Anycubic stellt Photon P1 vor - industrielle Präzision für die Prosumer-Resin-Ära

SHENZHEN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine Woche nach seinem Kickstarter-Debüt hat Anycubics Photon P1 mehr als 1.200 Unterstützer angezogen und fast 880.000 US-Dollar eingesammelt, was auf eine starke Nachfrage nach einer neuen Klasse von Desktop-Harz-3D-Druckern für produktionsreife Arbeitsabläufe hindeutet. Der Photon P1 wurde erstmals auf der Formnext 2025 vorgestellt und ist ein Prosumer-Harzsystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um die Lücke zwischen Desktop-Komfort und industrieller Fertigung zu schließen. Mit der Unterstützung für hochviskose technische Harze, optionalem Dual-Material-Druck und einer Reihe intelligenter Automatisierungsfunktionen spiegelt der Photon P1 einen Wandel hin zu Konsistenz, Wiederholbarkeit und praktischer Anwendbarkeit im Desktop-Harzdruck wider.

Auf Konsistenz ausgelegt, nicht auf einmaligen Erfolg

Da der Harzdruck sich von Displaymodellen hin zu funktionalen Prototypen und Kleinserienfertigung entwickelt, ist Konsistenz über lange Druckläufe hinweg zu einer entscheidenden Anforderung geworden. Der Photon P1 wurde im Hinblick auf Stabilität auf Systemebene entwickelt und gewährleistet vorhersehbare Ergebnisse bei wiederholten Aufträgen statt isolierter Druckerfolge.

Das Herzstück dieses Ansatzes ist die optische Engine LighTurbo 4.0 von Anycubic, die eine hochkollimierte Beleuchtung (<2°) und eine Lichtgleichmäßigkeit von über 92 % im gesamten Baugebiet bietet. Diese gleichmäßige Belichtung trägt dazu bei, Maßabweichungen beim Drucken voller Bauplatten oder bei längeren Produktionszyklen zu reduzieren.

Die mechanische Stabilität wird durch eine Z-Achsen-Baugruppe in Industriequalität mit Kugelumlaufspindel und präzisen Linearschienen gewährleistet, die eine wiederholbare vertikale Positionierung innerhalb von ±0,01 mm ermöglicht. Eine präzisionsgefräste Stahlbauplatte, die flacher und steifer als herkömmliche Aluminiumplatten ist, unterstützt zusätzlich die gleichmäßige Haftung der ersten Schicht und die langfristige Zuverlässigkeit.

Zusammen bilden diese Systeme eine stabile Grundlage für Maßgenauigkeit, Oberflächenkonsistenz und wiederholbare Ergebnisse – wichtige Anforderungen für professionelle Anwender.

Eignung für hochviskoses Harz

Der Photon P1 wurde für die Verarbeitung von Harzmaterialien in Industriequalität mit Viskositäten von bis zu 8000 cps entwickelt, wodurch die Palette der auf einer Desktop-Plattform verfügbaren Materialien erheblich erweitert wird. Dazu gehören robuste, hitzebeständige und elastomere Harze, die häufig für funktionale Prototypen, mechanische Tests und Validierungsmodelle verwendet werden.

Ein temperaturgeregelter 1000-ml-Harzbehälter sorgt für einen optimalen Materialfluss, während ein kontrolliertes Abziehverhalten und eine stabile Belichtungsleistung häufige Fehlerquellen im Zusammenhang mit hochviskosen Harzen reduzieren. Dadurch können Anwender mit anspruchsvollen Materialien arbeiten und dabei vorhersehbare, wiederholbare Einstellungen verwenden, anstatt ständig manuelle Anpassungen vornehmen zu müssen.

Optionaler Druck mit zwei Materialien

Der Photon P1 bietet außerdem die Möglichkeit, mit einem optionalen Dual-Material-Druckkit zwei Materialien und zwei Farben zu drucken. Durch die Verwendung einer Konfiguration mit zwei Behältern in Kombination mit einer gegabelten Bauplatte ermöglicht das System den Druck von zwei Harzen oder Farben in einem einzigen Auftrag.

Diese Funktion ermöglicht neue Arbeitsabläufe, wie z. B. die Trennung von funktionalen und visuellen Bereichen innerhalb eines Modells oder die Reduzierung der Nachbearbeitung durch die Herstellung mehrteiliger Baugruppen in einem einzigen Druckvorgang. Für Designer, Ingenieure und professionelle Kreative optimiert der Druck mit zwei Materialien die Iteration und verbessert die Übersichtlichkeit während des Testens und der Präsentation.

Intelligente Automatisierung für zuverlässiges Drucken

Der Photon P1 integriert den Intelligent Assistant 3.0 von Anycubic, der entwickelt wurde, um manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Druckzuverlässigkeit bei unterschiedlichen Materialien und Arbeitslasten zu verbessern.

Zu den wichtigsten Automatisierungsfunktionen gehören werkseitig kalibrierte und intelligent unterstützte Überprüfungen vor dem Druck, eine dynamische Freigabeanpassung zur Optimierung des Ablösungsverhaltens und eine Belichtungskorrektur zum Ausgleich von Geschwindigkeit und Konsistenz. Die optionale KI-gestützte Überwachung ermöglicht die Erkennung häufiger Probleme wie die Platzierung der Bauplatte und die Stabilität des Modells.

Diese Systeme ermöglichen es Benutzern, Drucke mit Zuversicht zu starten und konsistente Ergebnisse während unbeaufsichtigter oder Batch-Vorgänge zu erzielen.

Konzipiert für professionelle Arbeitsumgebungen

Über die Kernleistung hinaus bietet der Photon P1 eine Reihe von benutzerorientierten Verbesserungen, die auf professionelle und Studio-Umgebungen ausgerichtet sind. Funktionen wie die schnell abnehmbare Bauplattform und der Harztank, eine aufklappbare Abdeckung, leiser Druck ≤45 dB und die optionale AirPure 2.0-Filterung helfen dabei, den Drucker in gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche, Werkstätten und Büros zu integrieren.

Mit einem Bauvolumen von 6,5 Litern unterstützt der Photon P1 sowohl große Einzelstücke als auch eine effiziente Serienproduktion und eignet sich somit für eine Vielzahl professioneller Anwendungen.

Eine neue Richtung für den Desktop-Harzdruck

„Kreative erwarten heute Desktop-Geräte, die sich wie Produktionsmaschinen verhalten – vorhersehbar, materialbereit und langfristig konsistent", so James Ouyang, CTO von Anycubic. „Der Photon P1 wurde entwickelt, um diese Erwartungen zu erfüllen und industrielle Zuverlässigkeit in einem Desktop-Formfaktor zu bieten."

Da sich der Harzdruck weiterentwickelt, steht der Photon P1 für einen Wandel hin zu Systemen, die neben Auflösung und Detailgenauigkeit auch Workflow-Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit in den Vordergrund stellen.

Der Photon P1 ist derzeit im Rahmen einer Live-Kickstarter-Kampagne erhältlich, wobei noch zeitlich begrenzte Einführungsangebote verfügbar sind.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=cy66TOO7POo