Receita de armazenamento e reciclagem de energia da Narada Power sobe 30% em 2017

O negócio de baterias da Narada contribuiu com 5,174 bilhões de yuanes – entre eles, a taxa de crescimento da energia estacionária, potência de armazenamento de energia e sistemas e potência de força motriz e sistemas foi de 10,38%, 9,59% e 33,27%, respectivamente. A Narada está melhorando a cadeia industrial; com o aperfeiçoamento da capacidade de recuperação do chumbo, a receita gerada pela reciclagem de recursos, através da reciclagem de 210.000 toneladas de chumbo por ano, foi de 3,378 milhões de yuanes.

A Narada começou como uma fabricante e distribuidora de baterias e agora fez avanços significativos no fornecimento de soluções de sistema e serviços operacionais para geração, armazenamento e reciclagem de energia, formando uma cadeia industrial completa. Através dos esforços de desenvolvimento sustentável, a Narada adquiriu 49% do capital da Huabo Technology, uma importante protagonista da indústria de reciclagem de baterias da China, tornando-a uma subsidiária de sua inteira propriedade. No futuro, a capacidade da Huabo Technology em reciclagem de baterias de chumbo vai passar do milhão de toneladas.

O projeto da estação de armazenamento de energia com capacidade de 160 MWh, construído pela Narada no Wuxi Singapur Industrial Park, foi posto em operação e em fevereiro de 2018 participou do serviço de resposta à demanda de energia da província de Jiangsu. A estação de armazenagem de energia comercial é agora a maior que existe. Ela é também o primeiro exemplo de um sistema eletroquímico de armazenamento de energia, fornecendo serviços complementares de energia elétrica na China – de acordo com o relatório anual da empresa.

Com sucesso, a Narada colocou em operação a Estação Integrada de Armazenamento de Energia Fotovoltaica da Huaneng, em Qinghai, que é a primeira estação de armazenamento de energia fotovoltaica de corrente distribuída direta. Ela marca o salto da Narada do setor dos clientes industriais e comerciais para o da geração de energia renovável.

A Narada tem um projeto de regulação de frequência de 50MW, previsto para dois desenvolvedores alemães de controle de frequência e armazenamento de energia. A cooperação é um símbolo da entrada da Narada no mercado convencional dos serviços auxiliares de energia, na Europa e nos Estados Unidos.

Em termos de energia motriz e sistemas, a Narada investiu em projetos de sistemas de mecanismos de potência para aperfeiçoar a capacidade de integração de novos veículos de energia. A uma base anual, as receitas da bateria móvel para bicicletas elétricas subiram 57,94%. A Narada também explora o mercado externo de baterias móveis, com negócios fechados na Holanda, Reino Unido e Tailândia.

O relatório anual também demonstra um sólido desenvolvimento do setor de pesquisa e desenvolvimento da Narada. No final de 2017, ela possuía 104 patentes válidas, incluindo 45 para invenções, 41 para modelos utilitários e 18 para designers exteriores. A receita de pesquisa e desenvolvimento contabilizou para 3,03% do total.

Sobre a Narada

Fundada em 1994, a Narada Power Source Co., Ltd. é uma empresa internacional de energia especializada em soluções de armazenamento tanto para residências como para projetos de larga escala. A sede da Narada é em Hangzhou, província de Zhejiang, e a empresa criou uma rede mundial de vendas e serviços em mais de 150 países.

