation. Les teneurs des concentrés de cuivre se situent entre 23,8 % et 28,5 %, avec des crédits d'argent et très peu d'éléments délétères.

Réalisation de 20 trous dans le cadre d'un programme de forage de 25 à 30 trous visant à tester l'extension occidentale de la minéralisation La Romana près de la surface et confirmation de la poursuite de la minéralisation sur 1,35 km d'extension est-ouest, ouverte vers l'ouest et en profondeur vers le nord

Confirmation d'une nouvelle découverte de cuivre et d'or à Cañada Honda sur la base des premiers résultats de forage à grand espacement

Lancement d'un programme de forage d'extension de 11 trous à Cañada Honda, avec une reprise des forages en janvier pour tester le potentiel le long d'une anomalie gravimétrique de 2 km

Élargissement du portefeuille de cibles d'exploration non testées du projet Escacena à plus d'une douzaine à la suite d'un vaste programme de levés géophysiques et géochimiques, y compris un potentiel supplémentaire le long de l'axe de La Romana et de nombreuses autres cibles offrant un potentiel de découverte supplémentaire pour des essais de forage futurs

Autres réalisations de la société en 2023 :

Entrée sur le marché OTCQX aux États-Unis

Renforcement de l'engagement de la Société en matière de développement durable et d'ESG, en ciblant le cuivre et d'autres métaux essentiels à la transition énergétique mondiale

Annonce du premier rapport de la société sur le développement durable, produit de manière indépendante par Digbee ESG™

Réalisation d'un financement par placement privé sans intermédiaire de 6 millions de dollars canadiens en octobre

Plan d'exploration de 2024 :

Le plan de 2024 mettra l'accent sur :

Des forages supplémentaires pour délimiter l'étendue ouest et nord de la minéralisation de La Romana avant une première estimation des ressources minérales ; Des essais métallurgiques supplémentaires sur La Romana ; Des forages pour tester le potentiel d'expansion de la découverte de cuivre et d'or à Cañada Honda ; et, Développement d'une solide réserve de nouvelles cibles d'exploration en vue de futurs essais de forage.

Catalyseurs pour 2024-2025 :

Résultats des forages d'exploration en cours à La Romana et résultats des forages d'extension de la découverte de Cañada Honda

Accès à la cible gravimétrique très prometteuse Bravo (à moins de 2 km à l'est de La Romana) à des fins d'exploration

Résultats des essais métallurgiques sur l'étain et résultats des essais de variabilité sur la minéralisation de La Romana

Résultats des explorations en cours et forages sur de nouvelles cibles

Première estimation des ressources minérales de La Romana conforme à la norme NI 43- 101 et évaluation économique préliminaire

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où la situation favorable en matière d'obtention de permis, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Au nom du conseil d'administration

