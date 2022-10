Les solutions BIoT de SUNMI pour l'entreprise 4.0 présentées au GITEX GLOBAL 2022

SHANGHAI, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SUNMI, une société IoT avant-gardiste en ce qui concerne la fourniture de solutions d'intelligence commerciale, a présenté ses solutions IoT commerciales révolutionnaires basées sur Android au GITEX GLOBAL 2022 (SUNMI BOOTH: H4-E20), et a fait la démonstration de ses abondantes solutions numériques basées sur des scénarios avec une large gamme d'appareils tels que des terminaux mobiles/de paiement/bureau/kiosque, ainsi que la plateforme de gestion cloud IoT récemment mise à niveau, SUNMI DMP. Les solutions numériques accompagnées de ces appareils IoT et de divers services cloud jouent un rôle important dans la transformation numérique de secteurs comme la finance, la restauration et le commerce de détail.

SUNMI at GITEX onsite image

« Nous sommes engagés dans la région MEA depuis plus de six ans et nous restons déterminés à fournir des solutions IoT professionnelles sur mesure sur le plan technologique aux entreprises de tous les secteurs. La proposition de valeur de SUNMI ne concerne pas seulement ces appareils IoT attrayants, mais aussi un écosystème complet, une plateforme pour fournir des solutions de bout en bout, permettant à vos clients de gérer de manière flexible leurs appareils et leurs opérations », a déclaré Sam SU, directeur du marketing de SUNMI.

Les participants qui ont visité le stand de SUNMI à GITEX ont appris comment les solutions BIoT de SUNMI donnent du pouvoir aux individus et aux organisations et apportent de l'efficacité aux entreprises. SUNMI DMP (Device Management Platform) comprend des fonctions de déploiement, d'exploitation, de maintenance et de surveillance des appareils, permettant aux entreprises d'obtenir des données perspicaces et éliminant les restrictions géographiques. De plus, SUNMI DMP permet de gérer facilement et en toute sécurité les appareils, les applications et les contenus appartenant à l'entreprise depuis le cloud, et de développer l'activité grâce à un service professionnel. Le déploiement privé (TMS) est également disponible pour restreindre les exigences de sécurité des données. Le SUNMI RKI, certifié PCI, aide également les utilisateurs à réaliser une injection de clés sûre, efficace et pratique via un système de terminal cloud.

SUNMI dote les organisations fintech de technologies natives et ouvertes, leur permettant de gérer leurs opérations en toute sécurité. Les produits de la série SUNMI P comprennent des terminaux polyvalents qui peuvent être utilisés en caisse ou en main, et prennent en charge les méthodes de paiement omnicanales, notamment le paiement sans contact, le paiement par puce et code PIN, le paiement NFC et le paiement par code QR, etc. Le processeur haute performance et les multiples configurations garantissent des opérations bien préparées pour la transformation numérique.

L'équipe SUNMI MEA organisera une cérémonie de remise des prix pour les partenaires afin d'apprécier les réalisations exceptionnelles des industries régionales MEA et les scénarios d'application des solutions numériques.

SUNMI est une entreprise leader dans la fourniture de solutions numériques exploitant des appareils IoT polyvalents et un écosystème logiciel. SUNMI est déterminé à offrir aux entreprises des appareils IoT intelligents et à soutenir les services cloud intégrés, à bâtir un monde interconnecté et, enfin, à réaliser le projet Entreprise 4.0. www.sunmi.com .

