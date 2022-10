SUNMI BIoT Solutions for Business 4.0 é apresentada na GITEX GLOBAL 2022

XANGAI, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A SUNMI, uma empresa de IoT pioneira no fornecimento de soluções de inteligência de negócios, apresentou suas soluções comerciais inovadoras de IoT para Android na GITEX GLOBAL 2022 (ESTANDE DA SUNMI: H4-E20) e demonstrou suas soluções digitais abundantes baseadas em cenários com uma ampla gama de dispositivos como terminais móveis/de pagamento/desktop/de quiosques, além da plataforma de gerenciamento de nuvem de IoT SUNMI DMP, atualizada recentemente. As soluções digitais que vêm com esses dispositivos de IoT e vários serviços na nuvem têm um importante papel na transformação digital em setores como finanças, serviços alimentares e varejo.

"Atuamos na região do Oriente Médio e África (MEA) há mais de seis anos e mantemos nosso compromisso de oferecer soluções comerciais de IoT com tecnologia personalizada para empresas de todos os setores. A proposta de valor da SUNMI não se refere só a esses dispositivos atraentes da IoT, mas também a um ecossistema completo, uma plataforma para oferecer soluções de ponta a ponta que permita que seus clientes gerenciem seus dispositivos e operações de forma flexível", disse Sam SU, diretor de marketing da SUNMI.

Os participantes que visitaram o estande da SUNMI na GITEX aprenderam como as soluções de BIoT da SUNMI capacitam pessoas e empresas e oferecem eficiência às empresas. A SUNMI DMP (plataforma de gerenciamento de dispositivos) consiste em funções de implementação, operações, manutenção e monitoramento de dispositivos, permitindo que as empresas obtenham dados criteriosos e eliminem restrições geográficas. Além disso, a SUNMI DMP permite o gerenciamento fácil e seguro de dispositivos, aplicativos e conteúdos de propriedade da empresa na nuvem e a promoção do crescimento da empresa com serviço profissional. A implantação privada (TMS) também está disponível para restringir o requisito de segurança de dados. O SUNMI RKI, certificado pela PCI, também ajuda os usuários a obter uma injeção de chave segura, eficiente e conveniente por meio do sistema de terminais na nuvem.

A SUNMI equipa empresas de fintech com tecnologias nativas e abertas, permitindo que elas gerenciem suas operações de forma segura. Os produtos da série SUNMI P incluem terminais versáteis, que podem ser usados em um balcão de caixa ou na mão, e suportam métodos de pagamento omnicanal, como pagamento sem contato, pagamento com chip e senha, pagamento NFC e pagamento por QR code etc. O processador de alto desempenho e várias configurações garantem operações bem preparadas para a transformação digital.

A equipe da SUNMI MEA realizará uma cerimônia de premiação para que os parceiros possam ver as conquistas excepcionais dos setores regionais da MEA e os cenários de aplicação das soluções digitais.

