Les RoboVans Neolix adoptés par IKEA Chine après un projet pilote réussi

HEFEI, Chine, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les véhicules autonomes Neolix ont été adoptés par IKEA Chine à la suite d'un projet pilote dans la province d'Anhui qui a réduit les temps d'attente moyens des clients de deux tiers, améliorant ainsi l'expérience des clients tout en créant un lieu de travail plus efficace pour les employés.

Le groupe Ingka, le plus grand franchisé IKEA, a confirmé que la solution sera désormais adoptée de manière permanente à IKEA Hefei, suite à la réussite de l'essai. Pendant le projet pilote, les véhicules Neolix ont transporté les commandes des clients d'un entrepôt externe jusqu'au magasin pour qu'ils puissent les retirer eux-mêmes, tout en contribuant au réapprovisionnement du magasin. Depuis le début du programme, les véhicules Neolix ont parcouru près de 75 600 kilomètres en conduite autonome.

Le bénéfice a été immédiat. Selon Ingka Group, le temps d'attente moyen pour les commandes en libre-service est passé de six heures à deux heures seulement, ce qui a considérablement amélioré l'expérience et la satisfaction globales des clients. Pour l'entreprise, les coûts de transport entre les unités opérationnelles d'IKEA ont également été réduits de plus de 50 %, ce qui constitue un modèle économique potentiel pour les magasins de plus petite taille ou les formats futurs.

Ce déploiement illustre la manière dont la livraison autonome commence à passer des projets pilotes aux opérations quotidiennes. Pour les grands détaillants, la technologie offre un moyen d'améliorer l'efficacité de l'exécution des commandes tout en réduisant les coûts logistiques.

Les véhicules utilisés dans le cadre du projet sont des modèles Neolix X6, offrant une capacité de chargement de 6 m³ et une charge utile de plus de 1 t. Ils sont dotés d'une capacité de conduite autonome de niveau 4, ce qui signifie qu'ils peuvent effectuer toutes les tâches de conduite dans des environnements désignés sans intervention humaine, tout en étant surveillés à distance pour des raisons de sécurité. Le système est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des environnements complexes, tels que la pluie, le brouillard, la neige, les routes non pavées, les routes étroites et la circulation dense de piétons ou de véhicules.

Sur la base des données et des enseignements tirés du test, Ingka Group a déclaré qu'IKEA évaluait les marchés qui pourraient bénéficier d'une logistique autonome lorsque la législation et l'infrastructure sont favorables. En Chine, IKEA étudie également des programmes pilotes de livraisons autonomes directement aux clients.

Fondée à Pékin, Neolix est spécialisée dans les véhicules de livraison autonomes L4 et a déployé sa technologie dans plus de 300 villes à travers 15 pays. Les véhicules de la société sont utilisés dans diverses applications logistiques, notamment dans le secteur de la vente au détail, au service de clients tels qu'IKEA et de grands réseaux de vente au détail de proximité tels que uSmile, sous l'égide de China National Petroleum Corporation (CNPC), Zhongbai Lawson et Meiyijia, ce qui montre que les systèmes de livraison autonomes s'intègrent de plus en plus dans les chaînes d'approvisionnement quotidiennes de la vente au détail.

