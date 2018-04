Les revenus de Narada Power augmentent de 30 % en 2017 sur le stockage et le recyclage énergétique

L'activité des batteries de Narada a contribué à hauteur de 5,174 milliards de yuans au sein de laquelle l'énergie fixe, stockage énergétique (puissance et système), et énergie motrice (puissance et système) ont connu une croissance de 10,38 %, 9,59 % et 33,27 % respectivement. Narada améliore la chaîne industrielle, renforce la capacité de récupération du plomb, le recyclage de la ressource a généré des revenus de 3,378 milliards de yuans à travers le recyclage de 210 000 tonnes de plomb par an.

Narada a commencé en tant que fabricant et détaillant de batteries puis a réalisé une importante percée en fournissant des solutions de système et des services d'exploitation pour la production, le stockage et le recyclage d'énergie, formant une chaîne industrielle complète. À travers ses efforts en matière de développement durable, Narada a acquis une participation de 49 % dans Huabo Technology, un acteur majeur dans le secteur du recyclage des batteries de Chine, en faisant une filiale en propriété exclusive. À l'avenir, la capacité de Huabo Technology dans le recyclage des batteries au plomb dépassera un million de tonnes.

Le projet de station de stockage de l'énergie doté d'une capacité de 160 MWh construit par Narada au Wuxi Singapore Industrial Park a été mis en service et a participé au service de réponse à la demande d'énergie de la province du Jiangsu en février 2018. La station est actuellement la plus grande station de stockage d'énergie commerciale. D'après le rapport annuel, elle est également le premier exemple de système de stockage électrochimique de l'énergie qui fournit des services auxiliaires d'énergie électrique en Chine.

Narada a mis en service avec succès la station de stockage de l'énergie photovoltaïque intégrée Qinghai Huaneng, qui est la première station distribuée de stockage de l'énergie photovoltaïque côté courant continu. Elle marque un énorme pas en avant de la part de Narada dans la production d'énergie renouvelable pour les clients industriels et commerciaux.

Narada a un projet de régulation de fréquence de 50 MW prévu pour deux développeurs allemands de contrôle de fréquence et de stockage d'énergie. La coopération symbolise l'entrée de Narada dans le marché traditionnel des services auxiliaires d'énergie en Europe et aux États-Unis.

En termes d'énergie motrice (puissance et systèmes), Narada a investi dans des projets de systèmes de transmission pour améliorer la capacité d'intégration des véhicules à énergie nouvelle. Les revenus de l'unité des batteries motrices pour les vélos électriques ont bondi de 57,94 % en glissement annuel. Par ailleurs, Narada a exploité le marché des batteries motrices à l'étranger en concluant des contrats aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Thaïlande.

Le rapport annuel montre également un développement solide dans l'activité de R&D de Narada. Fin 2017, la société détenait 104 brevets en cours de validité, dont 45 pour les inventions, 41 pour les modèles d'utilité et 18 pour les designs extérieurs. Les recettes tirées de l'activité de R&D représentaient 3,03 % du total.

