Anycubic dévoile l'imprimante Photon P1 pour une précision de niveau industriel à l'ère de la résine à l'intention des prosommateurs

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une semaine après son lancement sur Kickstarter, la Photon P1 d'Anycubic a attiré plus de 1 200 clients et recueilli près de 880 000 US$, ce qui témoigne d'une forte demande initiale pour une nouvelle catégorie d'imprimantes résine 3D sur bureau, conçues pour des flux de travail de niveau production. Lancée au cours du salon Formnext 2025, la Photon P1 est un système d'impression par résine de nouvelle génération conçu pour combler le fossé entre la commodité de l'ordinateur de bureau et la fabrication industrielle. Avec la prise en charge des résines techniques à haute viscosité, l'impression optionnelle de deux matériaux et plusieurs fonctions d'automatisation intelligentes, la Photon P1 reflète une évolution vers l'uniformité, la répétabilité et la facilité d'utilisation dans l'impression par résine sur bureau.

Anycubic Photon P1 backed by creators on Kickstarter Speed Speed

Construite pour la régularité, pas pour le succès ponctuel

L'impression par résine ne se limite plus aux modèles d'exposition, mais s'étend aux prototypes fonctionnels et à la production en petites séries et la régularité et l'homogénéité sur de longs tirages est devenue une exigence essentielle. La Photon P1 est conçue pour assurer la stabilité du système, garantissant des résultats prévisibles sur des travaux répétés plutôt que des succès d'impression isolés.

Au cœur de cette approche se trouve le moteur optique LighTurbo 4.0 d'Anycubic, qui fournit une illumination hautement collimatée (<2°) et une uniformité de lumière de plus de 92 % sur toute la zone de construction. Cette exposition uniforme réduit la dérive dimensionnelle lors de l'impression de plaques complètes ou de cycles de production prolongés.

La stabilité mécanique est assurée par un axe Z de qualité industrielle comprenant une vis à billes et des rails linéaires de précision, permettant un positionnement vertical répétable à ± 0,01 mm. Une plaque de construction en acier usinée avec précision, plus plate et plus rigide que les plaques d'aluminium traditionnelles, renforce l'adhérence de la première couche et la fiabilité à long terme.

Ensemble, ces éléments produisent une base stable pour la précision dimensionnelle, l'uniformité de la surface et la répétabilité des résultats - des exigences clés pour les utilisateurs professionnels.

Préparation aux résines à haute viscosité

La Photon P1 est conçue pour traiter des résines de qualité industrielle avec des viscosités allant jusqu'à 8000 cps, ce qui élargit considérablement la gamme de matériaux accessibles sur une plateforme de bureau. Il s'agit notamment de résines robustes, résistantes à la chaleur et élastomères, couramment utilisées pour le prototypage fonctionnel, les essais mécaniques et les modèles de validation.

Une cuve de résine de 1 000 ml à température contrôlée permet de maintenir un flux de matériau optimal, tandis qu'un comportement de pelage contrôlé et une performance d'exposition stable réduisent les points d'échec courants associés aux résines à haute viscosité. Les utilisateurs peuvent ainsi travailler avec des matériaux exigeants en utilisant des réglages prévisibles et reproductibles plutôt qu'un réglage manuel constant.

Impression par résine bi-matière en option

La Photon P1 permet également l'impression bi-matière et bi-couleur en option par l'intermédiaire d'un kit d'impression bi-matière. Grâce à une configuration à double cuve associée à une plaque de construction en fourche, le système peut imprimer deux résines ou deux couleurs en un seul travail.

Cette capacité introduit de nouveaux flux de travail tels que la séparation des zones fonctionnelles et visuelles au sein d'un modèle, ou la réduction du post-traitement par la production d'assemblages en plusieurs parties en une seule opération d'impression. Pour les concepteurs, les ingénieurs et les créateurs professionnels, l'impression bi-matière rationalise l'itération et améliore la clarté des essais et des présentations.

Une automatisation intelligente pour une impression fiable

La Photon P1 intègre l'assistant intelligent 3.0 d'Anycubic, conçu pour réduire les interventions manuelles et améliorer la fiabilité de l'impression pour des matériaux et des charges de travail variés.

Les principales fonctions d'automatisation comprennent des vérifications étalonnées en usine et assistées par des systèmes intelligents avant toute impression, un réglage dynamique du déclenchement pour optimiser le pelage et une compensation de l'exposition pour équilibrer la vitesse et l'homogénéité. La surveillance assistée par l'IA, fonctionnalité optionnelle, permet de détecter les problèmes courants tels que le placement des plaques de construction et la stabilité du modèle.

Avec ces systèmes les utilisateurs peuvent lancer des impressions en toute confiance et maintenir des résultats cohérents lors d'opérations sans surveillance ou par lots.

Conçue pour les espaces de travail professionnels

Au-delà des performances de base, la Photon P1 présente une série d'améliorations axées sur l'utilisateur et destinées aux environnements professionnels et aux studios. Des caractéristiques telles que la plateforme de construction et le réservoir de résine à dégagement rapide, un couvercle rabattable, l'impression silencieuse ≤ 45 dB et la filtration AirPure 2.0 en option permettent d'intégrer l'imprimante dans les espaces de travail partagés, les ateliers et les bureaux.

Avec un volume de construction de 6,5 litres, la Photon P1 permet à la fois de réaliser de grandes impressions en une seule pièce et une production efficace par lots, ce qui la rend adaptée à un large éventail d'applications professionnelles.

Une nouvelle orientation pour l'impression par résine sur bureau

« Les créateurs s'attendent désormais à ce que les équipements de bureau se comportent comme des machines de production, c'est-à-dire qu'ils soient prévisibles, prêts à l'emploi et toujours constants », explique James Ouyang, directeur technique d'Anycubic. « La Photon P1 a été conçue pour répondre à ces attentes, en apportant une fiabilité de niveau industriel dans un format de bureau. »

Alors que l'impression par résine continue d'évoluer, la Photon P1 représente une évolution vers des systèmes qui donnent la priorité à l'efficacité du flux de travail et à la fiabilité à long terme, en plus de la résolution et des détails.

La Photon P1 est actuellement disponible par le biais d'une campagne Kickstarter, avec des prix de lancement limités.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=cy66TOO7POo