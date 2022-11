Les sciences informatiques de l'UCL vont explorer le traitement du langage naturel sur des ordinateurs quantiques pour la découverte de contenu et la recherche d'archives

Un nouveau consortium financé par la Royal Academy of Engineering s'appuiera sur les travaux en mécanique quantique et en linguistique menés depuis 15 ans par des chercheurs de l'University College London et de Quantinuum

CAMBRIDGE, Angleterre, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la première société mondiale d'informatique quantique intégrée, a rejoint un consortium avec l'University College London (UCL) et la British Broadcasting Corporation (BBC) pour explorer la pertinence industrielle du traitement du langage naturel quantique (QNLP) et du traitement du langage naturel inspiré par les quantums.

Le consortium, financé par la Royal Academy of Engineering pour une bourse de recherche senior à l'UCL, s'appuiera sur une exploration à long terme de la mécanique quantique et de la linguistique par le professeur Bob Coecke, responsable scientifique de Quantinuum, le professeur Stephen Clark, responsable de l'intelligence artificielle, et le professeur Mehrnoosh Sadrzadeh de l'UCL Computer Science.

La BBC espère trouver de nouvelles façons de représenter le contenu sous des formes lisibles par les ordinateurs, afin de soutenir des tâches telles que la découverte de contenu et la recherche d'archives. Le projet s'appuie sur les travaux antérieurs de la BBC avec M. Sadrzadeh sur l'amélioration des recommandations personnalisées grâce à l'utilisation d'informations multimodales .

Ilyas Khan, fondateur de Cambridge Quantum Computing et PDG de Quantinuum, a déclaré : « Développer l'informatique quantique afin que les populations les plus larges et les plus diverses puissent en bénéficier signifie qu'il faut examiner l'ensemble du spectre temporel des applications qui peuvent être rendues productives à court, moyen et long terme. Dans le cadre de notre travail à long terme, nous prévoyons que le traitement du langage réel deviendra important avec des processeurs quantiques tolérants aux pannes, et notre travail avec la BBC et l'UCL est une étape très importante pour être prêt à tirer parti des ordinateurs quantiques lorsqu'ils seront disponibles à grande échelle. Quantinuum est un leader dans les domaines dans lesquels il opère, et ce leadership est construit sur des collaborations profondément significatives telles que celle-ci. »

Au cours de leur collaboration de 15 ans, les chercheurs ont établi un modèle unifié de signification statistique et compositionnelle pour le langage naturel, dans l'article fondateur de 2011 intitulé Mathematical Foundations of a Compositional Distributional Model of Meaning . Ces travaux fondamentaux ont été guidés par le formalisme de la mécanique quantique catégorique du professeur Coecke. Les preuves expérimentales ont suivi avec les travaux du professeur Sadrzadeh sur les modèles concrets et les évaluations expérimentales du modèle distributionnel compositionnel catégorique de la signification . L'avancement de ces techniques au-delà de la recherche universitaire, à un niveau industriel à grande échelle, permettra de passer du simple niveau de la phrase au texte général, en utilisant des méthodes qui ont été initiées dans les articles The Mathematics of Text Structure et Evaluating Composition Models for Verb Phrase Elliptical Sentence Embeddings .

Les archives du radiodiffuseur sont le reflet d'un siècle d'actualités mondiales et de vie culturelle au Royaume-Uni et au-delà. Il s'agit de l'une des plus grandes archives de radiodiffusion au monde, avec plus de 15 millions d'articles, dont des documents audio, des films et des textes, ainsi que des jouets, des jeux, des marchandises, des artefacts et des équipements historiques.

L'entreprise emploie plus de 480 personnes, dont 350 scientifiques, sur neuf sites répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Japon.

