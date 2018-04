Omzet Narada Power stijgt met 30% in 2017 voor energieopslag en recyclen

Het bedrijf voor batterijen van Narada droeg 5,174 miljard yuan bij, waaronder de groei van de systemen voor stationaire stroom, stroom & systemen voor energieopslag en drijfkracht & aandrijfsystemen, die respectievelijk 10,38%, 9,59% en 33,27% bedroeg. Narada verbetert de industriële keten en verhoogt het herstelvermogen van lood; hergebruik van middelen genereerde een omzet van 3,378 miljard yuan door het recyclen van 210.000 lood per jaar.

Narada begon als fabrikant en verkoper van batterijen, en is nu sterk doorgedrongen in het leveren van systeemoplossingen en uitvoeringsdiensten voor het opwekken, opslaan en recyclen van stroom, waardoor een volledige industriële keten wordt gevormd. Met haar inzet voor duurzame ontwikkeling heeft Narada een aandeel van 49% verworven in Huabo Technology, een toonaangevende speler in de recyclingsbranche voor batterijen in China, waarmee het een dochteronderneming in volledig eigendom is geworden. In de toekomst zal de capaciteit van Huabo Technology in het recyclen van loodbatterijen meer dan een miljoen ton bedragen.

Het project voor een energieopslagstation met een capaciteit van 160MWh, dat door Narada in Wuxi Singapore Industrial Park werd gebouwd werd in februari 2018 in werking gesteld, en begon deel te nemen aan dienstverlening aan de vraagkant voor stroom, voor de provincie Jiangsu. Het station is momenteel het grootste commerciële energieopslagstation. Volgens het jaarrapport is het is ook het eerste voorbeeld van een elektrochemisch energieopslagstation dat ondersteunende diensten verleent op het gebied van elektriciteit in China.

Narada heeft met succes het Qinghai Huaneng Integrated Photovoltaic Energy Storage Station in werking gesteld, en dit is het eerste gedistribueerde fotovoltaïsch energieopslagstation aan DC-zijde. Het laat zien dat Narada een grote sprong heeft gemaakt, van de industriële en commerciële klantzijde naar opwekking van duurzame energie.

Narada heeft een frequentiereguleringsproject van 50MW op stapel staan voor twee Duitse ontwikkelaars van frequentieregulering en stroomopslag. Het samenwerkingsverband laat zien dat Narada de reguliere markt voor aanvullende dienstverlening inzake energie in Europa en de Verenigde Staten betreedt.

Waar het gaat om drijfkracht en & aandrijfsystemen, heeft Narada geïnvesteerd in projecten voor aandrijfsystemen voor het verbeteren van de integratiecapaciteit van nieuwe energievoertuigen. De omzet van batterijen voor elektrische fietsen is tussen de opeenvolgende jaren met 57,94% gestegen. Narada is ook toegetreden tot de buitenlandse markt voor aandrijfbatterijen met afgesloten contracten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Thailand.

Het jaarrapport laat ook een solide ontwikkeling zien in de R&D-sector van Narada. Eind 2017 had het bedrijf 104 geldige patenten, inclusief 45 voor innovaties, 41 voor gebruiksmodellen en 18 voor exterieurontwerpen. De omzet uit R&D bedroeg 3,03% van het totaal.

Narada Power Source Co., Ltd. werd in 1994 opgericht en is een internationaal energiebedrijf dat gespecialiseerd is in opslagoplossingen voor zowel residentiële als grootschalige projecten. Narada is gevestigd in Hangzhou in de provincie Zhejiang en heeft wereldwijd een verkoop- en dienstverleningsnetwerk opgezet in meer dan 150 landen.

