Les solutions intelligentes de vente au détail de BOE obtiennent le « Prix de l'innovation en matière de produits et de technologie IFA 2018 »

BERLIN, 3 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 31 août dernier s'est ouvert en Allemagne l'IFA, un événement mondial dans l'industrie de l'électronique grand public ; des fabricants reconnus dans le monde entier se sont réunis pour présenter les dernières technologies et produits innovants dans le domaine de l'électronique grand public. Lors de cette exposition, les solutions intelligentes de vente au détail de BOE ont obtenu le « Prix de l'innovation en matière de produits et de technologie IFA 2018 », dans la catégorie des applications innovantes de l'Internet des objets (IoT, de l'anglais Internet of Things).

Les solutions intelligentes de vente au détail de BOE permettent non seulement aux consommateurs d'effectuer des achats en libre-service, mais fournissent également des solutions IoT dans la gestion des prix, la gestion des rayons et l'analyse du comportement des clients, à destination des supermarchés et des services financiers de détail.

L'étiquette électronique VUSION de BOE est de conception modulaire : elle peut afficher des informations promotionnelles en noir, en blanc ou en rouge. Elle est étanche à l'eau et à la poussière, antibuée et antigel ; elle peut être utilisée sur les rayons et remplacer les étiquettes de prix traditionnelles en papier. Chaque étiquette peut être connectée à la base de données de l'ordinateur du magasin à travers un réseau sans fil et les informations les plus récentes, comme le prix du produit, ses spécifications, les promotions, le code-barre, le lieu d'origine et la marque, peuvent être transmis par l'étiquette électronique afin que le prix du produit et les informations connexes soient synchronisés en temps réel. De plus, les solutions intelligentes de vente au détail de BOE indiquent l'emplacement du produit, la gestion du rayon et l'analyse du flux de clients, permettant une connexion en ligne-hors ligne harmonieuse. En utilisant par exemple la communication sans fil en champ proche (NFC) ou bien en scannant les codes QR, les consommateurs peuvent se connecter rapidement au centre commercial pour obtenir des informations sur les produits et procéder à un paiement mobile. Les vendeurs peuvent modifier le contenu de l'étiquette grâce à un appareil mobile, remplacer à distance le modèle d'étiquette électronique et avoir un aperçu de l'interface de rayon virtuel. Si les produits du rayon sont indisponibles ou mal placés, les informations s'afficheront sur le plan numérique du magasin, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de l'exploitation du magasin. Il convient de noter que les solutions intelligentes de vente au détail de BOE permettent également l'analyse du flux de clients, le taux de conversion du flux de clients et d'autres données, ainsi que la commande automatique des produits en passe d'être en rupture de stock ; la vente au détail dans les supermarchés est ainsi plus intelligente et plus simple.

Jusqu'à présent, BOE a fourni des solutions intelligentes de vente au détail grâce à l'IoT à plus de 16 000 magasins dans plus de 55 pays : MediaMarkt, Bio c' Bon, COOP, Carrefour, Wal-Mart, Yonghui, Freshhema (Alibaba), 7FRESH (JD.com), Watsons et d'autres supermarchés d'importance à travers le monde.