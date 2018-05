Les solutions de vente au détail intelligentes de BOE renforcent le marché européen

SES-imagotag est le leader mondial dans le domaine des étiquettes électroniques de gondole (Electronic Shelf Labels, ESL) ainsi que des solutions d'IoT pour la vente au détail. En juin 2017, BOE a annoncé son acquisition de plus de 50,01 % des actions de SES-imagotag, à un tarif de 30 euros par action, via son entité subordonnée BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited (SPV). À ce jour, SPV détient 79,94 % des actions en circulation de SES-imagotag.

Thierry Gadou, président et PDG de SES-imagotag, vient de présenter le plan stratégique sur cinq ans VUSION 2022 de la société, qui vise à renforcer le leadership de SES-imagotag sur le marché de l'IoT pour la vente au détail.

À la même période, Viva Technology, l'une des expositions dédiées aux sciences et technologies les plus influentes au monde, a également été organisée à Paris. Lors de l'exposition, BOE et sa filiale SES-imagotag ont présenté des solutions de vente au détail intelligentes basées sur l'IoT, combinant étiquettes numériques, affichages intelligents, capteurs, vision par ordinateur et analyse des mégadonnées, qui constituent des piliers de cette révolution dans le secteur de l'IoT pour la vente au détail.

Plus particulièrement, la plateforme VUSION Retail IoT Cloud offre aux distributeurs un ensemble unique de fonctionnalités leur permettant d'accroître l'efficience et d'améliorer l'expérience des clients en boutique, grâce à son analyse avancée des mégadonnées, de l'engagement des consommateurs, des rayons intelligents, et des données. En outre, BOE a également exposé une gamme de produits innovants, parmi lesquels une machine de vente de jus de fruits en libre-service dotée d'un écran transparent, des écrans UHD 4K/8K, un écran AMOLED flexible, et la BOE iGallery.

Yao Xiangjun, vice-président exécutif et co-directeur d'exploitation de BOE, a déclaré : « BOE se focalise sur les applications des marchés segmentés, sur la base des avantages qu'elle offre en matière de technologies d'écrans, d'IA et de capteurs. Les solutions de vente au détail intelligentes basées sur l'IoT visent à résoudre les problématiques des distributeurs et des consommateurs, en améliorant l'efficience opérationnelle, ainsi qu'en atteignant une convergence en ligne et hors ligne harmonieuse. »

