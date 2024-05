Les robots Goods-to-Person de Geek+ prélèvent 5 millions de bacs

ATLANTA, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, a prélevé 5 millions de bacs dans le monde entier sur 170 déploiements de ses deux solutions basées sur des bacs : RoboShuttle Tote-to-Person et PopPick Shelf-to-Person.

Ces solutions d'exécution des commandes basées sur des bacs font partie de la gamme complète Goods-to-Person de l'entreprise. À ce jour, l'entreprise a vendu plus de 40 000 robots dans le monde et est le seul fournisseur de robotique mobile à offrir une suite modulaire de robots Goods-to-Person qui peuvent être combinés en fonction des exigences des clients.

« La croissance que nous avons observée dans nos solutions de bacs montre que les entreprises ont besoin de l'automatisation pour gérer correctement les réalités actuelles de l'exécution des commandes, a déclaré Lit Fung, responsable des activités internationales chez Geekplus. Les entreprises 3PL et les détaillants se tournent vers le Tote-to-Person pour maximiser le stockage vertical dans les entrepôts, et PopPick leur fournit une solution de préparation de commandes entièrement automatisée. »

Avec la solution Tote-to-Person, deux robots travaillent ensemble : un robot qui opère dans les allées, capable de s'élever jusqu'à des bacs de stockage à 40 pieds (environ 12 mètres) de hauteur, et un petit robot qui livre rapidement les bacs aux postes de préparation des commandes. Le Tote-to-Person combine un stockage à haute densité des marchandises de petite et moyenne taille avec une grande efficacité d'exécution des commandes. PopPick est une mise à niveau de la solution phare Shelf-to-Person de Geekplus, avec des bacs stockés sur des étagères mobiles et prélevés dans un poste de préparation des bacs automatisé. Offrant un débit accru, la solution est particulièrement adaptée aux scénarios de e-commerce.

Aux États-Unis, PopPick compte parmi ses clients Soccer.com, UPS et Orgill. L'Amérique du Nord est également le lieu du plus grand déploiement de Tote-to-Person de Geekplus, où une entreprise 3PL qui fournit des solutions de e-commerce transfrontalier a mis en place une solution de distribution dans le Midwest après avoir d'abord mis en œuvre un système Shelf-to-Person de Geekplus.

Les mises en œuvre européennes les plus récentes basées sur les bacs comprennent une solution italienne Tote-to-Person pour un entrepôt de traitement des commandes de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Le détaillant vend environ 2 millions d'articles par jour par l'intermédiaire de 3 000 pharmacies et d'une plateforme en ligne. Ailleurs en Europe, Geekplus a déployé PopPick pour un fabricant pharmaceutique dans les pays nordiques et un détaillant de fast fashion en Pologne.

