PAN GLOBAL DÉFINIT UNE NOUVELLE CIBLE HAUTEMENT PRIORITAIRE DE SMV A ESCACENA SOUTH, RÉCEMMENT ATTRIBUÉ

Les observations sur le terrain confirment la présence d'une minéralisation cuprifère de surface le long d'un axe d'un kilomètre, coïncidant avec une vaste anomalie gravimétrique et magnétique non testée, ce qui indique un fort potentiel de minéralisation de type SMV.

« D'anciens chantiers miniers, une géochimie de surface positive et d'importantes anomalies gravimétriques et magnétiques coïncidentes sont autant d'indicateurs forts d'un potentiel de minéralisation en sulfure massif volcanogène. Les anciens chantiers miniers de Trinidad et Carmen se trouvent dans la première zone cible à inspecter, et constituent l'une des nombreuses nouvelles cibles à évaluer et dont l'exploration doit être poursuivie à Escacena South », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

« Escacena South est l'une des dernières zones encore largement inexplorées de la ceinture de pyrite ibérique et représente un potentiel significatif de nouvelles découvertes de SMV pour la société, avec de nombreuses anomalies gravimétriques importantes, toutes non testées par forage, dans un district minier actif », a déclaré M. Moody.

Escacena South : cible à fort potentiel

Signes de minéralisation en surface : l'inspection préliminaire du sol confirme la présence de sulfures semi-massifs sur les terrils de l'ancienne exploitation minière, de chapeaux de fer et d'une minéralisation cuprifère visible sur le site au niveau des chantiers miniers, le long d'un axe est-ouest de 1 km au niveau des chantiers miniers de Trinidad et Carmen, dont la dernière exploitation remonte aux années 1940 pour le cuivre.

l'inspection préliminaire du sol confirme la présence de sulfures semi-massifs sur les terrils de l'ancienne exploitation minière, de chapeaux de fer et au niveau des chantiers miniers de Trinidad et Carmen, dont la dernière exploitation remonte aux années 1940 pour le cuivre. Anomalie importante non testée : l'examen d'anciennes données géophysiques met en évidence une anomalie gravimétrique et magnétique coïncidente s'étendant sur une distance latérale de 3,5 km , au sud des anciens chantiers miniers de Trinidad et Carmen et à l'ouest de La Romana. La portion la plus forte de l'anomalie gravimétrique (> 1 mGal) dans le sud couvre une zone de plus de 1,5 km x 1 km sous une couverture post-minérale peu profonde.

l'examen d'anciennes données géophysiques met en évidence une , au sud des anciens chantiers miniers de Trinidad et Carmen et à l'ouest de La Romana. La portion la plus forte de l'anomalie gravimétrique (> 1 mGal) dans le sud couvre une zone de plus de 1,5 km x 1 km sous une couverture post-minérale peu profonde. Anciennes teneurs élevées : Les résultats d'analyse d'échantillons de roche prélevés au hasard comprennent jusqu'à 6,3 % Cu, 2,45 % Sn et 48,6 g/t Ag provenant de chapeaux de fer, et jusqu'à 2,59 % Cu, 2,8 % Sn et 25 g/t Ag provenant de terrils.*

Les résultats d'analyse d'échantillons de roche prélevés au hasard comprennent jusqu'à provenant de chapeaux de fer, et jusqu'à provenant de terrils.* Potentiel d'exploration élargi : Escacena South double pratiquement la superficie du projet Escacena et comprend plusieurs anomalies gravimétriques non testées dont la taille et l'ampleur sont similaires à celles de l'anomalie associée au gisement de cuivre-étain-argent La Romana de la société. Il s'agit là de cibles importantes pour l'exploration future.

dont la taille et l'ampleur sont similaires à celles de l'anomalie associée au gisement de cuivre-étain-argent La Romana de la société. Il s'agit là de cibles importantes pour l'exploration future. Prochaines étapes : La région de Trinidad et Carmen est une priorité pour passer dès que possible à la phase de forage, après avoir obtenu tous les permis nécessaires. L'examen d'autres cibles dans la zone Escacena South est en cours.

*Les échantillons prélevés au hasard sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs de l'ensemble de la minéralisation. Veuillez consulter le communiqué de presse de la société du 2 octobre 2025 pour plus d'informations sur l'historique du projet et les informations techniques acquises par la société.

Forages en cours dans le cadre des projets Escacena et Cármenes

Le forage se poursuit sur la cible Bravo dans le cadre du projet Escacena et la Phase 2 du forage est en cours sur la cible Providencia (or et cuivre-nickel-cobalt) dans le cadre du projet Cármenes (nord de l'Espagne). Les résultats sont attendus dans les prochaines semaines.

À propos des zones du projet Escacena et Escacena South

Le projet Escacena et Escacena South comprend un vaste ensemble de terres contiguës en droit minier contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone est passée de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares avec l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles (Escacena South) en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera les droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à plus de 13 900 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet Escacena abrite le gisement de cuivre-étain-argent de La Romana de Pan Global, la découverte d'or et de cuivre de Cañada Honda et un certain nombre d'autres cibles prometteuses.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est également une région dotée d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. Les analyses rapportées pour les gisements de Trinidad et de Carmen ont un caractère historique et ont été collectées dans les années 1980 par les opérateurs précédents, Exxon, puis ont été compilées et dérivées de cartes non publiées. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815156/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DEFINES_NEW_HIGH_PRIORITY_V.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815155/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DEFINES_NEW_HIGH_PRIORITY_V.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815154/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DEFINES_NEW_HIGH_PRIORITY_V.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815153/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DEFINES_NEW_HIGH_PRIORITY_V.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2815223/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DEFINES_NEW_HIGH_PRIORITY_V.jpg

21 % more press release views with Request a Demo