PAN GLOBAL DEFINIERT NEUES VMS-ZIEL MIT HOHER PRIORITÄT IM KÜRZLICH VERGEBENEN ESCACENA SOUTH

Feldbeobachtungen bestätigen eine Kupfermineralisierung an der Oberfläche entlang eines 1 Kilometer langen Trends, der mit einer großen, noch nicht untersuchten Schwerkraft- und Magnetanomalie zusammenfällt, was auf ein starkes Potenzial für eine VMS-artige Mineralisierung hindeutet.

„Historische Bergwerksanlagen, positive geochemische Oberflächenwerte und gleichzeitig auftretende große Schwerkraft- und Magnetanomalien sind allesamt starke Indikatoren für das Potenzial einer vulkanogenen Massivsulfidmineralisierung. Die historischen Bergwerke Trinidad und Carmen befinden sich im ersten zu untersuchenden Zielgebiet und sind eines von vielen neuen Zielen, die bewertet und mit weiteren Explorationen in Escacena South weiterverfolgt werden sollen", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.

„Escacena South ist eines der letzten weitgehend unerforschten Gebiete des Iberischen Pyritgürtels und stellt eine bedeutende Erweiterung des Potenzials für neue VMS-Entdeckungen für das Unternehmen dar, mit zahlreichen großen Schwerkraftanomalien, die alle noch nicht durch Bohrungen untersucht wurden, in einem aktiven Bergbaugebiet", sagte Moody.

Escacena South: Ziel mit hohem Potenzial

Oberflächenbelege für eine Mineralisierung: Vorläufige Bodeninspektionen bestätigen halbmassive Sulfide auf Halden aus dem historischen Bergbau, Gossans und sichtbare Kupfermineralisierungen in den Minenanlagen entlang eines 1 km langen Ost-West-Trends in den Minenanlagen Trinidad und Carmen, die zuletzt in den 1940er Jahren für den Kupferabbau genutzt wurden.

Vorläufige Bodeninspektionen bestätigen halbmassive Sulfide auf Halden aus dem historischen Bergbau, Gossans und in den Minenanlagen Trinidad und Carmen, die zuletzt in den 1940er Jahren für den Kupferabbau genutzt wurden. Große ungetestete Anomalie: Die Überprüfung historischer geophysikalischer Datensätze zeigt eine zusammenfallende Schwerkrafts- und Magnetanomalie an, die sich 3,5 km entlang des Streichs , südlich der historischen Minenanlagen Trinidad und Carmen und westlich von La Romana erstreckt. Der stärkste Teil der Schwerkraftanomalie (>1 mGal) im Süden umfasst ein Gebiet von mehr als 1,5 km x 1 km unter einer flachen postmineralischen Abdeckung.

Die Überprüfung historischer geophysikalischer Datensätze zeigt eine , südlich der historischen Minenanlagen Trinidad und Carmen und westlich von La Romana erstreckt. Der stärkste Teil der Schwerkraftanomalie (>1 mGal) im Süden umfasst ein Gebiet von mehr als 1,5 km x 1 km unter einer flachen postmineralischen Abdeckung. Historische Höchstnoten: Die Ergebnisse der historischen Gesteinsproben umfassen bis zu 6,3 % Cu, 2,45 % Sn und 48,6 g/t Ag aus Gossans und bis zu 2,59 % Cu, 2,8 % Sn und 25 g/t Ag aus Bergbauhalden.*

Die Ergebnisse der historischen Gesteinsproben umfassen bis zu aus Gossans und bis zu aus Bergbauhalden.* Erweitertes Explorationspotenzial: Escacena South verdoppelt fast die Fläche des Projekts Escacena und umfasst mehrere ungetestete Schwerkraftanomalien , die in Größe und Ausma, ß der Anomalie ähnlich sind, die mit der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana des Unternehmens in Verbindung steht. Diese bieten Ziele für zukünftige Explorationen.

, die in Größe und Ausma, ß der Anomalie ähnlich sind, die mit der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana des Unternehmens in Verbindung steht. Diese bieten Ziele für zukünftige Explorationen. Nächste Schritte: Das Gebiet Trinidad und Carmen hat Priorität, um nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen so schnell wie möglich zur Bohrphase überzugehen. Die Überprüfung weiterer Ziele im Gebiet Escacena South ist noch im Gange.

*Schürfproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung. Weitere Informationen zur Geschichte des Projekts und zu den vom Unternehmen erworbenen technischen Informationen finden Sie in der Medienmitteilung des Unternehmens vom 2. Oktober 2025 .

Bohrungen in den Projekten Escacena und Cármenes im Gange

Die Bohrungen am Ziel Bravo im Projekt Escacena und die Bohrungen der Phase 2 am Gold- und Kupfer-Nickel-Kobalt-Ziel Providencia im Projekt Cármenes (Nordspanien) sind im Gange. Die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Informationen zu den Projektgebieten Escacena und Escacena South

Das Projekt Escacena und Escacena South umfasst ein großes, zusammenhängendes Gebiet mit Mineralrechten, das zu 100 % von Pan Global kontrolliert wird und im Osten des Iberischen Pyritgürtels liegt. Das Gebiet wurde durch die Vergabe der Mineralrechte für Flores, Rosario und Girasoles (Escacena South) im September 2025 von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertagemine unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt. Das Escacena-Projekt umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global, die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda sowie eine Reihe weiterer vielversprechender Ziele.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Die für das Trinidad- und Carmen-Prospektionsgebiet gemeldeten Assays sind historischer Natur und wurden in den 1980er Jahren von den früheren Betreibern Exxon erhoben und aus unveröffentlichten Karten zusammengestellt und abgeleitet. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

