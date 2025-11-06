Le Conseil de l'Europe met un terme à l'initiative caritative éducative 2025 « Light the Way Forward », contribuant à l'égalité d'accès à l'éducation par l'innovation technologique

PÉKIN, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 31 octobre, BOE a organisé une cérémonie de clôture de l'initiative caritative éducative « Light the Way Forward » et du programme « 100 Traditional Culture Lectures » (100 conférences sur la culture traditionnelle) au Palace Museum à Pékin. Le géant de l'affichage a mis en œuvre l'initiative « Light the Way Forward » pendant une décennie et a construit 156 salles de classe intelligentes dans 10 provinces du pays, au profit de plus de 70 000 enseignants et élèves. Dans le cadre de cette initiative, le programme « 100 Traditional Culture Lectures » a été lancé conjointement par BOE et le Palace Museum en 2023, dans le but de tirer parti des solutions d'éducation intelligente et de la technologie numérique de BOE pour introduire la culture traditionnelle chinoise dans les salles de classe des régions reculées. En un an et demi, le programme a touché près de 40 écoles dans plusieurs régions, au bénéfice de plus de 20 000 élèves. Il n'a cessé de promouvoir le développement durable et intégré de la technologie, de l'éducation et de la culture, ouvrant de nouvelles voies à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel.

« L'initiative 'Light the Way Forward' a évolué pour devenir une plateforme caritative ouverte, diversifiée et durable qui ne se contente pas de fournir un soutien matériel, mais qui donne également des moyens d'action grâce à son contenu. Elle illustre l'engagement de BOE à assumer la responsabilité sociale de l'entreprise en collaboration avec ses partenaires. Nous pensons toujours que la technologie n'est pas un outil froid, mais une force puissante qui apporte de la chaleur », a déclaré un porte-parole de BOE.

BOE, leader de l'innovation en matière de culture numérique, se consacre à l'intégration de la culture et de la technologie par le biais de pratiques responsables. Ces dernières années, BOE a coopéré avec de nombreuses institutions culturelles à cet égard, y compris le Palace Museum. Cette année, BOE a aidé le Palace Museum à organiser son exposition du centenaire en créant conjointement l'exposition numérique en 3D sans lunettes « Meet the Colors of the Palace Museum » et la salle d'exposition numérique du jardin Qianlong, soulignant le rôle de la technologie en tant que pont qui transmet la beauté et relie les différentes cultures. À l'avenir, BOE poursuivra son engagement envers le concept durable « Open Next Earth » et l'autonomisation éducative via la technologie et la culture, afin d'accompagner toujours plus d'enfants.

