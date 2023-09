L'événement A-Creators d'Anycubic se termine avec un succès et des innovations spectaculaires

SHENZHEN (Chine), 9 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, un leader de l'industrie de l'impression 3D, a célébré son 8e anniversaire en grande pompe avec son événement A-Creators, qui s'est terminé le 2 septembre, laissant les participants émerveillés. Cet événement marquant a non seulement montré les étapes du parcours d'Anycubic à travers huit années d'innovation, mais a également mis en évidence ses réalisations remarquables et ses perspectives.

1. Performances exceptionnelles au Formnext+PM South China

Anycubic a préparé le terrain pour son événement A-Creators en réalisant une performance exceptionnelle au salon Formnext+PM South China, qui s'est déroulé du 29 au 31 août. Le stand de l'entreprise était un centre d'innovation, attirant les visiteurs avec ses dernières technologies et produits d'impression 3D de pointe. La nouvelle série de produits de la famille Anycubic Kobra 2 a fait forte impression lors de sa présentation, tandis que la nouvelle machine de nettoyage et de durcissement Anycubic Max, avec son élégante apparence blanc perle et sa grande capacité, a attiré beaucoup d'attention.

2. Présentation et lancement en ligne de la série Kobra 2

Le 31 août, Anycubic, en partenariat avec Ben Pendergast de @itsboyinspace, a orchestré un événement de lancement en ligne envoûtant pour dévoiler sa dernière innovation, la série Kobra 2. L'occasion a été encore renforcée par la présence du cofondateur d'Anycubic, James Ouyang. La diffusion en direct a dévoilé quatre nouvelles séries Kobra 2 à grande vitesse très attendues. L' Anycubic Kobra 2 Max offre un volume d'impression impressionnant de 88 litres et est 10 fois plus rapide. L' Anycubic Kobra 2 Plus offre un grand volume d'impression de 41 litres et est également 10 fois plus rapide. L' Anycubic Kobra 2 Pro offre des vitesses ultrarapides 10 fois plus rapides que la vitesse normale, tandis que l' Anycubic Kobra 2 Neo propose une option d'entrée de gamme 5 fois plus rapide. Ces nouveaux produits de grande taille, haute vitesse et de haute qualité sont là pour fournir aux joueurs encore plus d'outils créatifs. La série Kobra 2, qui a déjà suscité un intérêt considérable, s'engage à fournir à la communauté de l'impression 3D une vitesse inégalée, tout en restant dans une fourchette de prix accessible.

3. Visites exclusives et découverte de la ville de Shenzhen - Découvrir les beautés de la culture locale et les charmes de la technologie

Anycubic a accueilli chaleureusement les utilisateurs et représentants des médias qui ont été invités à son siège social pour une visite exclusive le 31 août. Les visiteurs ont eu l'occasion unique d'observer le fonctionnement interne des installations de pointe d'Anycubic et de constater directement l'engagement de l'entreprise envers la qualité. Dans le cadre de l'échange culturel de l'événement, les participants ont également entrepris une visite de la ville de Shenzhen, se plongeant dans les beautés de la culture locale et les charmes de la technologie.

4. Salon captivant : fournir des informations approfondies pour les utilisateurs et sur Anycubic

Le 1er septembre, Anycubic a poursuivi les festivités avec un événement de salon captivant à son siège. Tous les utilisateurs, influenceurs et médias ont été invités à participer à cette séance interactive. Le salon a fourni aux participants une plateforme pour engager des discussions approfondies sur les derniers produits et technologies d'Anycubic. Les participants ont eu l'occasion de se plonger dans les coulisses de la recherche et du développement, de poser des questions et d'échanger des idées. L'événement a été un rassemblement attrayant et marquant, qui reflète la résilience et l'esprit de la communauté d'Anycubic.

L'événement A-Creators et les célébrations du 8e anniversaire d'Anycubic ont véritablement enflammé l'innovation et dévoilé des merveilles technologiques. L'engagement d'Anycubic à repousser les limites de l'impression 3D et à favoriser une communauté de créateurs forte et engagée a été évident tout au long de l'événement. Alors que l'événement se termine, Anycubic se réjouit d'une autre année d'innovation et de croissance, qui continuera à inspirer les créateurs du monde entier et à leur donner les moyens d'agir.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour faire en sorte que l'impression 3D soit accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir des personnes laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité pour en faire une réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015.

