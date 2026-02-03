L'essai RESTART de Volta Medical produit des résultats prometteurs pour les solutions IA dans la fibrillation auriculaire récurrente

La solution d'intelligence artificielle (IA) de Volta Medical a démontré une absence de fibrillation auriculaire (FA) de 83 % à 12 mois après une seule procédure chez des patients souffrant de FA récurrente et de veines pulmonaires isolées après une ablation antérieure

MARSEILLE, France, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Volta Medical, qui s'est engagée à révolutionner les soins pour les patients souffrant de FA complexe mal pris en charge, grâce à des solutions IA révolutionnaires, a annoncé les résultats de l'étude RESTART, publiés dans Heart Rhythm. Cette étude démontre des résultats positifs pour les patients souffrant de FA récurrente et de veines pulmonaires isolées, ayant subi une ablation à l'aide de la solution IA de Volta pour la cartographie de dispersion spatio-temporelle, une population qui a historiquement eu des résultats sous-optimaux. 1,2 Les résultats de l'étude seront présentés au cours du symposium sur l'AF le jeudi 5 février 2026, à 8h30 ET à Boston, MA, par l'investigateur principal, le Dr John Hummel MD, FHRS, directeur de l'électrophysiologie au centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio.

L'essai RESTART était un essai clinique interventionnel, prospectif, à un seul bras et multicentrique. Des patients ayant déjà subi une ablation par cathéter ou une ablation chirurgicale pour la FA ont été recrutés. Les patients chez qui une reconnexion des veines pulmonaires a été constatée pendant la procédure ont été retirés de l'essai de manière prospective. Le suivi comprenait des visites à 3-6 mois et à 12 mois. Le critère d'évaluation principal de l'étude était l'absence de FA documentée, 12 mois après une nouvelle procédure d'ablation guidée par l'IA.

L'étude RESTART (NCT05477147) est la première étude prospective et multicentrique d'évaluation de cette approche innovante. Les principales conclusions sont les suivantes :

83 % d'absence de fibrillation auriculaire à 12 mois après une seule procédure avec la solution IA de Volta.





70 % d'absence d'arythmie auriculaire après une seule intervention, contre 29 à 37 % de taux de réussite rapportés dans des études antérieures utilisant des stratégies empiriques sur des populations de patients similaires. 1,2





45 % des patients recrutés avaient subi deux ablations antérieures ou plus, ce qui indique une cohorte très complexe et résistante aux traitements.





La dispersion de l'oreillette droite a été identifiée chez près de 60 % des patients, ce qui souligne l'importance de la cartographie bi-atriale.





Amélioration de 19,7 points de la qualité de vie mesurée par le score AFEQT (Atrial Fibrillation Effect on Quality-of-Life), dépassant le seuil de cinq points considéré comme cliniquement significatif.3

Vous pouvez accéder à la publication complète ici : https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(26)00105-0/abstract

« Les patients atteints de fibrillation auriculaire récurrente et de veines pulmonaires isolées représentent l'une de nos populations les plus difficiles à traiter. Beaucoup de ces patients ont déjà subi plusieurs interventions et on leur dit qu'il n'y a plus d'options valables », a déclaré le Dr John Hummel. « L'essai RESTART démontre le potentiel de la solution IA de Volta. »

« Avec plus de 7 millions de personnes vivant avec une fibrillation auriculaire aux États-Unis aujourd'hui, le besoin de meilleures options de traitement n'a jamais été aussi grand 4 », a déclaré Théophile Mohr-Durdez, PDG et co-fondateur de Volta Medical. « L'étude RESTART réaffirme le potentiel de notre solution IA pour transformer le traitement de la fibrillation auriculaire. Nous sommes fiers de montrer la voie en proposant des solutions innovantes qui comblent les lacunes critiques en matière de soins pour certains des cas les plus complexes. »

L'essai RESTART a concerné l'une des populations de patients les plus difficiles à soigner pour les soins en matière de fibrillation auriculaire, à savoir les personnes souffrant d'une FA récurrente malgré une isolation durable confirmée des veines pulmonaires. 1,2 Les stratégies empiriques n'ont jamais donné de bons résultats chez ces patients. 1,2 En s'appuyant sur la solution IA de Volta Medical, RESTART démontre que même dans ce groupe très complexe, un traitement personnalisé et guidé par les données a le potentiel d'améliorer les résultats.

À propos de la fibrillation auriculaire

L'American Heart Association (AHA) définit la fibrillation auriculaire (FA) comme un rythme cardiaque frémissant ou irrégulier (arythmie) susceptible d'entraîner la formation de caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance cardiaque et d'autres complications liées au cœur.5 On estime que 7 millions de patients vivent avec la FA aux États-Unis.4,5 Même si la FA non traitée double le risque de décès liés au cœur et est associée à un risque cinq fois plus élevé d'accident vasculaire cérébral, de nombreux patients ne savent pas que la FA est une affection grave.

À propos de Volta Medical

Volta Medical est une société de technologie de la santé qui fait progresser l'utilisation de l'IA pour transformer le traitement des arythmies cardiaques complexes. Fondée en 2016 à Marseille par trois médecins et un expert en mégadonnées, Volta a pour mission d'améliorer les résultats des patients atteints de FA en développant des solutions sophistiquées axées sur les données et formées sur de vastes ensembles de données procédurales.

Le produit phare de la société, AF-Xplorer™ II, est un compagnon numérique d'IA de nouvelle génération conçu pour aider les électrophysiologistes à identifier en temps réel les électrogrammes dispersés spatio-temporels (EGM) pendant les procédures de FA et de tachycardie auriculaire. Conçu pour être polyvalent, AF-Xplorer II s'intègre parfaitement aux principaux systèmes de cartographie et d'enregistrement de la FA et est compatible avec les procédures d'ablation les plus courantes. La solution est à la fois approuvée par la FDA américaine (510(k)) et marquée CE en Europe.

Pour soutenir la sensibilisation et l'éducation, Volta Medical a créé le programme « AI for Persistent AF Care » afin de mettre en relation les patients, les soignants et les prestataires avec des ressources sur la FA et le traitement guidé par l'IA. Pour plus d'informations, consultez le site www.aiforafib.com.

Contact presse

Molly Megna, Sr. Responsable marketing

Volta Medical

[email protected]

